Kviečiame teikti paraiškas į „Coaching in Solidarity Project“ mokymus

"Suvalkiečio" inf.

Šie mokymai skirti padėti jaunimui sėkmingai įgyvendinti Solidarumo projektus pagal Europos solidarumo korpusą. Dėmesys telkiamas į didesnį palaikymą projekto vadovams (coaches) ir coaching kokybės gerinimą.

Dalyvaudami mokymuose turėsite galimybę:

• Suprasti coach’o vaidmenį ir jo svarbą Solidarumo projektuose.

• Išsiaiškinti, ką coach’ai gali suteikti šiems projektams.

• Išmokti Solidarumo projektų coaching pagrindų.

• Praktikuoti coaching saugioje aplinkoje.

• Tapti coach’ų bendruomenės dalimi.

• Giliau pažinti solidarumo sąvoką.

• Pritaikyti naujus įgūdžius realiuose projektuose.

Kaip vyksta mokymai?

Mokymus organizuoja SALTO „European Solidarity Corps“ kartu su Slovakijos nacionaline agentūra. Naudojami neformaliojo ugdymo metodai, kurie skatina dalyvius dalintis patirtimi bei praktikuoti coaching įrankius palaikančioje grupėje. Treneriai suteiks patarimų ir praktinių įrankių, taip pat bus skirta erdvės veiksmų planų kūrimui, kad įgytos žinios būtų pritaikytos realybėje.

Kam skirtas šis renginys?

• Jaunimo darbuotojams ir organizacijų, įgyvendinančių Solidarumo projektus, atstovams.

• Savanoriams arba specialistams, padedantiems jaunimui.

• Solidarumo projektų coach’ams.

Ko tikimasi iš dalyvių?

• Patirties su Solidarumo projektais (kaip dalyviui, jaunimo darbuotojui ar savanoriui).

• Dalyvavimo seminare.

• Pagrindinių anglų kalbos žinių bendravimui mokymų metu.

• Pasiryžimo taikyti coaching savo kasdieniame darbe (ankstesnė patirtis nebūtina).

Jeigu šie mokymai jus domina, prašymus pateikite iki 2025 m. rugsėjo 15 d.

Daugiau informacijos: https://youth.europa.eu/news/apply-coachingin-solidarity-project-training-course_en

www.europospulsas.lt

© SALTO European Solidarity Corps

