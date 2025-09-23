Tiltai Berlyno jaunimui
Viename labiausiai socialiai pažeidžiamų Berlyno rajonų jaunimo centras padeda krizę išgyvenantiems jaunuoliams – pasitelkdamas gyvybiškai svarbią Europos socialinio fondo Plius (ESF+) paramą.
Benamystė, psichikos sveikatos problemos, skolos ir priklausomybės – tai tik dalis iššūkių, su kuriais susiduria jauni žmonės, atvykstantys į Don Bosco centrą Marzahn-Hellersdorf rajone. Daugiau nei pusė jų yra nebaigę mokyklos. Daugelis pasitraukę iš švietimo ar darbo rinkos, o kai kurie neturi, kur pernakvoti.
„Tokia parama gali būti gyvybiškai svarbi tokiame mieste kaip Berlynas, – sako kunigas Simon Härting, organizacijos „Manege gGmbH“ direktorius. – Dėl ESF+ finansavimo galėjome pasiūlyti paslaugas, kurios kitaip būtų buvusios neįmanomos – pavyzdžiui, dirbti 24/7 ar suteikti skubias lovas jaunuoliams, kurie staiga lieka be namų.“
Centras įsikūręs šalia bendruomenės prieglaudos, kurioje gyvena 600 žmonių, ir nakvynės namų benamiams, skirtų 800 vietų. Pagalba jauniems žmonėms teikiama ne tik darbo valandomis, bet ir tada, kai jos labiausiai reikia.
Praktinis požiūris į gyvenimo atkūrimą
Jaunuoliai, kuriems padeda projektas, dažnai yra itin pažeidžiamoje situacijoje – jie nei mokosi, nei dirba, nei dalyvauja mokymuose. Dauguma jų atitrūkę nuo viešųjų paslaugų ir rizikuoja visiškai iškristi pro likusias socialinės paramos spragas.
Kaip sufleruoja projekto pavadinimas, ši iniciatyva siūlo tiltą atgal. Centro klasėse jaunuoliai gali atsigriebti praleistas pamokas. Medžio ir metalo dirbtuvėse jie mokosi praktinių įgūdžių. Tačiau svarbiausia – kiekvienam suteikiamas individualus vadovavimas ir konsultacijos, padedančios atrasti naują gyvenimo kelią.
„Prašymų dėl skubios nakvynės visada labai daug. – pasakoja projekto koordinatorė Anja Stiehler. – Matome, kad poreikis vis auga, o kartu didėja ir spaudimas mūsų paslaugoms. Užkirsti kelią atskirčiai yra kasdienis iššūkis miesto aplinkoje.“
Bendradarbiaujant – didesnis poveikis
Projektas sujungia vietos darbo centrą, viešąją užimtumo tarnybą, mokyklas ir jaunimo tarnybas. Tokia bendradarbiavimo schema padeda užtikrinti, kad parama nesibaigtų ties įėjimu pro duris.
Pažeidžiamiems ir atskirtiems jaunuoliams toks bendradarbiavimas palengvina prieigą prie pagalbos ir suteikia galimybę kurti tvarią ateitį. Pagrindinis tikslas – skatinti socialinę ir ekonominę įtrauktį, vėl sujungiant jaunimą su švietimu, mokymais ir darbu.
ES parama
„Manege gGmbH“ ES finansavimą gauna nuo 2009 m. Šiandien organizacijoje dirba 99 žmonės, o ji remia apie 450 vaikų ir jaunų žmonių visame Berlyne – Marzahn, Reinickendorf ir Treptow-Köpenick rajonuose bei per mobiliąsias paslaugas.
„Tiltai“ yra vienas iš daugelio projektų visoje Europoje, kurie padeda jaunimui įveikti sunkias situacijas. Tai dar vienas pavyzdys, kaip ESF+ investicijos kuria teisingesnes, įtraukesnes visuomenes.
Daugiau informacijos skaitykite: https://european-social-fund-plus.ec.europa.eu/en/projects/building-bridges-berlins-youth
