Rugsėjo 23 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:
Joga su šuniukais! Kas tai?
Sužinojusi, kad Marijampolėje vyksta joga su šuniukais, nekantriai laukiau susitikimo su šių užsiėmimų organizatore Emilija Petruškevičiūte, kad ji plačiau papasakotų apie šią neįprastą veiklą.
Kas gali išrauti žolę: redakcija, savivaldybė, tarnyba ar gyventojas?
Ką jūs darote, kai sugenda jūsų skalbimo mašina? Arba kur kreipiatės, jei staiga namuose dingo elektra? O jei vaikas išaugo batus? Teisingai – ieškote meistrų, skambinate elektros tiekėjui arba einate į parduotuvę pirkti naujų batų.
Bet ne visi, oi ne visi taip daro. Kai kurie skambina į redakciją arba, pavyzdžiui, į savivaldybę, kad šios greitai išspręstų jų problemą…
Buktos gyventojų skundas sudrebino Liudvinavo seniūnijos padangę
Buktos gyventojai nusivylę. „Suvalkiečio“ redakcija, Seimo nariai Karolis Podolskis, Tadas Prajara, Marijampolės savivaldybės vadovai gavo skundą, kuriame žmonės išdėsto, kodėl yra nepatenkinti Liudvinavo seniūnijos seniūnės Reginos Pakrosnevičienės darbu, teigia, kad seniūnė nusistačiusi prieš Buktos žmones, ir ne tik, kad nepadeda, bet trukdo bendruomenėms, kurios siekia, jog šio kaimo gyventojai gyventų gražesnėje, patogesnėje aplinkoje. Tiesa, skundas anoniminis, jokių pavardžių čia nėra, jį pasirašė Buktos gyventojai.
Rudens lygiadienį Marijampolė sutiko baltų ir liaudies dainomis
Savaitgalį, šeštadienio vakarą, Marijampolės poezijos parke gražiai paminėtas rudens lygiadienis. Marijampolės kultūros centras (MKC) čia surengė šventę „Rudens lygiadienis prie vandens, prie ugnies…“. Jos metu renginio dalyviams buvo pristatytos baltų ugnies tradicijos ir lietuvių liaudies muzika.