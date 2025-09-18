Tauro partizanų apygardos 80-mečio minėjimas: laisvės kaina ir atmintį saugosiantys ąžuolai
Prieš 80 metų Suvalkijos žemėje buvo įkurta Tauro partizanų apygarda – kovotojų už laisvę sambūris, kurio nariams teko patirti žiaurius išbandymus, tačiau jų ryžtas išsaugojo laisvės viltį ateities kartoms. Rugsėjo 14-ąją, minint apygardos įkūrimo jubiliejų, Marijampolėje ir Skardupiuose skambėjo pagarbos ir padėkos žodžiai, atminimo giesmės. Buvo pasodintas ir ąžuolynas, kuris tapo gyvu kovų ir laisvės troškimo simboliu dabarties bei ateities kartoms.
Į istoriją įrašyta laisvės kaina
Viešai reiškiama nuomonė, laisvė rašyti tai, ką jauti ir nori, galimybė tuo dalintis su kitais – būtent taip dabar gyvename mes, dažnai net nesusimąstydami, kad ne visada mūsų šalies ir krašto žmonės galėjo mėgautis tokiu gyvenimu. Dėl laisvės teko daug ką paaukoti. 1945 m. rugpjūčio 15 d. Skardupių klebonijoje vykusiame partizanų grupių atstovų pasitarime kovai su Lietuvą okupavusia Sovietų sąjunga buvo įkurta Tauro apygarda. Tad būtent šiemet ir minimas Tauro partizanų apygardos įkūrimo 80-metis, o šiam jubiliejui skirtų renginių tikslas – iškilmingai pagerbti ir prisiminti Tauro apygardos partizanus, Suvalkijos krašto Laisvės kovų dalyvius.
Šeštadienį šventinis minėjimas prasidėjo Jono Basanavičiaus aikštėje. Čia pristatyta paroda „Gyvenimą paaukoję tautai ir Tėvynei“. Joje vietos gyventojai ir miesto svečiai gali iš arčiau pažinti Sūduvos laisvės kovotojų spaudą, „Žalgirio“, „Geležinio vilko“, Vytauto rinktines. Taip pat sužinoti, kas 1945–1951 m. vadovavo Tauro partizanų apygardai ir kokie didžiausi iššūkiai bei kovos laukė mūsų laisvės gynėjų.
„Tauro partizanų apygarda yra viena didžiausių ir reikšmingiausių Lietuvoje. Ji susikūrė mūsų žemėse, Skardupiuose. Tauro apygarda praktiškai kūrė partizanų statutą, dešimt metų vykdė intensyvią kovą, dalyvavo daugybėje mūšių. Per Tauro apygardą į Europą buvo išnešamos visos žinios ir dokumentai“, – pasakojo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Marijampolės skyriaus pirmininkas Rolandas Raibikis.
Gyvos atminties takais
Po parodos pristatymo buvo surengtas partizaniškas žygis iš J. Basanavičiaus aikštės į Skardupius. Pirmoji stotelė – Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejus Vytauto gatvėje. Čia iškilmingai buvo atidengta atminimo lenta, skirta Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus įkūrėjams.
„Dideli nuopelnai, kad šis muziejus buvo įkurtas, priklauso kraštotyrininkei, Lietuvos partizanų ryšininkei Aldonai Vilutienei, slapyvardžiu Neužmirštuolė. Ji 1993 m. įkūrė Tauro apygardos partizanų muziejų, surinko labai daug įdomios medžiagos, eksponatų. Ji parodė, kad kiekvienas žmogus į istorinę atmintį gali įnešti tam tikrą dalelę. A. Vilutienei visada rūpėjo Lietuvos ateitis“, – atskleidė R. Raibikis.
LPKTS Marijampolės skyriaus pirmininko teigimu, šių laikų jaunimas yra smalsus ir vertina laisvę, dėl kurios kadaise buvo skaudžiai sumokėta. „Jaunuoliai supranta partizaninių kovų kainą ir prasmę. Jie aktyviai dalyvauja mūsų istorinės atminties kūrime. Tauro apygardos partizanų muziejuje, kuris puoselėja tą atmintį, taip pat dažnai apsilanko moksleiviai bei jauni žmonės ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio šalių“, – pridėjo R. Raibikis.
Atidengus atminimo lentą partizaniško žygio dalyviai pasuko į vietą, kurioje kadaise įkurta apygarda. Čia, Skardupių Švč. Mergelės Marijos krikščionių pagalbos bažnyčioje, aukotos šventos Mišios už žuvusius. Vėliau prie paminklo Tauro partizanų apygardai susirinkusieji mėgavosi berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ koncertu. R. Raibikis džiaugėsi galėjęs į tokį svarbų renginį pakviesti kolektyvą, kuris skaičiuoja jau daugiau nei šešiasdešimt veiklos metų ir yra vienas geriausiai žinomų Lietuvos muzikos pasaulyje.
Norint įamžinti Tauro partizanų apygardą ir pagerbti kovojusius bei žuvusius už Lietuvos laisvę, Skardupiuose pasodintas ąžuolynas. „Norime, kad tie ąžuolai žaliuotų šimtus metų ir mūsų anūkai, proanūkiai prisimintų partizanų kovas bei už Lietuvos laisvę kovojusių žmonių žygdarbius“, – sakė R. Raibikis. Tada, pokario metais, apginti šalies laisvės nepavyko, tačiau, pasak LPKTS Marijampolės skyriaus pirmininko, partizanai jautė ir žinojo, kad ji kažkada bus iškovota. Būtent todėl šiandien privalome saugoti ir branginti laisvę, nes ji – ne duotybė, o pareiga ir atsakomybė.