Įtūžį išliejo kumščiais

"Suvalkiečio" inf.

Savaitgalį alkoholio padauginę vyrai ir moterys turėjo reikalų su policijos pareigūnais dėl smurto artimoje aplinkoje bei vairavimo.

Jurbarko viešbutyje neblaivus (1,68 prom.) vyras (g. 1981 m.) sumušė nuo alkoholio apsvaigusią (1,67 prom.) 29 m. moterį. Įtariamasis buvo išgabentas į Kauno apskrities policijos komisariato areštinę.
Visiškai girta (3,35 prom.) 39 m. jurbarkiškė nesuvaldė įsiūčio ir sumušė neblaivų (2,77 prom.) 35 m. vyrą. Jis buvo išvežtas į ligoninę.

Apgirtusią (1,75 prom.) 30-metę vilkaviškietę per konfliktą namuose sužalojo 31 m. vyras, kuriam nustatytas sunkus girtumas (2,53 prom.). Moteriai prireikė Vilkaviškio ligoninės medikų pagalbos, o smurtautojas buvo uždarytas į Marijampolės komisariato areštinę.

Kazlų Rūdoje neblaivi (2,85 prom.) 61 m. moteris per konfliktą taip pastūmė ne ką blaivesnį (2,47 prom.) vyrą (g. 1977 m.), kad šis krisdamas susižalojo.

Nemalonumai gresia ir 51 m. marijampolietei, kuri savaitgalio naktį Klevinių kaime neblaivi (1,96 prom.) įkliuvo prie automobilio „Kia“ vairo.

Dėl visų šių įvykių policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus.

