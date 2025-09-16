www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Mįslingas padegimas

"Suvalkiečio" inf.

Rugsėjo 14-osios naktį, apie 3.30 val., Marijampolėje, Vytauto gatvėje esančio daugiabučio laiptinėje apdegė buto durys.

Asociatyvi Ričardo Pasiliausko nuotrauka
Asociatyvi Ričardo Pasiliausko nuotrauka

Apdegusias duris pastebėjo nukentėjusiosios kaimynas. Ugnis tuo metu jau buvo užgesusi. Spėjama, kad ugnis neįsiplieskė arba ją užgesino pats padegėjas.

Bute buvo gyventoja, tačiau ji miegojo, nieko nejuto ir negirdėjo.

Policija pranešė įtarianti padegimą, dėl to pradėtas ikiteisminis tyrimas. Nuostolis nustatinėjamas. Šiuo metu įtariamųjų nėra.

Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai į įvykį kviesti nebuvo.

mokejimai.suvalkietis.lt reklama

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Tauro partizanų apygardos 80-mečio minėjimas: laisvės kaina ir atmintį saugosiantys ąžuolai
Vaško dirbtuvės – Čiurlionio 150-ojo gimtadienio proga
„Kiemo žaidynės“ kviečia prisiminti klasika virtusius žaidimus
Gal susitikime ant stogo?

Įvykiai

Įbauginti tėvai nori žinoti tiesą – ar jų vaikams gresia pavojus
Susigundęs investavimu prarado pinigus
Vagių taikinyje – automobilių katalizatoriai
Ginklą rado spintoje

Verslas

Ūkininkų derlius: tarp nuosmukio ir euforijos
Nesaldžiai – apie cukrų
Draudžiamas ne gelinis lakavimas, o kenksmingos medžiagos
V. Janulevičius. Rugsėjo aritmetika: ką po trejų metų priimsime į darbą

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos