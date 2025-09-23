Kultūros renginiai rugsėjo mėnesį
Marijampolėje
Kultūros centre
Veikia žymiausių menininkų, kilusių iš Sūduvos, jubiliejinė paroda (dailės galerijoje).
Veikia Dariaus Pavalkio fotografijų paroda „Septyniolika kilometrų Nemunu“ (I a.).
Veikia tapytojų grupės „Mėlynas menas“ darbų paroda (M. B. Stankūnienės menų galerijoje).
Veikia Jurgitos Šalaševičienės tapybos darbų paroda „Gimtojo krašto peizažai“ (Tautkaičių skyriuje).
Menininkų klubo „Mūza“ fotografijų paroda „Kupolinių naktis prie Atminties raštų“ (I a.).
27 d. 14 val. – renginys vaikams „Draugystės startas“ (Šunskų skyriuje).
28 d. 14 val. – mainaturgis „Daiktų kelionė“ (Želsvos skyriuje).
Dramos teatre
26 d. 18 val. – spektaklis „Apaštalė“.
27 d. 12 val. – spektaklis „Kakė Makė ir atversta knyga“.
27 d. 18 val. – spektaklis „Striptizo ereliai“.
Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejuje
25 d. 16 val. – Žemaitės memorialinio muziejaus edukacija „Rašymas žąsies plunksna“ (Bulotų namuose).
28 d. nuo 11 val. – nemokamas muziejų lankymas.
Veikia paroda „Tai bent moteris“, skirta Joanos Griniuvienės 160-osioms gimimo ir spektaklio „Amerika pirtyje“ 120-osioms metinėms (Bažnyčios g. 23).
Veikia Lietuvos jūrų muziejaus paroda „Baltijos gelmių istorijos“ (Vytauto g. 29).
Veikia paroda „Kazės Zimblytės abstrakcijos: tarp nuotaikų ir pasaulio“ (Vytauto g. 29).
Veikia paroda „Nijolės Miliauskaitės sielos labirintas: gyvenimo Marijampolėje (tuomečiame Kapsuke) patirtys“ (Vytauto g. 29).
Jono Basanavičiaus aikštėje
Veikia paroda „Gyvenimą paaukoję tautai ir Tėvynei“.
27 d. nuo 10 val. – šventė „Sūduvos kraitė“.
Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje
Veikia Gabrieliaus Staniulio, Vytauto Kašubos ir Vinco Norkaus kūrybos darbų paroda „Pasaulio sūduviečių pėdsakais“.
Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje
Veikia Adelės Zaveckaitės tapybos darbų paroda „Tu ir jie“ (Vaikų ir jaunimo edukacijos centre).
Veikia asociacijos „Rūpestėlis“ narės Editos Kričenienės darbų paroda „Angelui prisilietus“ (I a.).
Užsiėmimų senjorams ciklas „Kūrybiniai-terapiniai užsiėmimai“. 23 d. 10 val. ir 11.30 val. Registracija tel. +370 343 50714; el p. info @marvb.lt.
Paroda-instaliacija „Stoties aidai“, skirta Marijampolės geležinkelio stoties 100-mečiui ir Europos paveldo dienoms (didžiojoje salėje).
23 d. 10 val. ir 11.30 val. – užsiėmimų senjorams ciklas: „Kūrybiniai terapiniai užsiėmimai“.
23 d. 17 val. – Aušrinės Dubauskienės kurtų knygelių-objektų parodos „(At)spindėjimai atidarymas (I a.).
Užsiėmimų senjorams ciklas „Patyriminės ekskursijos bibliotekoje“. 30 d. – 10 val.
Draugystės bibliotekoje
25 d. 16 val. – skaitytojų klubo „Obelis nuo obels“ susitikimas: popietė „Aš norėčiau, kad mane suprastų“, skirta M. K. Čiurlionio atminimui.
Rezidencijoje „Grįžulo ratai“ (Kantališkių kaimas)
Veikia parodos: projekto „Pasaulio sūduviečiai“ dalyvių Rygiškių Jono gimnazijos gimnazistų kūrybos paroda; Renaldo Dariaus Dulinsko „Metalo fantazijos“; Marijos Dulinskaitės grafikos paroda „Netyčiom“.
Kalvarijoje
26 d. 15 val. – koncertas, skirtas Socialinių darbuotojų, Angelų sargų ir Mokytojų dienoms (Jungėnų kultūros namuose).
27 d. nuo 10 val. – jaunimo pėsčiųjų žygis partizanui Juozui Lukšai-Daumantui atminti Liubavo krašto keliais ir takeliais.
Kazlų Rūdoje
Kultūros centre
Veikia Irenos Lukoševičiūtės-Skučienės gobelenų paroda „Laisvalaikio „vaikai“.
Veikia plenero „Kazlų Rūdos savivaldybei – 25-eri“ darbų paroda.
