Mįslingas padegimas
Rugsėjo 14-osios naktį, apie 3.30 val., Marijampolėje, Vytauto gatvėje esančio daugiabučio laiptinėje apdegė buto durys.
Apdegusias duris pastebėjo nukentėjusiosios kaimynas. Ugnis tuo metu jau buvo užgesusi. Spėjama, kad ugnis neįsiplieskė arba ją užgesino pats padegėjas.
Bute buvo gyventoja, tačiau ji miegojo, nieko nejuto ir negirdėjo.
Policija pranešė įtarianti padegimą, dėl to pradėtas ikiteisminis tyrimas. Nuostolis nustatinėjamas. Šiuo metu įtariamųjų nėra.
Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai į įvykį kviesti nebuvo.