Rugsėjo 23 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:

"Suvalkiečio" inf.

Joga su šuniukais! Kas tai?

„Joga su šuniukais – tai atgaiva ir kūnui, ir sielai“, – sako užsiėmimų organizatorė Emilija Petruškevičiūtė.

Sužinojusi, kad Marijampolėje vyksta joga su šuniukais, nekantriai laukiau susitikimo su šių užsiėmimų organizatore Emilija Petruškevičiūte, kad ji plačiau papasakotų apie šią neįprastą veiklą.

Kas gali išrauti žolę: redakcija, savivaldybė, tarnyba ar gyventojas?

Šaulių g. 62-ojo namo gyventoja redakcijai skundėsi, kad automobilių aikštelėje nesušluojami spygliai, prastai tvarkoma visa aplinka.
Ką jūs darote, kai sugenda jūsų skalbimo mašina? Arba kur kreipiatės, jei staiga namuose dingo elektra? O jei vaikas išaugo batus? Teisingai – ieškote meistrų, skambinate elektros tiekėjui arba einate į parduotuvę pirkti naujų batų.
Bet ne visi, oi ne visi taip daro. Kai kurie skambina į redakciją arba, pavyzdžiui, į savivaldybę, kad šios greitai išspręstų jų problemą…

Buktos gyventojų skundas sudrebino Liudvinavo seniūnijos padangę

Seniūnė Regina Pakrosnevičienė žada kreiptis į teismą dėl garbės ir orumo įžeidimo. /

Buktos gyventojai nusivylę. „Suvalkiečio“ redakcija, Seimo nariai Karolis Podolskis, Tadas Prajara, Marijampolės savivaldybės vadovai gavo skundą, kuriame žmonės išdėsto, kodėl yra nepatenkinti Liudvinavo seniūnijos seniūnės Reginos Pakrosnevičienės darbu, teigia, kad seniūnė nusistačiusi prieš Buktos žmones, ir ne tik, kad nepadeda, bet trukdo bendruomenėms, kurios siekia, jog šio kaimo gyventojai gyventų gražesnėje, patogesnėje aplinkoje. Tiesa, skundas anoniminis, jokių pavardžių čia nėra, jį pasirašė Buktos gyventojai.

Rudens lygiadienį Marijampolė sutiko baltų ir liaudies dainomis

Rudens lygiadienio paminėjimas ir edukacija į Poezijos parką pritraukė nemažai protėvių papročiais besidominčių žmonių. 

Savaitgalį, šeštadienio vakarą, Marijampolės poezijos parke gražiai paminėtas rudens lygiadienis. Marijampolės kultūros centras (MKC) čia surengė šventę „Rudens lygiadienis prie vandens, prie ugnies…“. Jos metu renginio dalyviams buvo pristatytos baltų ugnies tradicijos ir lietuvių liaudies muzika.

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

