Pasikeitė aplinkosaugos reikalavimai
Pastarosiomis dienomis girdime gyventojų nusiskundimų, kad ne tik Marijampolės pakraščiuose jaučiamas mėšlo kvapas – jis pasiekia ir miestą. Galbūt pasikeitę aplinkosaugos reikalavimai situaciją pagerins?
Aplinkos apsaugos departamentas primena, kad nuo rugpjūčio 1 d. įsigaliojo nauji mėšlo ir srutų tvarkymo reikalavimų pakeitimai. Aplinkosaugininkai atnaujino atmintinę, kurioje pateikiama informacija dėl mėšlo ir srutų kaupimo, tirštojo mėšlo laikymo laukuose ir tręšimo mėšlu bei srutomis. Be to, keitėsi ūkininkams taikomos prievolės, susijusios su tręšimo planais ir mėšlo duomenų pateikimu.
Netinkamai tvarkomi mėšlas ir srutos kelia grėsmę aplinkai
Jei mėšlas ir srutos laikomi ar naudojami netinkamai, dirvožemyje nepasisavinamos maistinės medžiagos patenka į vandenis bei orą. Tai gali lemti vandens telkinių užžėlimą, dumblių plitimą, deguonies stygių ir žuvų žūtį. Be to, srutos gali užteršti geriamojo vandens šulinius nitratais ir nitritais, kurie kelia grėsmę žmonių sveikatai.
Aplinkosaugininkų atnaujinta atmintinė padeda ūkininkams užtikrinti, kad mėšlas ir srutos būtų tvarkomi pagal naujausius reikalavimus, siekiant sumažinti aplinkos taršą.
Pasikeitę atstumai nuo melioracijos griovių
Iki šiol buvo draudžiama skleisti skystąjį mėšlą ir (ar) srutas arčiau kaip 3 m iki melioracijos griovių viršutinių briaunų, t. y. buvo taikomas vienodas atstumas nuo melioracijos griovių briaunų, o dabar taikomi skirtingi atstumai.
Draudžiama skystąjį mėšlą ir srutas skleisti arčiau kaip 3 metrus nuo melioracijos griovių viršutinių briaunų, jei griovio ilgis yra ne mažesnis kaip 3 km.
Draudžiama skystąjį mėšlą ir srutas skleisti arčiau kaip 1 metrą nuo melioracijos griovių viršutinių briaunų, jei griovio ilgis yra mažesnis kaip 3 km.
Tirštojo mėšlo laikymas laukuose
Anksčiau mėšlą laukuose buvo galima laikyti lauko rietuvėse, kurios turėjo būti įrengtos ne arčiau kaip 100 m nuo gyvenamųjų pastatų, o mėšlo laikymo laikotarpis buvo nustatytas iki 8 mėnesių.
Pagal naujausius reikalavimus atstumai nuo gyvenamųjų pastatų padidinti iki 150 m, o mėšlo laikymo laikotarpis prailgintas iki 24 mėnesių.
Atsakomybė
Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 260 straipsnį už netinkamą mėšlo tvarkymą asmenims gresia bauda iki 230 eurų, o kitiems atsakingiems asmenims – iki 430 eurų.
Už pakartotinį pažeidimą asmuo gali sulaukti baudos iki 430 eurų, o kiti atsakingi asmenys – iki 1100 eurų. Be to, gali tekti atlyginti ir gamtai padarytą žalą.
Jei kyla klausimų, Aplinkos apsaugos departamento specialistai jus pakonsultuos telefonu +370 700 02022 arba el. paštu konsultacijos@aad.am.lt.
Plačiau – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos informacijoje – https://byt.lt/tRHFQ .
Parengta pagal Aplinkos apsaugos departamento informaciją