www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Neblaivių vairuotojų kelionės baigėsi grioviuose

"Suvalkiečio" inf.

Neblaivūs vairuotojai, nesuvaldę automobilių, sukėlė avarijas.

Asociatyvi Ričardo Pasiliausko nuotrauka
Asociatyvi Ričardo Pasiliausko nuotrauka

Sekmadienį, apie 17.30 val., Marijampolėje, Gėlyno gatvėje, pro šalį važiavęs gyventojas pastebėjo į griovį įlėkusį vilkiką „Volvo“ su puspriekabe.

Žmogus paskambino Bendruoju pagalbos telefonu ir pranešė apie eismo įvykį. Į avarijos vietą atvyko policija, ugniagesiai, medikai.

Nuo kelio buvo nuvažiavęs ir apvirtęs sunkiasvoris automobilis „Volvo FH“, prispaustų žmonių nebuvo. Vairuotoją ugniagesiai iškėlė iš vilkiko, uždėjo kaklo įtvarą ir perdavė medikams. Vyrui buvo suteikta pirmoji medicininė pagalba.

Policija nustatė, kad sunkiasvorį automobilį vairavęs Latvijos pilietis – neblaivus. Kraujyje buvo 2,63 prom. Tai prilygsta sunkiam girtumui.

Transporto priemonė kartu su puspriekabe išgabenta į automobilių saugojimo aikštelę. Įtariamasis sulaikytas.

Pirmadienį, apie 6.40 val., Marijampolės sav. Skardupių kaimo Turgalaukio gatvėje nuo kelio į šalia esantį griovį nuvažiavo automobilis BMW 3. Iškviesti į pagalbą ugniagesiai automobilį rado apvirtusį ant stogo. Mašinos priekis buvo griovyje, galas – ant kelio, žmonės buvo pasišalinę.

Paaiškėjo, kad BMW vairavo neblaivus 26 metų vyras. Jam nustatytas 1,66 prom. girtumas. Pirminiais duomenimis, automobiliu vyko du asmenys, kurie sužeidimų nepatyrė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

mokejimai.suvalkietis.lt reklama

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Tauro partizanų apygardos 80-mečio minėjimas: laisvės kaina ir atmintį saugosiantys ąžuolai
Vaško dirbtuvės – Čiurlionio 150-ojo gimtadienio proga
„Kiemo žaidynės“ kviečia prisiminti klasika virtusius žaidimus
Gal susitikime ant stogo?

Įvykiai

Įbauginti tėvai nori žinoti tiesą – ar jų vaikams gresia pavojus
Susigundęs investavimu prarado pinigus
Vagių taikinyje – automobilių katalizatoriai
Ginklą rado spintoje

Verslas

Ūkininkų derlius: tarp nuosmukio ir euforijos
Nesaldžiai – apie cukrų
Draudžiamas ne gelinis lakavimas, o kenksmingos medžiagos
V. Janulevičius. Rugsėjo aritmetika: ką po trejų metų priimsime į darbą

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos