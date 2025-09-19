Kiekvienam po riešutą
Selemonas PALTANAVIČIUS
Iki rugpjūčio galo lazdynų riešutai subręsta, jų kevalai tampa ne tik tvirti, bet gražiai rusvi, o viduje esantys branduoliai įgauna ypatingą skonį. Dabar jau metas riešutauti, tačiau gali būti, kad mes pavėlavome… Bet kuriuo atveju turime skubėti ten, kur linksta lazdynų šakos.
Lazdynas – lapuočių ir mišrių miškų pomiškio krūmas, kai kada išaugantis iki 10 metrų aukščio. Riešutynuose, kaip vadiname jų sąžalynus, vyrauja žalsva prieblanda, negausu žiedinių – atvirumą ir saulę mėgstančių – augalų. Tačiau čia tikrai rasite žvynašaknę, parazituojančią ant lazdynų ir kitų sumedėjusių augalų šaknų. Ji pasirodo anksti pavasarį ir žydi iki gegužės – ne be reikalo taip ir vadinama: gegužine žvynašakne. Šis augalas neturi chlorofilo, jam pačiam nereikia gamintis maisto medžiagų, viską patiekia lazdynai.
Mes ir daugybė miško gyventojų iš lazdynų laukiame ko kito – riešutų. Ar pamenate, kaip kovą prieš saulutę išspuro, pagelto lazdyno žirginiai (vyriškieji žiedynai), o po to iš jų pabiro aukso spalvos žiedadulkės? Jei joms pavyks nukristi ant mažo pumpuro su rožiniais apvadais (moteriškojo žiedo), įvyks apvaisinimas ir užsimegs būsimas riešutas. Jis augs ilgai – penketą mėnesių; per tą laiką sužaliuos miškai, keisis metų laikai. Vienų metų lazdyno vaisių ciklas, jei skaičiuosime nuo žydėjimo iki riešutų kritimo iš skrotelių (tai įvyksta tik rugsėjį ar spalį), trunka 5–6 mėnesius. Ar lazdyno riešutų būna daug?
Jei laukinio, gamtoje augančio lazdyno produktyvumą lygintume su auginamų lazdynų derliumi, laimėtų kultūriniai riešutai: jie stambesni, jų būna gerokai daugiau. Tiesa, kaip ir laukiniai, kultūriniai (kultivuojami) dera ne kasmet, juos žydėjimo metu gali pažeisti šalčiai, o riešutų augimo metu – šalnos. Subrendusių riešutų (jie yra sėklos) funkcija – plėsti savo rūšį, duoti pradžią naujiems lazdynams. Ar taip įvyksta visada, ar lazdyno krūme užaugę 100–150 riešutų visada tampa būsimų lazdynų pradžia? Ne, tokių dalykų gamtoje nebūna, populiacijos tąsoje tikslingai dalyvauja palyginti maža sėklų, vaisių, palikuonių dalis.
Tačiau ne visada reikia riešutų – lazdynai sėkmingai plinta šakniastiebiais. Nemenka dalis riešutų tampa maistu, maisto ištekliumi. Juos išnešioja žinduoliai ir paukščiai, todėl lazdynų gali atsirasti ir ten, kur jų niekada nebuvo. Slėpdami kaip maisto atsargas, gyvūnai nevalingai juos sėja ar sodina – tą labai sėkmingai atlieka voverės, pelės, kėkštai, riešutinės.
Pirmiausia, daug riešutų sunaudojama dar brandos stadijoje, kuomet įvairūs vabalai (straubliukai, o ypač riešutinis vaisiastraublis) į jų vidų sudeda kiaušinėlius, o išsiritusios lervutės sugraužia dar gana minkštą, besiformuojantį branduolį. Vėliau jau stambios lervos kevale pragraužia apskritą angelę ir pro ją išlenda – toliau jos vystysis dirvoje.
Daug girios gyvūnų maitinasi riešutais. Ne visada galime įvertinti jų svarbą, nes riešutai nurenkami, nuskainiojami tyliai (dažnai – naktimis), gal tik didieji margieji geniai ir kėkštai juos nuo šakelių plėšo triukšmingai, neretai dėl šio grobio tarpusavyje kovodami ir triukšmaudami.
Riešutai maistui pradedami skainioti anksti, kai branduoliai užima dar ne visą kevalo vidaus ertmę, o kevalas būna pakankamai minkštas, lengvai įveikiamas. Tokius riešutus be vargo kapoja bukučiai, kėkštai ir riešutinės – ant horizontalios lazdyno šakos prispaudžia kojų pirštais ir snapu pralaužia lukštą. Bukutis tokį riešutą įspraudžia žievės (dažnai – ąžuolo) plyšyje ir lukšte snapu prakala angą. Geniai riešutus nešasi į savo „kalvę“ – paprastai tai yra medžio plyšys, įduba. Soduose didieji margieji geniai neretai vaismedžių plyšiuose įsirengia laikinas aižymo vietas, po kuriomis galima aptikti suskaldytų riešutų kevalų. Voverės minkštą riešuto kevalą pralaužia dantimis, vėliau jį perskelia. Pelės ir pelėnai riešuto kevale pragraužia apskritą angelę, jos kraštuose matomos žvėrelių dantų žymės.
Kaip jau minėta, riešutai labai tinkamos maisto atsargos. Voverės juos užkasa žemėje ar po samanomis, kaupia drevėse ar inkiluose. Pelės ir pelėnai neša į požemines saugyklas, o geltonkaklės pelės – į dreves, inkilus; kai kada galima aptikti inkilą, iki stogelio (pilną) prineštą gilių ir riešutų.
Vis dažniau auginami įvairūs riešutmedžiai – klimatas tapo švelnesnis, jie nenukenčia nuo šalčių bei šalnų ir gerai dera. Žinoma, dalį šių riešutų sunaudoja gyvūnai. Gana greitai graikinius riešutus naudoti įgudo voverės, nukritusius ant žemės juos renka geltonkaklės pelės. Kėkštui ir geniui riešutai gali būti per dideli, tačiau pilkosioms varnoms ir kovams – kaip tik. Tiesa, varnos branduolį pasiekia riešutus iš aukštai mėtydamos į asfaltą ar namų stogus ir taip suskaldydamos kevalus, o kovai to neišmano ir kliaujasi tik savo snapu, todėl dažniausiai lieka nieko nepešę.
Riešutai gamtoje išties labai svarbi maisto dalis, kuri niekada nelieka nepanaudota. Jei iš viso derliaus kas nors tenka mums, taip pat gerai: juk gamta visa tai augino ne mums, o savo vaikams!
Komentarai nepriimami.