„Saulės“ daugiafunkcis centras jungia istoriją ir modernumą
Naujus mokslo metus sėkmingai pradėjo Kazlų Rūdos savivaldybės „Saulės“ mokykla-daugiafunkcis centras. Kadaise buvusi internatinė mokykla, šiandien – moderni švietimo įstaiga, kurioje svarbiausia – įtrauktis, bendruomeniškumas ir galimybė kiekvienam vaikui augti pagal savo poreikius. „Saulės“ daugiafunkcis centras jungia istoriją ir modernumą – išlaikydamas šilumą, rūpestį ir bendrystę, kartu ieško naujų kelių, kaip padėti vaikams atsiskleisti ir sėkmingai įsitraukti į visuomeninį gyvenimą“, – sako centro vadovė Daiva DABRILIENĖ. Daugiau apie veiklas, pasiekimus ir ateities planus – pokalbyje su šio centro direktore.
Vakarė PAVELČIKAITĖ
– Rugsėjo 1-osios šventė svarbi kiekvienai mokyklai. Kaip šią šventę organizuojate jūs?
– Rugsėjo 1-oji mokykloje visada turi ypatingą aurą – tai ne tik naujų mokslo metų pradžia, bet ir bendruomenės susitikimo šventė. Susitinkame po vasaros pilni įspūdžių, noro pasidalinti, pasidžiaugti ir lūkesčių naujiems mokslo metams.
– Visoje Lietuvoje daug kalbama apie mokytojų trūkumą. O kokia situacija jūsų centre? Ar lengva rasti naujų mokytojų, kurie prisijungtų prie bendruomenės?
– „Saulės“ mokykloje situacija gana stabili. Mokytojus ir švietimo pagalbos specialistus turime visus. Šiais mokslo metais kolektyvą papildė viena nauja mokytoja. Žinome, kad švietimo pagalbos specialistai dažnai sulaukia pasiūlymų iš kitų mokyklų ar įstaigų. Džiaugiamės, kad nėra kaitos, nes darbas mūsų įstaigoje gana įtemptas, reikalauja pastangų, bendradarbiavimo, nuolatinio tobulėjimo.
– Jūsų mokykloje yra nemažai specialiųjų poreikių turinčių moksleivių, jie atvyksta pas jus iš visos Lietuvos. Kuo jūs pritraukiate mokinius? Kaip vyksta įtraukusis ugdymas jūsų centre? Kokių priemonių imamasi, kad visi mokiniai, taip pat ir turintys specialiųjų poreikių, gautų kokybišką išsilavinimą?
– Taip, esame regioninė mokykla. Šiuo metu „Saulėje“ mokosi mokiniai iš kelių savivaldybių. Mūsų, Kazlų Rūdos savivaldybės, mokinių yra 39 procentai. Visi kiti atvyksta į mokyklą mokykliniu transportu, teikiama pavežėjimo paslauga.
Didelį dėmesį teikiame mokinių įtraukčiai. Bendradarbiaujame su visomis Savivaldybės ugdymo įstaigomis, sudaromos sąlygos bendradarbiavimui ir per bendras veiklas – sporto ir meno.
Rengiame projektus, išvykas, žygius, esame aktyvūs Lietuvos specialiosios olimpiados judėjimo nariai.
abiausi mokiniai, dalyvaudami specialiosios olimpiados judėjime, kviečiami į LSOK (Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto) rinktines, dalyvauja tarptautinėse varžybose. Manau, kad tai turi pridėtinę vertę.
Dalyvaujame ir tarptautiniuose projektuose Erasmus+ ir Lietuvos bei Lenkijos jaunimo mainuose.
Svarbu ir pedagogų, švietimo pagalbos specialistų kompetencija, bendradarbiavimas su tėvais, globėjais.
Tai, ko gero, ir yra visuma, dėl ko mūsų švietimo įstaiga patraukli moksleiviams iš visos Lietuvos.
– „Emil Open“ žaidynės – tarptautinis sporto renginys, skirtas jaunimui su įvairiomis negaliomis, kuriame susitinka sportas, bendrystė ir įtrauktis. Kaip centro vaikai dalyvauja šiame renginyje? Kokie svarbiausi jų pasiekimai ar įsimintiniausios akimirkos iš šių žaidynių?
– Dalyvaujame šiame renginyje jau keletą metų. „Emil Open“ žaidynės puikiai organizuotos. Moksleiviai dalyvauja lengvosios atletikos ir bočios (rutulių sportas) rungtyse. Didelė vertė ta, jog mokiniai įveikia savo baimes, išbando naujus dalykus ir pajunta, kad gali daugiau, nei patys tikėjosi. Džiaugiamės, jog mūsų centro vaikai jau yra parsivežę ir ne vieną apdovanojimą.
Ko gero, labiausiai visiems įstringa bendravimas su bendraamžiais iš kitų šalių – tarptautinė draugystė, šypsenos, bendros nuotraukos ir palaikymas tribūnose. Dažnai vaikai renginyje susiranda naujų draugų, su kuriais palaiko ryšį ir po žaidynių. Mokiniai grįžta sustiprėję ne tik fiziškai, bet ir emociškai – jaučiasi pastebėti, pripažinti ir vertinami. Tai padeda jų savivertei ir drąsai kasdienybėje.
– „Saulės“ daugiafunkcis centras anksčiau buvo internatinė mokykla. Kaip laikui bėgant pasikeitė įstaiga?
Kokias vertybes ar patirtis iš buvusios internatinės mokyklos veiklos išsaugote iki šiol?
– Dirbu šioje įstaigoje nuo 1998 metų. Tad esu jau šio centro dalis. Taip, įstaiga keičiasi nuolat. Gražėja aplinka, turime įrangą ir priemones, apie kurias kažkada galėjome tik pasvajoti. Galime suteikti daugiau galimybių mūsų vaikams.
Žiūrint iš laiko perspektyvos, akivaizdu, kad iš griežtesnės, labiau uždaros internato struktūros pereita prie daugiafunkcio centro modelio, kuris orientuotas ne tik į mokymą, bet ir į įvairių bendruomenės paslaugų teikimą – ugdymą, užimtumą, socialinę pagalbą, kultūrinę veiklą.
Šiandien centras daug daugiau dėmesio skiria įtraukčiai, individualiems vaikų poreikiams, šeimų įtraukimui. Stiprėja partnerystė su vietos bendruomene.
Iš internatinės mokyklos laikų išliko ypač stiprus bendruomeniškumas ir rūpestis vaikais. Kadangi anuomet visi mokyklos mokiniai gyveno mokyklos bendrabutyje, buvo svarbus tarpusavio palaikymas, šeimyniškas ryšys – šią atmosferą stengiamasi išlaikyti ir dabar. Ilgametė darbo su įvairių poreikių vaikais patirtis padeda geriau suprasti kiekvieną mokinį, būti lankstesniems ir išradingesniems ugdymo procese. Šiandien „Saulės“ daugiafunkcis centras jungia istoriją ir modernumą – išlaikydamas šilumą, rūpestį ir bendrystę, kartu ieško naujų kelių, kaip padėti vaikams augti ir atsiskleisti, sėkmingai įsitraukti į visuomeninį gyvenimą.
– 2024 metai buvo mokyklai kupini iššūkių. Kaip sekasi dabar – ar jaučiate, kad bendruomenė dar sustiprėjo?
– Na, kiekvieni mokslo metai ypatingi. Visuomenės gyvenimas gerėja, tačiau psichologinė vaikų būsena reikalauja nuolatinio dėmesio ir kolektyvo sutelktumo. Reikėjo pastangų palaikyti bendruomeniškumą ir sutelktumą. Taip pat tapome daugiafunkciu centru. Rengėme dokumentus, aiškinomės paslaugų poreikį.
– Kokius tikslus sau keliate šiais metais? Galbūt turite planų, susijusių su ugdymu, naujų mokytojų paieška ar centro aplinkos gerinimu?
– 2024 m. lapkričio 26 d. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija ir Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Kazlų Rūdos kompleksinių paslaugų centro vaikams plėtra“ sutartį. Partneris – Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla-daugiafunkcis centras. Mokyklos teritorijoje bus pradėtas statyti kompleksinių paslaugų centras. Tai suteiks galimybę pagerinti kompleksiškai ir individualizuotai teikiamų paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimos nariams prieinamumą. Planuojama įkurti 35 vietų kompleksinių paslaugų centrą. Taip pat įgyvendinsime kitus parengtus projektus.