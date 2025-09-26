Joga su šuniukais! Kas tai?
Sužinojusi, kad Marijampolėje vyksta joga su šuniukais, nekantriai laukiau susitikimo su šių užsiėmimų organizatore Emilija Petruškevičiūte, kad ji plačiau papasakotų apie šią neįprastą veiklą.
Šuniukų draugija padeda atsipalaiduoti
– „Friendog yoga“ (joga su šuniukais) tai užsiėmimai, kur susijungia harmonija, judesys ir begalinė meilė keturkojams, – sako kosmetologe Marijampolėje dirbanti ir bendrosios praktikos slaugą studijuojanti Emilija.
Sužinojusi apie didžiuosiuose Lietuvos miestuose vykstančius jogos užsiėmimus su šuniukais, marijampolietė nusprendė juos išbandyti. Patirtis ją sužavėjo – tai buvo puiki galimybė atsipalaiduoti, pabūti su gyvūnais ir pasinerti į raminančią, terapinę aplinką. Įkvėpta teigiamų emocijų, Emilija nusprendė, kad tokie užsiėmimai turėtų vykti ir Marijampolėje.
Sulaukusi didžiulio artimųjų palaikymo ji ėmėsi naujos veiklos: užmezgė ryšius su įvairiais šunų veislynais, kvietė juos bendradarbiauti ir prisidėti prie planuojamų jogos užsiėmimų Marijampolėje. Be to, surado puikias treneres – Domantę Tereškevičiūtę ir Iną Švedę, kurios jogos užsiėmimus sutiko vesti neįprastoje aplinkoje.
Pastangos pateisino viltis – Emilijai pavyko įgyvendinti svajonę. Nuo balandžio mėnesio Marijampolėje vyksta jogos užsiėmimai su šuniukais.
– Joga su šuniukais – tai ne tik fizinis užsiėmimas, bet ir tikra emocinė atgaiva. Žmonės atsipalaiduoja, pasikrauna geros nuotaikos, o stebėdami žaismingus šuniukus bent trumpam pamiršta kasdieninius rūpesčius, – sako šių užsiėmimų organizatorė.
Šuniukams susitikimas su nepažįstamaisiais – nauja patirtis
– Užsiėmimuose dalyvauja šuniukai iš įvairių Lietuvos veislynų, – sako Emilija. – Iš anksto sužinoję apie susitikimus marijampoliečiai skuba rezervuoti vietą. Štai į susitikimą su australų aviganiais vietos užpildytos buvo per parą, su labradorų retriveriais – per trejetą dienų. Norinčiųjų dalyvauti – daug, ne visi ir patenka į treniruočių salę. Todėl stengiamės suorganizuoti du užsiėmimus iš eilės, kad daugiau žmonių galėtų juose sudalyvauti. Užsiėmimai vyksta 40 minučių, po kurių paliekamas laisvas laikas su šuniukais: pasidžiaugti jais, nusifotografuoti kartu bei pabendrauti su veisėjais.
Iš veislynų atvyksta dviejų trijų mėnesių šuniukai, jau pasiruošę keliauti į naujas šeimas. Kelionė automobiliu, buvimas su nepažįstamais žmonėmis ir nauja aplinka – tai svarbios socializacijos patirtys.
– Kol žmonės užsiima joga, šuniukai bėgioja po salę, žaidžia tarpusavyje ir bendrauja su dalyviais, – pasakoja Emilija. – Vieni drąsiai artėja prie nepažįstamųjų, kiti iš pradžių stebi iš šalies, paskui po truputį įsidrąsina. Socializacija tokioje aplinkoje labai svarbi – smagu matyti, kaip net nedrąsiausias šuniukas ima pasitikėti ir atsipalaiduoja šalia pratimus atliekančio žmogaus.
Tai – ir susipažinimas su veislėmis
Užsiėmimuose dalyvauja nuo mažiausių iki didžiausių veislių šuniukai. Kiekvienas užsiėmimas būna savaip išskirtinis, nes kiekvienos veislės šunys yra labai skirtingi.
Tokie užsiėmimai suteikia puikią galimybę geriau susipažinti su įvairiomis šunų veislėmis, jų charakteriu ir poreikiais. Be to, bendraudami su veisėjais žmonės išgirsta naudingų patarimų, kas ypač svarbu priimant atsakingą sprendimą dėl tinkamo augintinio pasirinkimo.
Emilijai teko aplankyti kelis veislynus, pamatyti, kaip šuniukai auga. Ji negali atsistebėti veisėjų atsidavimu savo augintiniams – kaip rūpestingai jie prižiūri šuniukus, kiek daug laiko jiems skiria ir kokią meilę jiems jaučia. Šuniukai veisėjams yra ne tik gyvūnai, bet ir visas gyvenimas.
Kol kas Emilija dar neturi savo šuniuko, tačiau sako, kad kai tik atsiras galimybė, augins italų mastifą (Cane Corso). Šiai veislei ji ir jos tėtis jaučia ypatingą simpatiją. „Tai labai draugiškas, geras ir mylintis žmones šuo“, – sako Emilija, nesibaimindama didelės veislės augintinio. Galbūt ateityje italų mastifų mažyliai taip pat dalyvaus jogos užsiėmimuose Marijampolėje.
Tik pusmetį Sūduvos sostinėje veikianti joga su šuniukais sulaukė didžiulio susidomėjimo. Švelnus gyvūnėlių prisilietimas, uodegytės vizginimas ar rankos lyžtelėjimas jogos pratimus darantiems žmonėms padeda visiškai atsipalaiduoti ir pamiršti rūpesčius. Kada, su kokios veislės šunimis vyksta šie užsiėmimai, kas juos veda, Emilija praneša „Friendog yoga“ feisbuko, instagramo puslapiuose, o geriausia reklama, pasak išskirtinių užsiėmimų organizatorės, yra iš lūpų į lūpas. Tad kuo geriausių emocijų visiems dalyviams.
