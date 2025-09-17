Vaško dirbtuvės – Čiurlionio 150-ojo gimtadienio proga
Rugsėjo 20 d. 11 val. Marijampolės krašto muziejuje (Vytauto g. 29) vyks vaško dirbtuvės „Vaško stebuklai: kosminiai M. K. Čiurlionio peizažai“. Šis renginys – tai M. K. Čiurlionio 150-ojo gimtadienio šventės ir Kultūros dienos programos dalis.
Gabija JANKELIŪNAITĖ
Kaip „Suvalkiečiui“ sakė edukatorė Jolita Bičkienė, užsiėmimo metu bus kalbama apie M. K. Čiurlionio šviesos pojūtį, jos gausą ir svarbą kūriniuose. Taip pat dirbtuvių metu, tyrinėjant senąsias apšvietimo priemones, bus aptariama dirbtinės šviesos priemonių evoliucija ir jos svarba žmogui.
„M. K. Čiurlionio kūriniuose šviesa visada sklinda iš viršaus, kaip dieviška šviesa, kuri yra prasmingesnė nei vien tik žemiškas žmogaus gyvenimas“, – kalbėjo edukatorė. Ji pasakojo, kad vaško dirbtuves susieti su M. K. Čiurlioniu nėra sunku, nes menininko darbuose nuolatinis motyvas buvo šviesa, o tai yra neatsiejama žvakių liejimo ar darbo su vašku dalis.
Edukacijos metu dalyviai galės pasigaminti rankdarbių ir sužinoti batikos istoriją, kokį vaidmenį ji atliko buityje ir apeigose. Bus aptariami ir unikalūs M. K. Čiurlionio gamtos, augmenijos bei šviesos ženklų simboliai, o šios žinios bus pasitelkiamos kuriant savo eskizą batikos darbo kompozicijai. J. Bičkienė teigė, jog šis užsiėmimas naudingas ne tik dėl naujų žinių ar rankdarbių: dalyviai prisilies ir prie M. K. Čiurlionio kūrybos, pamatys jos erdvę, prasmingumą. „Žmonės, nepaskęsdami kasdienybės darbuose, galės pažvelgti į pasaulį šiek tiek kitaip – tarsi iš paukščio skrydžio, kaip dažnai tai stengdavosi vaizduoti ir M. K. Čiurlionis“, – sakė edukatorė.
Edukacijos metu bus gaminamos lietinės žvakės, išbandoma batikos technika. Ši technika – tai audinio dekoravimas vašku ir dažais, kai ant audinio išliejamas vaškas vietose, kuriose norima išlaikyti audinio spalvą, ir dažomos vašku nepadengtos audinio vietos. Vėliau vaškas pašalinamas ir išryškinami norimi raštai. Batika bus kuriama pasitelkiant specialų įrankį – tjantingą ir liejant akvarelę. O visus pasigamintus rankdarbius dalyviai galės pasiimti namo.
Edukaciją ves Jolita Bičkienė ir Rasa Gražytė-Bernotienė. Renginys skirtas visai šeimai. Dalyvių skaičius ribotas, todėl būtina išankstinė registracija.