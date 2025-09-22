www.suvalkietis.lt
Tirs mirties priežastis

"Suvalkiečio" inf.

Sekmadienį Marijampolėje ir Jankų kaime (Kazlų Rūdos sav.) buvo rasti du negyvi asmenys.
Apie 10 val. Marijampolėje, prie Šešupės ties Aušros gatve, vaikštinėjęs marijampolietis pastebėjo žmogaus palaikus ir paskambino į Bendrosios pagalbos centrą.

Asociatyvi Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka.
Mirusiojo kūnas buvo taip stipriai apiręs, kad iš karto nebuvo galima nustatyti nei lyties, nei tapatybės.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.

Sekmadienį po pietų į Jankų kaimą buvo iškviesti ugniagesiai gelbėtojai.

Į Bendrosios pagalbos centrą skambinęs asmuo pranešė, kad nuo­mininkas, matyt, dėl sutrikusios sveikatos neatidaro durų. Kai gelbėtojai atidarė duris, viduje rastas vyras buvo be gyvybės ženklų.

