Buvęs „Linelis“ – laikina stotelė „Šaltinėlio“ vaikams
Marijampolės gyventojai sutrikę: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Linelis“ skyrius duris užvėrė birželį, tačiau jo kiemas ir vėl pilnas vaikų. Žmonės susimąstė – galbūt priimtas sprendimas atkurti darželio veiklą. Deja, paaiškėjo, jog „Linelis“, kad ir kaip miestiečiams to norėtųsi, neatgimė. Jame laikinai įsikūrė vaikai iš darželio „Šaltinėlio“ skyriaus, kuris vis dar renovuojamas.
Marijampolės lopšelio-darželio direktorė Birutė Dičiūnienė paaiškina, kad ugdytiniai „Linelyje“ neužsibus. Į savo skyrių jie turėtų grįžti spalio pabaigoje.
– „Linelis“ tikrai uždaromas – sprendimas nepasikeitė. Tiesiog, kol vyksta „Šaltinėlio“ renovacija, reikėjo suplanuoti, kur bus ugdomi šio skyriaus vaikai. Didžiąją dalį grupių laikinai priglaudė kiti Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyriai, keturios ar šešios grupės trumpam įsikūrė buvusio „Linelio“ patalpose.
Į „Šaltinėlį“ vaikai galės sugrįžti iš karto, kai tik bus baigti remonto darbai. Manome, kad tai įvyks jau po mėnesio, – paaiškino Marijampolės vaikų lopšelio-darželio vadovė ir pridūrė, kad po to prasidės „Linelio“ likvidacija. Paklausta, galbūt žinoma, kas laukia ir kaip bus naudojamas pastatas, B. Dičiūnienė paaiškino, kad tai spręs Marijampolės savivaldybės administracija.