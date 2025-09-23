Perėjoje nukentėjo garbaus amžiaus pėsčioji
Vakar prieš vidurdienį Kalvarijoje, Vytauto gatvėje, blaivus 59 metų vyras vairuodamas automobilį „Opel Zafira“ ties Vytauto ir Taikos gatvių sankryža esančioje pėsčiųjų perėjoje kliudė staiga į ją įžengusią 81 m. moterį.
Galvos traumą patyrusi senjorė sąmonės neprarado. Moteris buvo nuvežta į Marijampolės ligoninę.
Pirminiais duomenimis, vairuotojas stabtelėjo prie perėjos, praleisdamas iš priešingos jos pusės ėjusius žmones. Kai šie praėjo, vyras pradėjo važiuoti ir nepastebėjo, kad jo pusėje ką tik į perėją įžengė pensininkė.
