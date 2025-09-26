www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Iš Dariaus ir Girėno stadiono – su dar 1 tašku

"Suvalkiečio" inf.

Atidėtose 24-ojo turo „TOPsport“ remiamose Lietuvos futbolo A lygos rungtynėse Marijampolės „Sūduva“ išvykoje su čempionato lyderiu „Kauno Žalgiriu“ sužaidė lygiosiomis 1:1 (0:0).

Dvikovos smaigalyje „Sūduvos“ gynėjas Kota Sakurai. / „Kauno Žalgirio“ klubo nuotrauka

Pirmasis rungtynių įvartis krito 51 min., kuomet kamuolį galėjęs užvaldyti Dariušas Stankevičius to nepadarė dėl susidūrimo su mačo teisėju, o Fabienas Ourenga po keleto akimirkų tolimu smūgiu nepaliko vilčių Ignui Plūkui.

Rungtynių eiga visiškai pasikeitė 82 min., kuomet dėl šiurkščios pražangos prieš Sidy Sanokho po VAR peržiūros buvo pašalintas neseniai į aikštę žengęs šeimininkų saugas Divine‘as Naah.

„Sūduva“ apgulė kauniečių vartus ir savo pasiekė jau per teisėjo kompensuotą laiką. 98 min. po Dariušo Stankevičiaus perdavimo kamuolį galva į „Kauno Žalgirio“ vartus pasiuntė Sidy Sanokho.

