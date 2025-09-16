Neblaivių vairuotojų kelionės baigėsi grioviuose
Neblaivūs vairuotojai, nesuvaldę automobilių, sukėlė avarijas.
Sekmadienį, apie 17.30 val., Marijampolėje, Gėlyno gatvėje, pro šalį važiavęs gyventojas pastebėjo į griovį įlėkusį vilkiką „Volvo“ su puspriekabe.
Žmogus paskambino Bendruoju pagalbos telefonu ir pranešė apie eismo įvykį. Į avarijos vietą atvyko policija, ugniagesiai, medikai.
Nuo kelio buvo nuvažiavęs ir apvirtęs sunkiasvoris automobilis „Volvo FH“, prispaustų žmonių nebuvo. Vairuotoją ugniagesiai iškėlė iš vilkiko, uždėjo kaklo įtvarą ir perdavė medikams. Vyrui buvo suteikta pirmoji medicininė pagalba.
Policija nustatė, kad sunkiasvorį automobilį vairavęs Latvijos pilietis – neblaivus. Kraujyje buvo 2,63 prom. Tai prilygsta sunkiam girtumui.
Transporto priemonė kartu su puspriekabe išgabenta į automobilių saugojimo aikštelę. Įtariamasis sulaikytas.
Pirmadienį, apie 6.40 val., Marijampolės sav. Skardupių kaimo Turgalaukio gatvėje nuo kelio į šalia esantį griovį nuvažiavo automobilis BMW 3. Iškviesti į pagalbą ugniagesiai automobilį rado apvirtusį ant stogo. Mašinos priekis buvo griovyje, galas – ant kelio, žmonės buvo pasišalinę.
Paaiškėjo, kad BMW vairavo neblaivus 26 metų vyras. Jam nustatytas 1,66 prom. girtumas. Pirminiais duomenimis, automobiliu vyko du asmenys, kurie sužeidimų nepatyrė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.