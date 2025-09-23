Nauja era Europos pasienyje: įvedama „Entry-Exit“ sistema
Europos Sąjunga žengia svarbų žingsnį modernizuodama savo išorės sienų kontrolę. Liepos mėnesį Europos Taryba pritarė, kad būtų pradėta taikyti nauja „Entry-Exit System“ (EES) – skaitmeninė sistema, kuri pakeis pasuose spaudžiamus antspaudus ir leis automatiškai registruoti ne ES piliečių įvažiavimus ir išvažiavimus iš Šengeno erdvės. Tai vienas reikšmingiausių pokyčių Europos pasienyje per pastaruosius dešimtmečius.
Kaip veiks naujoji sistema?
EES bus taikoma visiems trečiųjų šalių piliečiams, keliaujantiems į ES trumpalaikiam laikui – tiek tiems, kuriems reikalinga viza, tiek tiems, kuriems vizos nereikia. Sistema fiksuos:
• asmens duomenis iš paso,
• biometrinius duomenis – pirštų atspaudus ir veido atvaizdą,
• tikslias atvykimo ir išvykimo datas, kai kertama ES išorės siena.
Taip bus sukurtas patikimas registras, leidžiantis stebėti, ar keliautojai neviršija leidžiamo viešnagės termino. Iki šiol ši informacija buvo tikrinama daugiausia rankiniu būdu, naudojant antspaudus pasuose, kas dažnai sukeldavo klaidų ir netikslumų.
Palaipsnis įgyvendinimas
Siekdamos išvengti trukdžių, ES šalys gaus šešių mėnesių pereinamąjį laikotarpį. Per jį valstybės galės laipsniškai įdiegti sistemą – vienos pasirinks pradėti taikyti EES iš karto, kitos – pamažu, kol bus paruošta visa reikalinga infrastruktūra. Kol vyks pereinamasis laikotarpis, pasuose vis dar gali būti dedami antspaudai, tačiau galiausiai jie bus visiškai pakeisti skaitmeniniais įrašais.
Taip pat numatyta galimybė tam tikrais atvejais – pavyzdžiui, esant dideliam keleivių srautui – laikinai sustabdyti sistemos taikymą, kad pasienio punktai neužsikimštų. Tai suteikia lankstumo ir padeda išvengti nepatogumų keliautojams.
Ką tai reiškia keliautojams?
Kelionės į Europą taps modernesnės ir aiškesnės. Keliautojai turės būti pasirengę, kad jų biometriniai duomenys bus renkami privalomai. Tai gali reikšti, kad pirmą kartą kirtus sieną procedūros užtruks kiek ilgiau, nes reikės nuskaityti pirštų atspaudus ir padaryti veido nuotrauką. Vėliau sistema leis paspartinti procesą – naudojant automatines kontrolės linijas ar savitarnos kioskus.
EES taip pat sumažins riziką prarasti informaciją ar pasimesti dokumentuose – visi duomenys bus tvarkingai saugomi elektroninėje sistemoje. Be to, pasienio pareigūnai galės aiškiau matyti, ar keliautojas laikosi leidžiamo viešnagės laiko, o tai sumažins neteisėtos migracijos riziką.
Iššūkiai ir pasirengimas
Nors sistema žada daug privalumų, pradžioje neišvengiamai bus iššūkių. Valstybėms narėms reikės užtikrinti, kad pasienio punktai būtų aprūpinti modernia įranga biometriniams duomenims rinkti, o pareigūnai – tinkamai apmokyti. Tai reiškia dideles investicijas į technologijas, infrastruktūrą ir žmogiškuosius resursus.
Taip pat kyla klausimų dėl privatumo. Kadangi EES kaups jautrius duomenis, būtina užtikrinti aukščiausius jų saugumo standartus. ES institucijos pabrėžia, kad sistema bus valdoma laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimų.
Lietuva – tarp pasirengusiųjų
Lietuva, būdama Šengeno erdvės nare, taip pat įdiegia EES. Vidaus reikalų ministerija patvirtino, kad mūsų pasienio punktai ruošiami biometrinių duomenų rinkimui, vyksta įrangos testavimas. Ypač svarbu pasirūpinti aiškia informacija keliautojams, kad nebūtų netikėtumų. Ne ES piliečiams, atvykstantiems į Lietuvą, teks pateikti pirštų atspaudus ir leisti nuskenuoti veido atvaizdą – tai bus standartinė procedūra.
Tokie pokyčiai svarbūs ir mūsų oro uostams – Vilniaus, Kauno, Palangos. Čia bus įrengtos automatizuotos sistemos, padėsiančios greičiau aptarnauti keleivius. Nors pereinamuoju laikotarpiu gali pasitaikyti eilių, ilgainiui sistema turėtų pagreitinti procesus ir sumažinti biurokratiją.
Žingsnis į ateitį
„Entry-Exit“ sistema – tai ne tik technologinis pokytis. Tai ir aiškus signalas, kad Europa rimtai žiūri į savo sienų saugumą, bet kartu nori keliones padaryti skaidresnes ir patogesnes. Keliautojams tai reiškia daugiau aiškumo, valstybėms – efektyvesnę kontrolę, o visai ES – modernesnę ir saugesnę erdvę.
Nors pradžioje gali kilti klausimų ir trukdžių, ilgalaikėje perspektyvoje ši sistema taps įprasta kasdienybės dalimi, kaip ir elektroniniai bilietai ar mobiliosios programėlės kelionėms. Europa žengia į naują sienų valdymo erą, o Lietuva – kartu su ja.
Daugiau skaitykite: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/07/18/border-management-council-gives-green-light-to-progressive-start-of-entryexit-system/
