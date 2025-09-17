Marijampolės tarybos narė Pituškienė visiškai išteisinta „čekiukų“ byloje
Lietuvos apeliacinis teismas trečiadienį „čekiukų“ byloje visiškai išteisino Marijampolės tarybos narę Vaidą Pituškienę.
Teismas konstatavo, kad žemesnės instancijos nuosprendis, kuriuo ji buvo pripažinta kalta, buvo neteisėtas ir nepagrįstas.
Šioje byloje buvo gauti du apeliaciniai skundai. Nuteistoji siekė išteisinimo ir nuosprendžio panaikinimo, o prokuratūra siekė, kad valstybės politikė būtų nuteista pagal visus kaltinimus, jai būtų skirta beveik dvigubai didesnė bauda, nei skyrė pernai gruodį nuosprendį paskelbęs Kauno apygardos teismas, ir metais būtų pailgintas terminas, per kurį ji negalėtų eiti pareigų.
Per posėdį paskelbta, kad prokuratūros skundas atmestas.
Apeliacinio teismo verdiktas įsiteisėjo iškart.
ELTA primena, kad pernai gruodį Kauno apygardos teismas Marijampolės savivaldybės tarybos narę V. Pituškienę buvo pripažinęs kalta dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų suklastojimo ir disponavimo jais, skyrė jai 7 tūkst. 500 eurų baudą ir atėmė teisę 3 metus būti išrinktai ar paskirtai į valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas.
Baudžiamosios bylos duomenimis, V. Pituškienė 2019–2023 metais, eidama Marijampolės savivaldybės tarybos narės pareigas, galimai piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi ir siekdama asmeninės turtinės naudos sukčiaudama įgijo svetimą turtą.
Ji kaltinta, kad sąmoningai ir sistemingai klastojo tarybos narės išlaidų suvestines, jose pateikdama duomenis apie nepatirtas išlaidas kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Tyrimo metu paaiškėjo, kad kaltinamoji, savivaldybės buhalterijai pateikdama suklastotus finansinius dokumentus, apgaule įgijo Marijampolės savivaldybės administracijai priklausiusias lėšas.
Ingrida Steniulienė (ELTA)