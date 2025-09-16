Vyriausybė patvirtino tvarką dėl Sovietų sąjungos karių palaikų perkėlimo
Vyriausybė patvirtino Kultūros ministerijos parengtą tvarką dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų sąjungos ir kitų šalių, propaguojančių totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologiją, karių palaikų perkėlimo ir laidojimo vietos paženklinimo. Nuo šiol savivaldybės turės ne tik aiškų teisinį algoritmą, bet ir valstybės finansavimą tiems atvejams, kai viešose vietose esančios laidojimo vietos oficialiai pripažįstamos totalitarinių režimų propagandos dalimi.
Pastaraisiais metais savivaldybės, norėdamos iškelti sovietinių karių kapavietes iš reprezentacinių aikščių, susidurdavo su teisine aklaviete, nes trūko aiškaus reglamentavimo ir finansavimo modelio. Naujoji tvarka šias problemas išsprendžia, suteikdama konkretų veiksmų planą.
„Šis Vyriausybės sprendimas – ilgai lauktas žingsnis, kuris panaikina teisinį neapibrėžtumą, su kuriuo susidurdavo savivaldybės. Išgirdome jų lūkesčius ir dabar jos turi aiškų bei praktišką veiksmų algoritmą. Patvirtinta tvarka leidžia ne tik užtikrinti pagarbą palaikams bei tarptautinių įsipareigojimų laikymąsi, bet ir apsaugoti mūsų viešąsias erdves nuo totalitarinių režimų ideologijos ženklų. Svarbu ir tai, kad numatytas konkretus finansavimo mechanizmas – valstybė kompensuos savivaldybėms su perkėlimu susijusias išlaidas“, – sako laikinasis kultūros ministras Šarūnas Birutis.
Patvirtintame apraše numatyta, kad palaikų perkėlimo procesas pradedamas tik po to, kai Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorius priima sprendimą, jog konkreti laidojimo vieta propaguoja totalitarizmą. Gavusi tokią išvadą, savivaldybė privalo sudaryti specialią tarpinstitucinę komisiją, kurią sudaro konkrečios savivaldybės, Lietuvos gyventojų genocido centro ir rezistencijos tyrimo centro, Krašto apsaugos, Užsienio reikalų ministerijų bei Kultūros paveldo departamento atstovai. Būtent ši komisija pateikia siūlymus dėl perkėlimo. Prieš galutinį savivaldybės tarybos sprendimą Užsienio reikalų ministerija apie planus informuoja ir atitinkamą užsienio valstybę.
Nustatyta, kad palaikai prioritetine tvarka turi būti perkeliami į jau esančias kapines, kuriose palaidoti kiti Antrojo pasaulinio karo kariai. Svarbu tai, kad kartu su palaikais perkeliami ir buvusios laidojimo vietos ženklai, tačiau naujoje vietoje privaloma pateikti ir objektyvią istorinę informaciją apie objekto ryšį su totalitariniais režimais. Patvirtintoje tvarkoje taip pat detaliai aprašytas finansavimo modelis – valstybė padengs išlaidas, neviršijančias 15 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio vieniems kario palaikams, o savivaldybės galės pasinaudoti vienu iš dviejų būdų. Pirmasis – kai savivaldybė darbus finansuoja savo lėšomis, o kitais biudžetiniais metais, pateikusi Kultūros ministerijai prašymą ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus, gauna kompensaciją. Antrasis būdas skirtas savivaldybėms, kurios neturi finansinių galimybių pačios atlikti darbų – jos gali iš anksto prašyti tikslinės dotacijos. Už gautas lėšas reikės atsiskaityti per tris mėnesius nuo darbų pabaigos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos.
Tvarkos aprašas patvirtintas įgyvendinant Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo nuostatas.
Daugiau skaitykite: https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-patvirtino-tvarka-del-sovietu-sajungos-kariu-palaiku-perkelimo-0hWP/
