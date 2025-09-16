Pasirengimas pakilimui: Andalūzijos jaunimas žengia į aviacijos inžineriją su ESF+ parama
Visai šalia Sevilijos, La Rinconadoje, duris atvėrė naujas Javier Imbroda integruotas aviacijos profesinio rengimo centras. Tai didžiausias švietimo infrastruktūros projektas regione per pastaruosius metus, dalis 99,4 mln. eurų vertės ESF+ iniciatyvos, skirtos stiprinti dualųjį profesinį mokymą (Dual VET) Andalūzijoje.
Pavyzdinis centras Ispanijoje
Šiame centre sutelkta visa aviacijos inžinerijos ir aeronautikos srities profesinio mokymo pasiūla. Studentams siūloma 12 vidutinio ir aukštesnio lygio mokymo ciklų, kurie jungia teoriją klasėse su praktine patirtimi sektoriuje.
Strategiškai pasirinkta vieta leidžia studentams mokytis greta realių pramonės centrų: San Pablo oro uosto, Aerópolis aviacijos technologijų parko, EADS-CASA bei Ryanair techninės priežiūros bazių. Be to, Sevilijoje įsikūrusi Ispanijos kosmoso agentūra, tad jaunimas mokosi pačioje industrijos širdyje.
Andalūzijos prezidentas Juanma Moreno pabrėžė šio projekto reikšmę:
„Gerai žinau centro galimybes ir dvigubą naudą – kvalifikuotą įsidarbinimą studentams ir papildomą trauką technologijomis grįstoms įmonėms rinktis Seviliją.“
Dualusis mokymas – kelias į darbo rinką
Centras yra platesnių Andalūzijos pastangų modernizuoti profesinį švietimą dalis. Esminis pokytis – dualusis profesinis rengimas (Dual VET), jungiantis mokslą su struktūruotomis praktikomis įmonėse. Tikslas – suteikti jaunimui praktinių įgūdžių ir padėti darbdaviams gauti parengtą darbo jėgą naujai besiformuojančiuose sektoriuose.
Numatoma, kad šia plėtra pasinaudos daugiau nei 23 500 studentų visame regione. Tai ne tik švietimo reforma, bet ir strateginis žingsnis, atitinkantis europinius tikslus – skatinti įtrauktį, remti jaunimą ir stiprinti socialinę sanglaudą.
Andalūzijos ekonomikos, finansų ir Europos fondų ministrė Carolina España pabrėžė:
„Dualus profesinis mokymas yra geriausias jaunimo įdarbinimo planas ir geriausia priemonė užbaigti mokyklos nebaigimo reiškinį. Jis suteikia galimybių jaunimui ir didina regiono pajėgumus bei konkurencingumą, aprūpindamas įmones parengtais žmogiškaisiais ištekliais.“
Įspūdingi rezultatai per šešerius metus
• Per pastaruosius 6 metus Andalūzijoje sukurta 57 000 naujų profesinio mokymo vietų.
• Pradėti 880 naujų mokymo ciklų.
• Įdarbinta daugiau nei 3 000 mokytojų.
• Šiuo metu regione siūloma beveik 168 000 vietų dualiame profesiniame mokyme – tai didžiausia pasiūla iki šiol.
ESF+ investicijos į ateitį
Šis projektas yra platesnės 2,1 mlrd. eurų vertės ESF+ programos Andalūzijai (2021–2027 m.) dalis. Programa remia užimtumo didinimą, švietimo gerinimą ir socialinės nelygybės mažinimą.
Daugiau informacijos skaitykite: https://european-social-fund-plus.ec.europa.eu/en/projects/training-take-preparing-young-people-careers-aircraft-engineering
