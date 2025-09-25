Rugsėjo 26 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:
Marijampolė nusilenkė kultūros šviesuliams
Antradienio popietę Marijampolėje vyko šventė, skirta išreikšti pagarbą ir padėką Marijampolės krašto kūrėjams, kultūros ir meno darbuotojams bei visiems, kurie reikšmingai prisideda prie regiono kultūrinės tapatybės puoselėjimo. Šia proga penki kultūrai nusipelnę nominantai buvo apdovanoti „Kultūros kačių“ statulėlėmis.
Marijampolės vizitinė kortelė – gatvės meno tema
Marijampolės miestas išsiskiria lankytinų vietų gausa. Visgi kai kurie turistai ieško ne tik objektų, bet ir patirčių. Apie vyraujančias turizmo tendencijas Pasaulinės turizmo dienos išvakarėse „Suvalkiečiui“ pasakoja VšĮ Marijampolės turizmo ir verslo informacinio centro „SMART Marijampolė“ vadovė Ieva VIZGIRDIENĖ.
Vaidas Slavickas: „Dabar tikrai nenorime paleisti tos „europinės“ vietos“
Sužaidus du trečdalius Lietuvos futbolo A lygos čempionato rungtynių, Marijampolės „Sūduva“ užima trečiąją vietą. Sezono pradžioje vargu ar kas nors marijampoliečiams būtų prognozavęs tokią vietą čempionato turnyrinėje lentelėje. Apie komandos aktualijas, ir ne tik, kalbame su „Sūduvos“ vyr. trenerio Donato Vencevičiaus asistentu ir VšĮ Marijampolės futbolo centro techniniu direktoriumi Vaidu SLAVICKU.
Ūkininko derlius – supirkėjų pelnas
Marijampolės savivaldybės Ąžuolyno kaimo ūkininkas Rolandas Storpirštis jau daugelį metų žinomas kaip gyvulių augintojas. Jo ūkyje bliauna avys, ganosi galvijai. Ūkininkas sėja ir javus, bet tik tiek, kad pakaktų pašerti ūkio bandą. R. Storpirščio auginti žieminiai kviečiai šiemet kaip niekada dosniai užderėjo. Perteklių ūkininkas pirmą kartą per savo ūkininkavimo karjerą nusprendė parduoti supirkėjams. Deja, ketinimas papildyti ūkio sąskaitą virto fiasko. Rolando grūdus įsigijusi bendrovė „Linas Agro“ įvertino juos kaip pašarinius, pritaikė nuoskaitą už priemaišas, maža to, po kurio laiko ūkininkas dar sulaukė sąskaitos už grūdų džiovinimą. „Nejaugi dar būsiu paprašytas susimokėti už duonos, kurios gamybai galimai buvo naudoti mano grūdai, kepimą?“, – pasipiktinęs ironizavo ūkininkas.