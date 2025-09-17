MO muziejus ir „TMV Foundation“ Marijampolės mokyklas kviečia į nemokamus edukacinius užsiėmimus
Naujus mokslo metus Marijampolės mokyklos pradeda ne tik su įprastomis pamokomis, bet ir išaugusiomis kultūrinio ugdymo galimybėmis. MO muziejus su ilgamečiu muziejaus mecenatu paramos ir labdaros fondu „TMV Foundation“ Marijampolėje pirmą kartą įgyvendina mokiniams ir mokytojams skirtą projektą. Jo metu miesto mokykloms bus padovanoti 20 nemokamų edukacinių užsiėmimų šiuolaikinių kompetencijų ugdymui.
Dalyvaus visos miesto mokyklos
Su moderniu ir šiuolaikiniu menu supažindinantys, bendravimo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo, kritinio mąstymo, emocinio intelekto bei kitas šiuolaikines kompetencijas ugdantys edukaciniai užsiėmimai prasidės rugsėjo 16 d. ir tęsis iki spalio 31 d.
Dešimt iš jų vyks Marijampolės kultūros centre, o dar dešimt – Vilniuje, MO muziejuje. Projektas apims visas Marijampolės mokyklas: iš kiekvienos iš jų į edukacines veiklas įsitrauks po 1–2 klases.
Apie tai sužinoti daugiau marijampoliečiai ir miesto svečiai galėjo rugsėjo 16 d. popietę įvykusiame atidarymo renginyje Marijampolės kultūros centre. Jo metu Marijampolės Marijonų gimnazijos mokiniai sudalyvavo pirmajame edukaciniame užsiėmime, o pedagogus į paskaitą apie tai, kaip streso valdymui svarbu išmokti ilsėtis kasdien, pakvietė Vilniaus geštalto instituto įkūrėja ir vadovė, psichoterapeutė Brigita Kaleckaitė.
Ilgametė partnerystė, skirta Marijampolei
MO muziejaus veikla Marijampolėje jau yra tapusi ilgamete tradicija. Partnerystė su „TMV Capital“ įmonių grupės įsteigtu paramos ir labdaros fondu „TMV Foundation“ ne kartą atvėrė galimybę marijampoliečiams pristatyti populiariausias MO parodas bei skirtingas edukacines veiklas, tačiau tokio masto kultūrinio ugdymo projektas startuoja pirmą kartą.
„Drauge su MO muziejumi matome didelę prasmę savo bendradarbiavimą šįkart sutelkti švietimo kryptimi. Mūsų fondas įsteigtas su tikslu remti organizacijas, kuriančias vertę jaunimo ir visuomenės švietimo bei ugdymo srityse.
Kultūrinis ugdymas yra viena pagrindinių MO veiklų, tad džiaugiamės galėdami prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo Marijampolės regione“, – teigia „TMV Foundation“ fondo pirmininkas Andrius Zimnickas.
Ugdo atspariai visuomenei reikalingus gebėjimus
MO muziejaus edukacijose siekiama skatinti vaikus reflektuoti, bendradarbiauti, argumentuotai dalintis įžvalgomis grupėje, atpažinti ir konstruktyviai reikšti savo emocijas, o jose naudojami metodai yra lengvai integruojami į skirtingas formaliojo ugdymo sritis – nuo literatūros iki fizikos.
MO vadovė Milda Ivanauskienė prabrėžia, kad švietimas yra viena svarbiausių poveikio sričių visos šalies mastu, todėl prisidėjimas prie jos yra glaudžiai susijęs su toliaregišku žvilgsniu į valstybės ateitį.
„Sparčiai besikeičiančiame pasaulyje ypatingai svarbu ugdyti gebėjimus, kurie padeda ne tik individualiai gerovei, bet ir kuria atsparią, pilietišką visuomenę. Kultūrinis ugdymas – viena kertinių priemonių tai pasiekti, jau pripažinta tarptautiniu mastu.
Ypatingai svarbu, kad švietimo bendruomenei jis būtų prieinamas ne tik sostinėje ar didmiesčiuose, bet ir regionuose, todėl šis projektas – svarbus žingsnis ilguoju laikotarpiu stiprinant visos šalies švietimo lauką“, – sako M. Ivanauskienė.
Daugiau informacijos: mo.lt/mo-ir-tmv-foundation