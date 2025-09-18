Rugsėjo 19 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:

www.suvalkietis.lt
Ruduo keičia jurginų spalvas…

„O čia – viena rafinuočiausių veislių ‘Kenora Macop’“, – supažindina selekcininkė Danutė Simonaitienė.

…Bet Danutės Simonaitienės domėjimasis šiomis gėlėmis išlieka vis tas pats, kaip prieš 40 metų, kai prie savo namų pasodino pirmą jurginų krūmą, parsivežtą iš močiutės darželio. Dabar jurginų laukas Paršelių kaime (Šunskų sen.) užima apie 30 arų, o jame auga trys tūkstančiai gumbų, 1500 veislių. Pačios išvestų – per 400!

Maitinimas mokykloje – ne apie lėkštę sriubos, bet apie sveikatą ir gerą savijautą

Rūpestį kelia didelės eilės valgykloje. „Suvalkiečio“ redakcija gavo tėvelio laišką, kuriame jis dalinasi pastabomis dėl vaikų maitinimo Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje.

Tokia eilė valgykloje trečiadienį buvo prasidėjus ilgajai pertraukai.

Nuo spalio 1-osios – naujas teritorinis Marijampolės policijos komisariatas

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (MAVPK) viršininkas Harimantas POŠKEVIČIUS.

Nuo spalio 1-osios Marijampolėje veiklą pradeda atskiras teritorinis policijos komisariatas. Apie tai, kodėl jo reikėjo, kokią veiklą vykdys institucija, kokios naujovės laukia gyventojų ir pareigūnų – „Suvalkiečio“ žurnalistė Loreta TUMELIENĖ kalbėjosi su Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (MAVPK) viršininku Harimantu POŠKEVIČIUMI.

Bibliotekininkė paroda įamžino beveik prarastą kaimo istoriją

Valavičių bibliotekos bibliotekininkė Lilija Stankevičienė yra Valavičių kaimo istorijos puoselėtoja.

Šiais metais Valavičiai, esantys Marijampolės savivaldybėje, švenčia 230-ąsias kaimo įkūrimo metines. Valavičių bibliotekos bibliotekininkė Lilija Stankevičienė šiam jubiliejui paminėti parengė parodą „Taip gyveno mūsų senoliai“ ir eksponatais papasakojo kaimo istoriją.

