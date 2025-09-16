Vagių taikinyje – automobilių katalizatoriai

"Suvalkiečio" inf.

Policija registravo dar vieną nukentėjusiojo pareiškimą dėl katalizatoriaus vagystės iš automobilio.
Į policiją kreipėsi 58 metų vyras, pastebėjęs, kad iš automobilio „Volvo“ pavogtas katalizatorius. Nukentėjusysis mano, kad tai galėjo būti padaryta nuo rugpjūčio 31 d. iki rugsėjo 14 d. Mašina šį laiką stovėjo Vasaros gatvėje.

Asociatyvi Ričardo Pasiliausko nuotrauka
Žalą automobilio savininkas įvertino 1500 eurų.

Tai jau antra tokia vagystė Marijampolėje rugsėjo mėnesį. Neatmetama tikimybė, kad jų gali būti ir daugiau, tik kiti automobilių savininkai dar neapsižiūrėjo.

Rugsėjo 2-osios rytą buvo išpjautas ir pavogtas automobilio „Renault“ katalizatorius. Mašina stovėjo Sporto gatvėje.

Automobilio katalizatorius dėl jo viduje esančių tauriųjų metalų visada buvo patrauklus grobis automobilių dalių vagims. Dažniausiai katalizatoriai vagiami tamsiu paros metu nuošaliose, neapšviestose vietose.

