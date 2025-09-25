Buktos gyventojų skundas sudrebino Liudvinavo seniūnijos padangę
Buktos gyventojai nusivylę. „Suvalkiečio“ redakcija, Seimo nariai Karolis Podolskis, Tadas Prajara, Marijampolės savivaldybės vadovai gavo skundą, kuriame žmonės išdėsto, kodėl yra nepatenkinti Liudvinavo seniūnijos seniūnės Reginos Pakrosnevičienės darbu, teigia, kad seniūnė nusistačiusi prieš Buktos žmones, ir ne tik, kad nepadeda, bet trukdo bendruomenėms, kurios siekia, jog šio kaimo gyventojai gyventų gražesnėje, patogesnėje aplinkoje. Tiesa, skundas anoniminis, jokių pavardžių čia nėra, jį pasirašė Buktos gyventojai.
R. Pakrosnevičienė su jai mestais priekaištais nesutinka, sako, kad tai sąskaitų suvedinėjimas, mano, kad intrigas galimai kursto buvusi Liudvinavo seniūnijos seniūnė Jolanta Maceikienė. Ši tai neigia, bet skunde išdėstytiems faktams pritaria. Kuo visa tai baigsis, spręs Marijampolės savivaldybės vadovai.
Skunde – priekaištai ir nuoskaudos
„Suvalkietyje“ skaitėme straipsnį apie Liudvinavo miestelio šventę, apie parke išmontuotus vaikų žaidimo įrenginius ir supratome, kad seniūnės žodžiuose labai daug netiesos. Ji teigia, kad norint pasiekti rezultatų, bendruomenės turi būti aktyvesnės, esą joms trūksta iniciatyvos, seniūnija neturi lėšų viešoms erdvėms tvarkyti. Mums kilo klausimas, kodėl tuomet seniūnė nepadeda toms seniūnijos bendruomenėms, kurios aktyvios, kodėl pyksta ir prikaišioja, kai rodoma iniciatyva, kai stengiamasi tvarkytis savo jėgomis. Kodėl nesidžiaugia, kad bendruomenių pastangomis gaunamas papildomas finansavimas, kurio taip trūksta? Kodėl nenori, nemoka ar negali atlikti tai, kas tiesiogiai priklauso pagal pareigas, už ką gauna tiesioginį atlyginimą?“ – klausė skundo autoriai.
Žmonės nusprendė išdėstyti, kas juos neramina, ir skundą išsiuntinėjo Seimo nariams, valdžios atstovams, žiniasklaidai.
Buktos gyventojai džiaugiasi, kad jiems pavyko suburti kitose šalyse gyvenančius kraštiečius, pateikti projektą konkursui „Kurk Marijampolei“ ir gauti finansavimą. Bet jaučia nuoskaudą, kad seniūnija šiuo bendruomenės projektu visai nesidžiaugia. „Seniūnija savo socialiniuose tinkluose nė karto nepasidalino informacija apie organizuojamą konkursą, neparagino gyventojų siūlyti idėjas, nepasirūpino, ar informacija apie organizuojamą konkursą pasiekė vietinius“, – teigė Buktos gyventojai.
Nepaisant to, Buktoje veikusioms bendruomenėms pavyko suburti juos palaikančius žmones, projektas pateko tarp nugalėtojų. Buvo gautas finansavimas – beveik 100 tūkstančių eurų. Už šias lėšas bus gražinama, tvarkoma Bukta: įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, sporto aikštelė, apšviestas parkas.
„Mes iki šiolei tikimės, kad idėja bus įgyvendinta, nors pamažu ima nerimas. Viskas numatyta įvykdyti šiais metais, vienintelę veiklą – baigiamąjį projekto renginį, nutarta perkelti į kitus. Taigi šiemet Buktoje turi būti nupirkta paslaugų bei prekių ir įgyvendinta darbų už daugiau nei 90 tūkst. Eur. Pagarbiai laukiame, bet jau tuoj prasidės paskutinis metų ketvirtis, juk jau ruduo, netruks ateit ir žiema. Tai kada viskas prasidės?“ – klausia bendruomenių nariai.
Buktiečiai piktinasi ir priekaištauja seniūnei, kad jų tradiciniam renginiui „Buktos dvaro šventė“ nebuvo nupirkta renginiui reikalinga atributika – lauko palapinė, stalai, suolai, o svarbiausia – trys vėliavų stiebai, ant kurių jie norėjo iškelti visų trijų – Buktos kaimo bendruomenės, asociacijos „Sūduvos krašto mylėtojų“ ir kaimo bendruomenės „Buktos dvaras“ – vėliavas. Nebuvo įrengtas ir medžių bei skulptūrų apšvietimas, galėjęs nudžiuginti į šventę atvykusius vietinius ir svečius. Be to, iki rugpjūčio pabaigos bendruomenė nesulaukė ir kitų projekte numatytų priemonių, kurios labai reikalingos vasaros sezonui: šiukšlių dėžių, paplūdimio suolų, liko neįrengtos vaikų žaidimų, sporto aikštelės.
Bendruomenės žmonės išsiaiškino, kad pagal esamą tvarką visas projekte numatytas veiklas ir viešuosius pirkimus vykdyti paskirta Liudvinavo seniūnijos seniūnė Regina Pakrosnevičienė.
„Ilgai lauktą ir taip renginiui reikalingą palapinę, suolus ir stalus gavome pirmadienį, iškart po šventės, – ar ne pasityčiojimas? Taip labai lauktus vėliavų stovus mums atvežė lygiai savaitė po šventės. Pasakykite, kodėl dėl valstybės klerkų neveiksmingumo, nekompetencijos, vengimo atlikti tiesiogines pareigas, nuolatinio nevykdymo paskirtų užduočių, už kurias mes visi vietos gyventojai sumokame iš savo mokesčių, turime ieškoti atsakymų. Neramina, kad paskirti pinigai bus nepanaudoti ir juos reikės grąžinti į biudžetą, – rašo Buktos gyventojai skunde. – Esame susirūpinę ne tik nekompetencija, bet ir nuolatiniais tyčiniais bei aplaidžiais seniūnės R. Pakrosnevičienės sprendimais, kurie paskutiniu metu išryškėjo ypač“.
Buktos gyventojai akcentuoja, kad dvejus metus jie seniūnijos prašo Buktoje viešoms erdvėms skirtų šiukšlių konteinerių. Bet seniūnė R. Pakrosnevičienė atsakė, jog seniūnija neplanuoja statyti konteinerių, nes baiminasi, kad juos pastačius susidarys viešas šiukšlynas. Seniūnė pasiūlė šiukšlių konteinerį užsisakyti pačiai bendruomenei ir savo lėšomis susimokėti už šiukšlių išvežimą, taip esą būsią pigiau. Gyventojų teigimu, dar keisčiau nuskambėjo seniūnės siūlymas šiukšles nešti į Buktos gyvenvietėje daugiabučių kiemuose esančius šiukšlių konteinerius. Esą pati seniūnija taip daro Liudvinave – parke susidariusias atliekas neša į kapinių konteinerius.
Taip pat žmonės piktinosi Buktos paupyje pastatytu biotualetu, kuriam vieta parinkta prie valgymo stalų. Anot buktiečių, paskutinis lašas dėl šiukšlių išvežimo buvo rugpjūčio 1 d. vykusi Buktos dvaro šventė, kurioje apsilankė daugybė žmonių. Po šventės susidarė didžiulis kiekis šiukšlių, kurias vietos gyventojai išrūšiavo ir sudėjo į šiukšlių maišus. Susisiekę su seniūnija ir paprašę išvežti šiukšles, žmonės išgirdo, kad tai ne seniūnijos reikalas, kad galima dėti jas į daugiabučių arba privačių gyventojų konteinerius.
„Mes ką – nusikaltę?“
Bendruomenės žmonėms skaudu ir dėl to, kad šventėje dalyvavusi seniūnė nepasveikino gyventojų, nepadėkojo projekto iniciatyvos autorei Irmai Gardzulevičiūtei. „O juk visai neseniai Želsvoje vykusiame meno kolektyvo jubiliejiniame renginyje dėkojo kiekvienam šventėje dalyvavusiam kolektyvui, įteikdama po atskirą dovaną nuo seniūnijos. Panašiai elgėsi ir Užgiriuose. Kaip jaustis mums, visų trijų Buktos kaimo bendruomenių nariams, visiems Buktos gyventojams? Mes ką – nusikaltę, nemylimi ar neverti dovanų, kurias neša kitų bendruomenių žmonėms“? – klausė Buktos gyventojai.
Skunde, be to, minima, kad seniūnės nurodymu Buktoje išasfaltuojamos ne tos gatvės, kurių pageidauja gyventojų dauguma, darbai atliekami prastai. „Dar didesnis seniūnės neūkiškumas pasirodė asfaltuojant Skroblų gatvę, kai nuvažiavimai nebuvo suformuoti gyventojams, kurie gyvena čia jau kelis dešimtmečius, o nuovažos į laukus buvo suformuotos visiškai nereikalingose vietose“, – teigia skundo autoriai.
Anot jų, tokia nemeile skundžiasi ir kitų gyvenviečių gyventojai – Želsvos, Netičkampio, Narto, Padovinio, juk žmonės pasikalba, padiskutuoja… „Mums kyla klausimas, kodėl žmogus dirba tokį darbą, jeigu taip nemėgsta žmonių, kuriais tiesiogiai turėtų rūpintis? Pats blogiausias dalykas, kai seniūnas negyvena seniūnijos teritorijoje, tada, kaip matome, gali visiškai nesirūpinti vietos gyventojų problemomis, gali sistemingai atvažiuoti į darbą porą valandų vėliau, nei prasideda darbas ir išvažiuoti namo, likus porai valandų iki darbo pabaigos“, – rašoma skunde.
Pro Buktos gyventojų akis nepraslydo ir tai, kad Liucinavo kaimo Pakrantės gatvėje nuolat stovi seniūnijos automobilis. Žmonės spėlioja, gal ten statomas kažkoks viešasis objektas, nes tuo adresu dažnai ir seniūnijos krovininis automobilis nuvažiuoja, ir seniūnijai teikiančių paslaugas įmonių automobiliai užsuka… Nors Liucinavo bendruomenės namai visai kitoje gatvėje… („Suvalkiečio“ redakcijos žiniomis, ten gyvena seniūnės sūnus).
Tai tik emocijos, bet ne faktai
Taip Buktos kaimo žmonių skundą įvertino Liudvinavo seniūnijos seniūnė Regina Pakrosnevičienė.
Jos teigimu, skunde išdėstytuose pamąstymuose – daug netiesos. „Džiaugiuosi bendradarbiavimu su bendruomenėmis, kurios dirba ne tik bendruomenės narių naudai, bet atstovauja visų seniūnijos gyventojų interesams, rodo iniciatyvas ir atstovauja seniūnijai Derliaus šventėse, Miesto dienų eisenose, seniūnijų sporto žaidynėse ir kitur“, – sakė R. Pakrosnevičinė.
Anot seniūnės, Buktos projektas įgyvendinamas, viešųjų pirkimų planai patvirtinti, jie vykdomi. Palapinė, suolai, vėliavų stiebai atkeliavo po Buktos šventės dėl to, kad buvo tiekimo sutrikimų.
R. Pakrosnevičienė paaiškino, kad ne vienintelė Buktos bendruomenė teikė paraiškas konkursui „Kurk Marijampolei“. Liudvinavo bendruomenė taip pat, tik jų idėja nepateko į antrą etapą.
Dėl to, kad nepadėkojo Buktos bendruomenei ir projekto autorei I. Gardzulevičiūtei, R. Pakrosnevičienė atsakė taip: „Ne seniūnė skelbė projektą ir ne seniūnė turėtų dėkoti, nes neaišku, kas jį rašė, su seniūnija apskritai nieko nesitarė, nederino“. O sveikinimo kalbos ji nelipo į sceną sakyti dėl to, kad nebuvo pakviesta į šventę.
R. Pakrosnevičienė patikino visoms seniūnijoms rodanti vienodą dėmesį, tik kartais jų šventės būna išskirtinės. Štai Marijampolės Kultūros centro Želsvos skyriaus šokių kolektyvas „Žaltytis“, garsinantis ne tik Želsvą, Liudvinavo seniūniją, bet ir Marijampolės savivaldybę, šventė veiklos 25 metų sukaktį. Todėl saviveiklinių meno kolektyvų vadovams, kūrusiems šventinę nuotaiką, buvo įteiktos atminimo dovanėlės, 10 eurų vertės termosiukai. Saviveiklos meno kolektyvams, dalyvavusiems Užgirių bendruomenės renginyje, kaip padėka buvo nupirkti šeši šakočiai. „Negi juos turėjau neštis į sceną ir padovanoti bendruomenės pirmininkei, kad visi matytų, o po to ji dovanotų kolektyvams?“ – klausė R. Pakrosnevičienė.
Jos teigimu, Buktos bendruomenės pirmininko žmona, seniūnijos nupirktus aštuonis šakočius atvažiavo pasiimti šventės išvakarėse.
Seniūnės teigimu, šiukšlių tvarkymą, dėl kurių Bukta jaučiasi tokia nuskriausta, reglamentuoja Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos taisyklės. Jos nurodo, kad viešųjų renginių metu organizatoriai privalo užtikrinti, kad būtų pastatyti laikinieji specialieji konteineriai. Organizatoriai turi atsakyti už renginiui skirtos vietos sutvarkymą, atliekų išvežimą ir apmokėti susidariusių atliekų sutvarkymo išlaidas.
R. Pakrosnevičienė sako, kad šiukšlių dėžių Buktoje, Šešupės pakrantėje, tikrai pakanka, o biotualeto bendruomenei niekas nedraudė perstatyti į kitą tinkamą vietą, juo labiau kad visą vasarą jie turėjo darbininką aplinkos priežiūrai ir tvarkymui iš užimtumo priežiūros programos.
– Kelių ir gatvių asfaltavimo darbams rengiamas trejų metų veiklos planas. Seniūne dirbu nuo 2023 m. vasario mėnesio. Dar vis vykdomi darbai, kurie buvo suplanuoti, kai seniūnijai vadovavo J. Maceikienė, – taip apie gatvių asfaltavimą paaiškino seniūnė.
Dėl seniūnijos automobilio, neva stovinčio jos sūnaus sodybos kieme, R. Pakrosnevičienė atsakė, kad šią informaciją lengviausia patikrinti, nes Savivaldybės automobiliuose sumontuotos transporto stebėjimo priemonės.
Seniūnė sulaukė kitų bendruomenių palaikymo
Seniūnė teigia iš skundo taip ir nesupratusi, kokių pareigų ji nevykdanti. Kaip pavyzdį, kiek su bendruomenėmis bendrauja vykdydama projektus, R. Pakrosnevičienė pridėjo Padovinio žemės ūkio bendrovės pirmininko Gintauto Gumausko atsiliepimą.
„R. Pakrosnevičienės darbu esame tikrai patenkinti ir jokių nusiskundimų neturime. Džiaugiamės visokeriopu bendradarbiavimu. Iškilus problemoms, kurios spręstinos seniūnijos galiose, ir kreipusis į seniūnę, visuomet gauname pagalbą arba ieškome kompromiso. Einant seniūnės pareigas R. Pakrosnevičienei, pastebime visuomet laiku ir kruopščiai sutvarkytas viešas Padovinio kaimo erdves.
Dar prieš šiai seniūnei pradedant dirbti Liudvinavo seniūnijoje, buvo panaikinta Padovinio pagrindinė mokykla ir jos kieme buvusi vaikų žaidimų aikštelė tiesiog išvežta, nors ją buvo galima perkelti ant už 100 metrų esančios seniūnijos žemės.
Pradėjusi eiti seniūnės pareigas R. Pakrosnevičienė Padovinio seniūnaičiui pasiūlė teikti paraišką projektui vaikų žaidimų aikštelei ir lauko treniruokliams įrengti. Konsultavo seniūnaitį visais klausimais dėl šio projekto teikimo ir viešųjų pirkimų vykdymo“, – rašoma G. Gumausko atsiliepime.
Želsvos, Liucinavo, Liudvinavo bendruomenių vadovės, Marijampolės vietos veiklos grupės pirmininkė Lina Mineikienė teigia, kad neturi nusiskundimų dėl seniūnės darbo. R. Pakrosnevičienė dalykiška, padeda, kiek gali. „Kiek rengėme vasaros švenčių ir kreipėmės pagalbos, visada jos sulaukėme. Žinoma, žiūrint, koks būna žmogaus lūkestis, – jei aš organizuoju šventę, bet tikiuosi, kad ją suorganizuos ir viskuo pasirūpins seniūnė, tai tada gali atrodyti, kad pagalba per maža“, – sakė Želsvos bendruomenės pirmininkė Judita Liudvinaitienė.
Nežada tylėti
Pasak R. Pakrosnevičienės, kadangi skundas neatitinka tikrovės, nepagrįstas realiais faktais, atspindintis rašančio žmogaus emocinę būseną, ji negali tylėti…
– Esu reikli sau ir kitiems, tačiau tai darau dėl atsakomybės ir pareigos žmonėms, o ne dėl asmeninės naudos. Nesiekiu karjeros bet kokia kaina – mano tikslas yra bendruomenės gerovė, o ne titulai ar pareigos. Seniūnės darbas man nėra galios siekis, bet atsakomybė, kurią priimu sąžiningai ir atsakingai. Reklamos man nereikia – tikiu, kad žmogus turi būti vertinamas ne dėl žodžių ar pažadų, o dėl jo nuveiktų darbų. Todėl visada stengiausi, kad pirmiausia kalbėtų rezultatai, o ne deklaracijos. Tačiau nesitaikstysiu su nepagrįstais kaltinimais, žeminimu ar šmeižtu. Tokie veiksmai menkina ne tik mane asmeniškai, bet ir pačią seniūnės instituciją bei jos autoritetą. Gerbiu kritiką, kai ji yra konstruktyvi ir paremta faktais, bet negaliu priimti piktavališko menkinimo. Tvirtai laikausi savo principų: pagarba, sąžiningumas ir atsakomybė. Tai yra vertybės, kurios man svarbiausios ir kuriomis vadovaujuosi dirbdama bendruomenės labui, – sakė R. Pakrosnevičienė.
Seimo nariai sprendimo tikisi iš Savivaldybės administracijos
Seimo narys Karolis Podolskis, kuriam Buktos gyventojai taip pat išsiuntė savo pamąstymus, „Suvalkiečiui“ sakė perdavęs skundą Marijampolės savivaldybės administracijai nagrinėti, kadangi tai – Administracijos kompetencijos klausimai.
Seimo narys Tadas Prajara teigė susipažinęs su Buktos gyventojų skundu, suprantantis jų nerimą, emocijas ir lūkesčius. „Natūralu, kad bendruomenė tikisi aiškių atsakymų tiek dėl projektų įgyvendinimo, tiek dėl šiukšlių tvarkymo ar paprasto žmogiško bendravimo“, – sakė Seimo narys.
– Kaip Seimo narys tiesiogiai nedalyvauju nei viešųjų pirkimų, nei seniūnijos vidaus organizavimo sprendimuose, tačiau man svarbu, kad gyventojai būtų girdimi. Šiuo atveju matau, kad Savivaldybė jau pateikė oficialų atsakymą, kuriame nurodyta, jog projektai „Kurk Marijampolei“ yra vykdomi pagal procedūras ir finansavimas nėra prarastas.
Dėl kitų klausimų – šiukšlių dėžių, automobilio naudojimo ar bendravimo kultūros – tikiuosi, kad Savivaldybė įvertins gyventojų pastabas ir užtikrins skaidrų bei pagarbų darbą. Jei bendruomenė matys, kad problemos nesprendžiamos, esu pasiruošęs kelti klausimus aukštesniame lygmenyje, – teigė T. Prajara.
Savivaldybės administracija pažeidimų nenustatė
Buktos gyventojų skundą nagrinėjusi Marijampolės savivaldybės administracija akcentavo, kad seniūnas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui. Nei Marijampolės savivaldybės meras ar vicemeras, kurie buvo nurodyti tarp skundo adresatų, nėra įgalioti spręsti šių klausimų.
„Skunde keliate klausimą, ar yra vykdomos viešųjų pirkimų procedūros, susijusios su projekto „Kurk Marijampolei“ metu Buktos bendruomenės laimėta 96 366,95 Eur suma. Nurodome, kad Viešųjų pirkimų skyrius pateikė informaciją, jog viešųjų pirkimų procedūros, susijusios su Buktos viešųjų erdvių įveiklinimu, vykdomos“, – rašoma atsakyme.
Jame nurodoma, kad visi konkurso pirkimai dėl priemonių įvykę, įgyvendintojai yra, tik dar negauta pasiūlymų paraiškos „Vaikų žaidimų ir sporto įrenginių Buktos kaimo parke įrengimas“ pirkimui. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2025-08-21. Pakartotinai skelbimas apie pirkimą paskelbtas rugsėjo 1 d., numatytas pasiūlymų pateikimo terminas – rugsėjo 10 d.
„Dėl viešosioms erdvėms skirtų šiukšlių konteinerių trūkumo informuojame, kad, Administracijos vertinimu, šiuo metu Buktos kaime yra pakankamai šiukšliadėžių, atsižvelgiant į gyventojų skaičių bei viešųjų erdvių naudojimo intensyvumą. Esamos šiukšliadėžės reguliariai prižiūrimos atsakingų seniūnijos darbuotojų. Taip pat pažymime, kad šiuo metu naujų šiukšliadėžių ar konteinerių neplanuojama įrengti.
Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į ribotus finansinius išteklius, kadangi papildomų konteinerių įrengimas ir jų priežiūra pareikalautų neproporcingai didelių lėšų“, – teigiama Administracijos atsakyme.
Savivaldybės administracija, atsakydama į pastabą dėl Buktos paupyje įrengto viešojo mobilaus biotualeto vietos, pažymi, kad gyventojai visuomet turi galimybę kreiptis ir teikti siūlymus ar prašymus jiems svarbiais klausimais. Gavus gyventojų pastabas, kiekvienu atveju situacija vertinama individualiai. Esant pagrįstam poreikiui, sulaukus skundų dėl esamos biotualeto vietos, bus svarstoma galimybė jį perkelti į kitą, tinkamesnę vietą.
„Nurodome, jog kiti skunde pateikti vertinamojo pobūdžio pasisakymai, nesusiję su aiškiai apibrėžtais Liudvinavo seniūnijos seniūnės veiksmais ar sprendimais, laikytini bendro pobūdžio nuomone ir detaliau nenagrinėjami“.
Atsakymą pasirašė Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis.
Vietoj atomazgos
Liudvinavo seniūnijos seniūnė R. Pakrosnevičienė „Suvalkiečiui“ sakė kalbėjusi su Savivaldybės administracijos direktoriumi dėl susidariusios situacijos. Buvo aptarta, ar seniūnė nenorėtų būti perkeliama į kitą darbą, kai gaunami skundai. „Tai buvo tik pokalbis, jokių rašytinių siūlymų nesu gavusi. Šis Buktos gyventojų skundas neatitinka tikrovės, nepagrįstas konkrečiais faktais. Už nuoširdų darbą seniūnijai, už rūpinimąsi jos žmonėmis praėjusiais metais aš buvau gavusi padėką, nesu sukonfliktavusi nė su vienu gyventoju, todėl kreipsiuosi į teismą dėl garbės ir orumo įžeidimo“, – sakė R. Pakrosnevičienė.
Skundą parašę Buktos gyventojai taip pat žada nenurimti: „Primygtinai prašome spręsti susidariusias problemas, šį kartą kreipiamės anonimiškai bijodami susidorojimo, tačiau jei nesulauksime sprendimo, kitą kartą viešai rinksime parašus, kad būtų įvertintas Liudvinavo seniūnės R. Pakrosnevičienės elgesys ir jos tinkamumas užimti einamas pareigas“.
Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda teigia, kad sprendimai dėl seniūnės nepriimti. Ji dar atostogauja, kai grįš po atostogų, bus aptariama situacija.