Daugiabučių renovacija: daugiau laiko paraiškų rengimui, geresnė projektų kokybė
Išaugus gyventojų aktyvumui ir susidomėjimui daugiabučių atnaujinimu su valstybės parama, Aplinkos ministerija kartu su Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pratęsė kvietimo terminą dar pusmečiui – iki 2026 m. balandžio 1 d. Sprendimas priimtas siekiant suteikti gyventojams daugiau laiko ne tik dokumentams parengti, bet ir apsvarstyti ilgalaikius pokyčius, lemiančius mažesnes šildymo sąskaitas, didesnę turto vertę ir geresnę gyvenimo kokybę.
Reikia bendruomenės susitelkimo
Daugiabučių modernizacija – tai kur kas daugiau nei statybos darbai ar energinio efektyvumo rodiklių siekimas. Tai visos bendruomenės susitarimas, reikalaujantis laiko, atvirumo ir informacijos. Pasak APVA Pastatų modernizavimo departamento vadovės Gintarės Burbienės, papildomi mėnesiai suteiks galimybę išsamiai išanalizuoti investicinius planus, aptarti finansinius aspektus, įsivertinti ilgalaikę naudą ir priimti racionalius, pagrįstus sprendimus.
Skaičiuojama, kad renovavus daugiabutį galima sutaupyti iki 60 proc. šilumos energijos. Tokie pastatai dažnai pasiekia ne tik C, bet ir B energinio efektyvumo klasę. Atlikus darbus, pagerėja gyvenimo sąlygos: išnyksta drėgmės židiniai, pelėsis, sienos nebebūna šaltos, o diegiant papildomas priemones – pavyzdžiui, įrengus dviračių saugyklas, elektromobilių įkrovimo stoteles, išplėtus balkonus, padidinus jų langų bei durų angas gyvenamoji aplinka tampa dar komfortiškesnė ir funkcionalesnė.
Ragina pernelyg ilgai neatidėlioti
Nuo kvietimo paskelbimo 2024 m. lapkričio 11 d. jau gauta daugiau nei 200 paraiškų už daugiau nei 62 mln. eurų, tačiau aktyvių ar rengiamų investicinių planų skaičius artėja prie 900. Tai akivaizdžiai rodo, kad susidomėjimas renovacija sparčiai auga visoje Lietuvoje. Iš viso kvietimui numatyta 165 mln. eurų iš Modernizavimo fondo, administruojamo Europos investicijų banko (EIB). Taigi, rezervas dar yra nemažas.
Kvietimui netaikomas konkursinis atrankos modelis – paraiškos priimamos tol, kol bus išnaudotos visos lėšos arba pasibaigs terminas. Visgi, G. Burbienė įspėja, kad esant dideliam aktyvumui, kvietimas gali būti uždarytas anksčiau, nei planuota, o vėliau pateiktos paraiškos bus įrašytos į rezervinį sąrašą. Todėl neverta delsti, jei gyventojai rimtai svarsto renovacijos galimybę.
Sudarytos ypač palankios sąlygos
Šiam kvietimui taikomas naujas, fiksuoto įkainio finansavimo modelis. Dėl to gerokai sumažėja dokumentacijos kiekis ir administracinė našta, o tai leis sklandžiau, greičiau įgyvendinti renovacijos projektus. Parama gali būti skirta visoms su renovacija susijusioms sritims – nuo projektavimo ir statybos darbų iki energinio efektyvumo didinimo ir gyvenimo kokybės gerinimo priemonių.
Gyventojai taip pat gali naudotis lengvatine paskola iki 20 metų, kurios metinės palūkanos fiksuotos – 3 proc. Ši paskola gali padengti ne tik statybos darbus, bet ir PVM bei papildomas išlaidas – todėl projektus galima finansuoti be papildomų nuosavų lėšų ieškojimo.
Kuo anksčiau gyventojai nusprendžia renovuoti savo daugiabutį, tuo greičiau jie gali pasinaudoti visais šios investicijos privalumais: mažesnėmis šildymo sąnaudomis, didesniu komfortu, saugesne aplinka ir augančia būsto verte. Tai ilgalaikis sprendimas, kurio nauda jaučiama kasdien.
Daugiau informacijos apie kvietimo sąlygas rasite APVA tinklalapyje apva.lrv.lt arba tel. +370 614 99699. Paraiškos teikiamos per APVA informacinę sistemą APVIS.
Projektas „Daugiabučių namų renovacijos skatinimas“ finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.
