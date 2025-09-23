Ką svarbu žinoti prieš renovuojant daugiabutį: trys dažniausios klaidos
Daugiabučio modernizavimas atveria realias galimybes ne tik sumažinti išlaidas šildymui ir remontui, bet ir gyventi saugiau, patogiau. Tačiau norint, kad rezultatas pateisintų lūkesčius, reikia vengti klaidų, kurios gali pailginti procesą ir išauginti kaštus.
Investicijų planas – ne formalumas, o pagrindas
Renovacija prasideda nuo dviejų esminių etapų: investicijų plano ir pagal jį rengiamo techninio darbo projekto. Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) Daugiabučių namų modernizavimo projektų skyriaus ekspertas Edvardas Petrauskas atkreipia dėmesį, kad būtent šiame etape turi būti numatyti sprendimai, kurie turės ilgalaikę įtaką visam projektui.
„Vienas iš tokių aspektų yra vidaus patalpų oro kokybė ir tinkamas mikroklimatas. Jau investicijų plano etape reikėtų įtvirtinti reikalavimą projektuotojams, kad rengiant techninį darbo projektą tam būtų skiriamas ypatingas dėmesys. Modernizuojant pastatą, apšiltinus jo konstrukcijas ir sandarinant atitvaras, sumažėja natūralaus oro srautas iš išorės, todėl techniniame darbo projekte turi būti numatyti techniniai sprendimai, užtikrinantys tinkamą oro pritekėjimą ir tinkamą mikroklimatą patalpose“, – sako E. Petrauskas.
Jo teigimu, dažna klaida – nepakankamai detalus investicijų planas ir techninis projektas. Tai gali lemti neplanuotas išlaidas, projekto vilkinimą ir neefektyvius sprendimus.
Modernizacija nėra tik sąskaitų mažinimas
Kauno technologijos universiteto (KTU) Statybinės fizikos laboratorijos vadovas dr. Karolis Banionis ragina žvelgti į renovaciją ne tik kaip į būdą sumažinti šildymo sąskaitas ir kitas eksploatacines išlaidas, bet ir kaip į būsto vertės, gyvenimo kokybės didinimo priemonę.
„Atnaujintame daugiabutyje būsto vertė įprastai bus aukštesnė nei nerenovuotame. Be to, daugeliu atvejų investicija į renovaciją yra gerokai mažesnė, nei būsto vertės prieaugis po darbų. Jei žmogus nusprendžia parduoti butą, jis už renovuotame name esantį būstą gali gauti kur kas didesnę sumą nei už tokį patį, bet neprižiūrėtame daugiabutyje. Ne mažiau svarbus ir gyvenimo kokybės aspektas. Įrengus naujas šildymo ir vėdinimo sistemas, gyventojai gali patys reguliuoti patalpų temperatūrą ir taip užtikrinti komfortą visus metus“, – sako ekspertas.
Nereikėtų užmiršti ir kitų privalumų: atnaujinus susidėvėjusias inžinerines sistemas sumažėja jų gedimų, avarijų rizika. Automatizuotos sistemos ne tik efektyviau naudoja energiją, bet ir suteikia galimybę žmonėms butuose palaikyti geriausiai jų poreikius atitinkantį mikroklimatą. Pašalinus konstrukcinius ir kitus pastato defektus jo tarnavimo laikotarpis pailginamas net keliais dešimtmečiais.
Viskas prasideda nuo gyventojų iniciatyvos
E. Petrauskas pabrėžia, kad gyventojų aktyvumas – būtinas sėkmingos renovacijos veiksnys. Jei žmonės nesidomi sprendimais ar atidėlioja dalyvavimą juos priimant, vėliau gali kilti nenumatytų problemų.
„Planuojant techninius darbus, projektuotojai pristato gyventojams konkrečius sprendinius: ar bus keičiami langai, vamzdynai, radiatoriai, kokia bus pasirinkta ventiliacijos sistema, ar planuojamas balkonų stiklinimas. Tuo metu taip pat dar galima diskutuoti, teikti pastabas ir, jei įmanoma, atlikti pakeitimus, priimtinus visiems. Vis dėlto, šiame etape gyventojų aktyvumo dažnai trūksta. Vėliau pasitaiko situacijų, kai darbai jau vyksta, o žmonės reiškia nepasitenkinimą dėl to, apie ką galėjo pasisakyti anksčiau“, – teigia ekspertas.
Ankstyvas įsitraukimas padeda išvengti ginčų, korekcijų ar papildomų procedūrų. Kuo daugiau klausimų išsprendžiama pradžioje, tuo sklandesnė tampa visa renovacijos eiga.
Primename, kad kvietimas gauti valstybės paramai daugiabučių renovacijai galioja Iki balandžio 1 d. Visa informacija apie kvietimo sąlygas – apva.lrv.lt. Paraiškas galima teikti per informacinę sistemą APVIS.
Projektas „Daugiabučių namų renovacijos skatinimas“ finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.
Teksto autorė Benita Gaižiūnaitė
