Iš Dariaus ir Girėno stadiono – su dar 1 tašku
Atidėtose 24-ojo turo „TOPsport“ remiamose Lietuvos futbolo A lygos rungtynėse Marijampolės „Sūduva“ išvykoje su čempionato lyderiu „Kauno Žalgiriu“ sužaidė lygiosiomis 1:1 (0:0).
Pirmasis rungtynių įvartis krito 51 min., kuomet kamuolį galėjęs užvaldyti Dariušas Stankevičius to nepadarė dėl susidūrimo su mačo teisėju, o Fabienas Ourenga po keleto akimirkų tolimu smūgiu nepaliko vilčių Ignui Plūkui.
Rungtynių eiga visiškai pasikeitė 82 min., kuomet dėl šiurkščios pražangos prieš Sidy Sanokho po VAR peržiūros buvo pašalintas neseniai į aikštę žengęs šeimininkų saugas Divine‘as Naah.
„Sūduva“ apgulė kauniečių vartus ir savo pasiekė jau per teisėjo kompensuotą laiką. 98 min. po Dariušo Stankevičiaus perdavimo kamuolį galva į „Kauno Žalgirio“ vartus pasiuntė Sidy Sanokho.
