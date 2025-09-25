Kultūros ministerija: sutarta dėl muziejinių vertybių finansinės apskaitos tobulinimo ir efektyvesnio inventorizavimo proceso
Siekiant efektyviausios finansinės apskaitos ir tinkamos inventorizacijos, visos šalies muziejinės vertybės turės būti registruojamos Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS). Tai akcentuota Kultūros ministerijos, Finansų ministerijos ir Lietuvos muziejų asociacijos susitikime su Valstybės kontrolės atstovais, surengtame gavus audito išvadas dėl muziejinių vertybių inventorizacijos ir finansinės apskaitos.
Bendroje muziejų informacinėje sistemoje bus registruojamos nacionaliniuose ir valstybiniuose muziejuose saugomos vertybės.
„Susidariusios situacijos sprendimui labai svarbus bendras valstybinis požiūris ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Muziejai turi vieningą LIMIS sistemą, tad atsižvelgiant į Valstybės kontrolės lūkesčius jos pritaikymas būtų optimaliausia išeitis“, – teigia kultūros ministras Šarūnas Birutis.
Kultūros ministerijos pavedimu nuo 2023 m. muziejai LIMIS sistemoje vykdo naujai įsigyjamų vertybių apskaitą. Į sistemą taip pat keliami duomenys ir apie ankstesniais laikotarpiais muziejų įsigytas vertybes. Tačiau duomenų apie anksčiau įsigytas vertybes perkėlimas iš popierinių apskaitos dokumentų į skaitmeninę apskaitą yra laikui imlus procesas. Tikimasi, kad daugiau kaip 5 mln. nacionaliniuose ir valstybiniuose muziejuose saugomų vertybių duomenis visiškai perkelti pavyks per 5–10 metų. Atsižvelgiant į saugomų vertybių apimtis Kultūros ministerija muziejams nustatys terminus, per kuriuos jie turės užbaigti duomenų į LIMIS perkėlimą. Siekiant paspartinti procesus, planuojamas duomenų iš muziejų, turinčių savo sistemas, automatizuotas perkėlimas. Numatyta sukurti ir LIMIS sistemos sąsają su valstybės turto apskaitos sistema FABIS.
Sprendimas muziejinių vertybių muziejinę ir finansinę apskaitas vykdyti vienoje valstybės informacinėje sistemoje, nekuriant kelių atskirų registrų, grįstas ir šiandieninės geopolitinės situacijos aplinkybėmis. LIMIS, kaip ir kitų valstybės informacinių sistemų, duomenys saugomi valstybės duomenų infrastruktūroje, taikant aukštus apsaugos nuo kibernetinių atakų reikalavimus. Įvykus ekstremaliai situacijai valstybė būtų pajėgi išsaugoti tiek pačias kultūros paveldo vertybes, tiek ir informaciją apie jas.
Taip pat Kultūros ministerija, įgyvendindama Valstybės kontrolės rekomendacijas, planuoja patikslinti teisės aktus dėl muziejinių vertybių finansinės apskaitos ir inventorizacijos.
Daugiau skaitykite: https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/kulturos-ministerija-sutarta-del-muziejiniu-vertybiu-finansines-apskaitos-tobulinimo-ir-efektyvesnio-inventorizavimo-proceso-5caZ/