Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

„Kiemo žaidynės“ kviečia prisiminti klasika virtusius žaidimus

"Suvalkiečio" inf.

Ilgai brandinta organizacijos „Jaunimas YRA“ idėja pagaliau išvysta dienos šviesą. Priešpaskutinį rugsėjo šeštadienį, visi, norintys prisiminti nerūpestingus vaikystės vakarus, kviečiami į „Kiemo žaidynes“, kuriose atgis geriausi vakarai, draugystės ir azartą keliantys žaidimai.

Rugsėjo 20 d. 16 val. pirmą kartą Marijampolėje, Kačių kiemelyje, bus surengtas draugų susitikimas, kuriame visi kartu maudysimės vaikystės spinduliuose ir atgaivinsime nostalgiją keliančius žaidimus.

„Kiemo žaidynėse“ netruks jūsų vaikystės ir jaunystės klasikos: šokinėjimas per gumą, striksėjimas klase, kobros atmušinėjimas ir, žinoma, išsiaiškinsime, kas gi iš mūsų yra kiemo „akla višta“.

Susitikime ir sužinokime, kas taps tikruoju kiemo karaliumi!

Registracijos nuoroda: https://forms.gle/cyrPEMFUitDqo5gq5

Visi dalyviai ir nugalėtojai bus apdovanoti prizais bei rėmėjų įsteigtomis dovanomis.

Renginio metu bus fotografuojama ir filmuojama.

