Nesaldžiai – apie cukrų
Rugsėjo 22 d., kaip sakė UAB „Lietuvos cukraus fabrikas“ direktorius Augustas Obuchavičius, prasideda cukrinių runkelių perdirbimo sezonas. Deja, runkelių augintojų ir perdirbėjų mintys visai nesaldžios.
Gamta pokštavo nelinksmai
Žemės ūkio kooperatyvo „Marijampolės regiono cukriniai runkeliai“ valdybos pirmininkas Almantas Pališkis sakė, kad šiemet cukrinių runkelių sėja pradėta ankstokai. Bet po šiltojo laikotarpio atvėso, dar vėliau prasidėjo šalnos. Jos ir pridarė daugiausia „reikalų“. Teko atsėti apie 30 ha.
– 30 metų auginame cukrinius runkelius – pirmą kartą taip pakenkė pavasarinės šalnos. Ir sudygo jie ne taip tolygiai ir gražiai, kaip norėjosi, – sakė A. Pališkis.
Paklaustas, kokio derlingumo tikisi po permainingo laikotarpio, pašnekovas sakė, kad tai paaiškės tik pradėjus kasti.
Kalbėdamas apie šių metų cukrinių runkelių supirkimo kainą, valdybos pirmininkas pripažino, kad ji tikrai maža. Štai 2023 m. už toną saldžiųjų šaknų buvo mokamas 51 euras, 2024-aisiais – 41, o šiemet – vos 28 eurai.
Cukraus perteklius Europoje
Cukraus perteklius Europoje daro įtaką ir Lietuvoje. Jo kainos kritusios, parduoti sunku. Ir Europoje, ir Lietuvoje mažinami ir runkelių plotai. Pas mus, sakė A. Pališkis, kol kas plotai liko tokie patys kaip pernai. Ar neketina mažinti plotų ir mūsų krašto ūkininkai?
– Mūsų augintojai šios kultūros plotus išlaikė, tikėdamiesi, kad pakils cukraus kaina – po kokių metų kainos grįš į optimalų lygį. 2026-aisiais Kėdainiuose esantis cukraus fabrikas AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ siūlys 27 eurus už toną, Marijampolėje esantis fabrikas turbūt irgi panašiai. Visai gali būti, kad ūkininkai pradės mažinti cukrinių runkelių plotus.
Paklaustas, kiek šiuo metu ploto užima ši kultūra, A. Pališkis sakė, kad mūsų krašte (jis apima Marijampolės, Kalvarijos, Alytaus ir aplinkines teritorijas) – apie 3,5 tūkst. ha.
Ar tik ištvermingiausi sugebės išlaikyti šią saldžiąją kultūrą savo ūkiuose, kai rinkos ir gamta pokštauja ne pačiais draugiškiausiais būdais?
Cukriniai runkeliai – kantrybės kultūra
UAB „Lietuvos cukraus fabrikas“ direktorius Augustas Obuchavičius sakė, kad viskas vyksta ciklais: vieni metai geresni ūkininkams, kiti – fabrikams.
Direktorius pritaria A. Pališkiui, jog jaučiama konkurencija su iš užsienio įvežamu pigesniu cukrumi.
– Europoje yra didelis cukraus perteklius – dėl buvusių gana aukštų runkelių supirkimo kainų ūkininkai labiau susidomėjo šia kultūra ir mielai ją augino. Pamažu pasaulinė cukraus kaina tapo žema, nėra intereso jį eksportuoti. Tos pačios tendencijos visoje Europoje. Cukraus fabrikams reikia aukštesnių kainų, nes dar keletas sezonų – ir nebus kam Lietuvoje perdirbti cukrinių runkelių,– situaciją komentuoja A. Obuchavičius.