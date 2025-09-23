Kultūros pasas atnaujinamas: kokybiškesnės patirtys, daugiau vertės pamokose
Kultūros pasas tampa dar naudingesnis. Pagrindinis pokyčių tikslas – užtikrinti, kad moksleivius pasiektų tik pačios vertingiausios ir įdomiausios kultūrinės veiklos. Todėl nuo šiol visos siūlomos programos bus vertinamos pagal griežtesnius kriterijus. Kiekvienas veiklų organizatorius turės aiškiai pagrįsti savo paslaugos kultūrinę ir edukacinę vertę. Tai savotiškas kokybės filtras, užtikrinsiantis, kad Kultūros paso krepšelyje atsidurtų tik patys geriausi pasiūlymai.
Siekdama šių naujovių Kultūros ministerija, bendradarbiaudama su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atnaujino Kultūros paso administravimo ir finansavimo tvarką bei Kultūros paso koncepciją.
„Šie pakeitimai leis dar labiau stiprinti mokinių kultūrines kompetencijas – nuo meninio suvokimo iki kritinio mąstymo, kūrybiškumo ir pilietiškumo. Kultūros pasas taps ne tik bilietu į įvairias kultūros patirtis, bet ir galimybe ugdyti jaunosios kartos gebėjimą atpažinti, vertinti ir kurti kultūrą“, – sako laikinasis kultūros ministras Šarūnas Birutis.
Dar viena naujovė mokytojams ir mokiniams – galimybė sieti veiklas su konkrečiomis pamokomis. Renkantis edukaciją, bus galima matyti, kurioms pamokoms (istorijos, literatūros, dailės ir t. t.) ji labiausiai tinka. Tai padės mokytojams lengvai atrasti užsiėmimus, kurie prasmingai papildys klasės darbą.
Pagalvota ir apie paslaugų teikėjus – jiems sumažinta biurokratinė našta. Norint teikti paslaugą, skirtą ne vienai amžiaus grupei, atsiranda galimybė informaciją apie tai pateikti vienoje bendroje, o ne atskirose paraiškose. Taip pat, supaprastinta Kultūros paso paslaugos kainos keitimo tvarka, jeigu kaina keičiama ne daugiau nei 1 ar 2 eurais.
Atnaujintas Kultūros pasas prisidės prie šiuolaikinio ugdymo proceso, kuriame kultūra yra svarbi priemonė skatinant kritinį mąstymą, kūrybiškumą, pilietiškumą bei kultūrinį sąmoningumą.
Kultūros paso administravimo ir finansavimo tvarkos aprašas bei Kultūros paso koncepcija yra reglamentuojami bendrais Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais. Su atnaujintais dokumentais galite susipažinti čia.
Artimiausiu metu planuojamos nuotolinės konsultacijos naujiems ir esamiems Kultūros paso paslaugų teikėjams, supažindinančios su aktualiausiais tvarkos aprašo pakeitimais ir Kultūros paso paraiškų teikimo tvarka.
Daugiau informacijos: https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/kulturos-pasas-atnaujinamas-kokybiskesnes-patirtys-daugiau-vertes-pamokose-kJ5K/
