Rugsėjis keliuose: kad kelionė į mokyklą būtų saugi
Kiekvienas rugsėjis atneša pokyčių keliuose bei eisme: į kelius sugrįžta moksleiviai ir studentai, vaikai, atostogavę žmonės.
Policijos pareigūnai tradiciškai dar vasarą pradeda ruoštis rugsėjo mėnesiui. Intensyvesnis eismas, didesni transporto srautai, kelių remonto darbai ir mažiau patyrę eismo dalyviai tampa iššūkiu gatvėse. Tad pareigūnai planuoja prevencines, kontrolės priemones, kad pirmasis rudens mėnuo būtų kuo saugesnis.
Kelionė į darbą, mokyklas pailgėja
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Marijampolės apskr. VPK) Kelių policijos skyriaus viršininkas Rolandas Gylys akcentuoja, kad sudėtingiausios pirmosios rugsėjo savaitės. „Esminis pasikeitimas – sudėtingesnis eismas, ypač ryte, kol visi eismo dalyviai – tėvai, vežantys vaikus į mokyklas ir patys važiuojantys į darbus, mokiniai, kiti eismo dalyviai susidėlioja sau grafikus, kada reikia išvykti iš namų, kad visur suspėtų, nereikėtų skubėti. Kelias iš namų iki mokyklos ar darbo rugsėjį neišvengiamai skaičiuojant laiką tampa ilgesnis, nes gatvėse padaugėja važiuojančiųjų, einančiųjų. Į kelius išvažiuoja ir jaunų vairuotojų, kurių patirtis eisme daug mažesnė. Tad norint išvengti avarijų, visiems reikia didesnės koncentracijos, susikaupimo, atidumo. Skubėjimas kelia įtampą, blaško dėmesį eisme“, – pasakoja pareigūnas.
Ne mažesniu iššūkiu tampa ir prieigos prie mokyklų, darželių, kur suintensyvėja ne tik automobilių, tačiau ir pėsčiųjų srautas. Marijampolės rytinių spūsčių negali lyginti su spūstimis Vilniuje, Kaune, bet atidesniems privalu būti. Marijampolėje kasdienė transporto spūstis darbo dienomis vairuotojų laukia Vilkaviškio gatvėje.
Anot Marijampolės apskr. VPK Kelių policijos viršininko, dažniausios vairuotojų klaidos rugsėjo pradžioje – saugaus atstumo ir greičio nesilaikymas, pavojingi lenkimai sankryžose, ypač per ištisines linijas, manevravimo taisyklių pažeidimai, nepraleidimas pagrindiniu keliu važiuojančių transporto priemonių ir skubėjimas.
Keliuose padaugėja dviratininkų, paspirtukininkų
Daugiau dėmesio eismo saugumui, pasak R. Gylio, turėtų skirti dviratininkai, paspirtukininkai bei pėstieji. „Svarbiausia – atidumas ir pagarba vieni kitiems. Visiems reikia prisiminti, kad rugsėjį gatvėse daug vaikų, kurie neturi didelės patirties. Pėstiesiems patariama prieš žengiant į perėją įsitikinti, kad vairuotojai juos tikrai pastebėjo, kertant gatvę nekalbėti telefonu, o dviratininkams ir paspirtukininkams – taip pat laikytis Kelių eismo taisyklių (KET), nenaudoti ausinių ir pasirūpinti, kad transporto priemonė būtų matoma, – sakė pareigūnas.
R. Gylio teigimu, nesaugiausia šiuo metu eismo dalyvių grupė – paspirtukais važinėjantys asmenys. Dviratininkų daromų KET mažėja. Ar miesto gatvėse, ar užmiesčio keliuose retai pamatysi dviratininką, važiuojantį be šviesą atspindinčios liemenės, netvarkingomis transporto priemonėmis. Šios kategorijos eismo dalyviai per nereguliuojamas pėsčiųjų perėjas rečiau juda nenulipę nuo dviračio negu, tarkime, paspirtukininkai. „Aišku, dviratininkai šiltuoju metų sezonu, kaip ir motociklininkai, neretai sužalojami neatidžių automobilių vairuotojų, kurie juos lenkia ar kerta pėsčiųjų-dviračių takus. Be to, dviratis, motociklas mažiau pastebimos sunkiau pamatomos transporto priemonės“, – kalbėjo Kelių policijos viršininkas.
Anot R. Gylio, susitarti su važinėjančiais paspirtukais dar vis sunku, nors šios transporto priemonės naudotojai nukenčia itin dažnai. Patys susižaloja, sužaloja kitus, tačiau saugumui dėmesio skiria mažai. Dažniausi pažeidimai – paspirtuku važiuoja po du ar tris asmenis, nenulipa nuo transporto priemonės kirsdami kelią, nesilaiko saugaus greičio. „Per mėnesį surašome apie 40–50 administracinio nusižengimo protokolų, apie padarytus pažeidimus informuojami tėvai, bet statistika nekinta. Rugsėjį paspirtukų padaugėja keliuose, gatvėse, nes daug moksleivių į mokyklas važiuoja būtent šia transporto priemone, tad ir jais važinėjantys, ir automobilių vairuotojai, net ir pėstieji turi būti itin atidūs“, – kalbėjo Kelių policijos skyriaus viršininkas.
Pasak jo, visą rugsėjo mėnesį policijos pareigūnai vykdo policines ir prevencines priemones, orientuotas į prasidėjusius naujus mokslo metus. Tikimasi, kad prevencija padės išvengti skaudžių eismo nelaimių.
Keliuose daugėja mažųjų miesto automobiliukų
Marijampolėje daugėja mažųjų miesto automobiliukų, kuriuos galima vairuoti nuo penkiolikos metų. Mažieji automobiliai, kaip AM kategorijos modeliai, labai populiarūs miestų gatvėse. Ypač tai pastebima rugsėjį. Ši transporto priemonė leidžia jaunimui vairuoti neįgijus B kategorijos. Tėvai dažnai mažuosius automobiliukus perka vaikams, kuriems mokyklą pasiekti reikia iš užmiesčio.
Marijampoliečiai pastebėjo specialias vietas mūsų mieste, kur mėgsta rinktis jaunieji vairuotojai: „Lukoil“ degalinėje, prie „Iki“ prekybos centro, aikštelėje prie cukraus fabriko. Šias vietas jau žino ir policija. Kartais aplinkiniai pareigūnus iškviečia. R. Gylys sako, kad jaunieji vairuotojai KET pažeidimų nepadaro, neuždrausi jiems sustoti aikštelėse, būriuotis, net ir futbolo kamuolį paspardyti.
Pasak pareigūno, šių vairuotojų daromų Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksuojama nedaug.
epilnamečiai – pakankamai drausmingi vairuotojai. „Tik yra teisinė kolizija. Penkiolikamečio, padariusio bet kokį pažeidimą, negali bausti. Pagal mūsų šalies įstatymus baudžiama tik nuo šešiolikos metų. Neseniai susidūrėme su tokiu atveju. Penkiolikametis važiavo mažuoju automobiliu ir pažeidė Kelių eismo taisykles lenkdamas sankryžoje. Bausti jo negalėjome. Susiduriame su įstatymų dviprasmybe. Teisę vairuoti AM kategorijos transporto priemonę asmuo gauna nuo 15 metų, bet už KET pažeidimus atsako nuo šešiolikos. Seimui siūloma keisti šią tvarką.
Rykštė Nr. 1 – girti vairuotojai
Rugsėjis ar ne rugsėjis, sustiprintas patruliavimas, daugiau pareigūnų keliuose niekaip neveikia vairuotojų, kurie prie automobilio vairo sėda išgėrę alkoholio. Neretai girtumas būna sunkus. Toks vairuotojas – potencialus žudikas. Pasak Marijampolės apskr. VPK Kelių policijos viršininko, kova su neblaiviais vairuotojais – jų darbo prioritetas Nr. 1. Nepaisant daugybės priemonių, griežtų bausmių, girtų vairuotojų keliuose daug. „Prieš savaitę, pirmadienį, nustatėme trylika neblaivių vairuotojų. Dalis – pasienyje, tačiau ne mažiau ir Marijampolėje, priemiestyje. Iš pat ryto penki pagirioti. Niekaip neišgyvendiname šios ydos“, – sakė R. Gylys, patikinęs, kad kasdien policija rengia ir rengs reidus vairuotojų blaivumo kontrolei.
Patekę į eismo įvykį, nepabėkite iš įvykio vietos
Prasidėjus mokslo metams, prie ugdymo įstaigų išauga ir smulkių eismo įvykių tikimybė – dažnai apgadinamas kitas automobilis bandant išvažiuoti iš perpildytos stovėjimo aikštelės.
„Gjensidige“ Transporto žalų skyriaus vadovas A. Gučius pataria nedelsiant rasti apgadintos transporto priemonės savininką ir prisipažinti apie įvykį, drauge užpildyti eismo įvykio deklaraciją bei apie tai pranešti draudikams.
Draudiko teigimu, jei vairuotojas, apgadinęs automobilį, iš eismo įvykio vietos pasišalina pats, jis tampa Kelių eismo taisyklių ir Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo įstatymo pažeidėju. Pasak A. Gučiaus, tokiais atvejais vairuojantis asmuo gali sulaukti ne tik baudos, bet ir prievolės atlyginti padarytą žalą.