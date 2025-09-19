Susigundęs investavimu prarado pinigus
Ant sukčių investavimo kabliuko pakibęs gyventojas prarado palyginus nedaug – 700 eurų, bet 71 metų žmogui tai – dideli pinigai.
Antradienį į Marijampolės apskrities VPK pareigūnus kreipėsi Jurbarko rajone gyvenantis vyras. Jis papasakojo, kad sulaukė rusiškai kalbančio gyventojo skambučio. Telefonas jam buvo nežinomas, pašnekovas – taip pat.
Pirminiais duomenimis, rusakalbis pasiūlė senjorui investuoti, įtikino, kad iš to šis uždirbs daug pinigų. Gyventojas sutiko.
Sukčius nukentėjusiajam atsiuntė programėlę ir paprašė, kad šis per ją internetu prisijungtų prie savo sąskaitos banke. Prisijungus ir atskleidus prisijungimo duomenis iš senjoro banko sąskaitos buvo nuskaičiuoti 700 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
