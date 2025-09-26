Marijampolės švietimo centras kviečia prisiminti Suvalkijos-Sūduvos krašto išeivius
Rugsėjo 10 dieną Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre, Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje, duris atvėrė paroda „Pasaulio sūduviečių pėdsakais“. Ši paveikslų ir skulptūrų ekspozicija skirta prisiminti ir susipažinti su iš Suvalkijos-Sūduvos krašto kilusiais menininkais išeiviais – Vytautu Kašuba, Gabrieliumi Stanuliu ir Vincu Norkumi.
Vakarė PAVELČIKAITĖ
Menininkai švenčia jubiliejinius metus
Parodos pristatymo pradžioje Dovydas Stralkus, Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos renginių organizatorius ir parodos atidarymo vedėjas, akcentavo, kad šių autorių pasirinkimą lėmė jubiliejinės datos – Vytautas Kašuba ir Gabrielius Stanulis būtų šventę 110-ąjį gimtadienį, o Vincui Norkui būtų sukakę šimtas metų. Anot Menininkų klubo „Mūza“ vadovės Onos Birutės Surdokienės, kūrėjus pagal jubiliejinius metus jie atsirenka jau ne pirmą kartą. „Mes nusprendėme susikurti sistemą – pristatyti sukaktuvininkus, kurie gimę kas penkeri, dešimt metų. Kadangi menininkų pakankamai daug, per vienerius metus visų neparodysi“, – sakė O. B. Surdokienė.
D. Stralkus kvietė trumpai susipažinti su kiekvienu menininku iš arčiau.
„Gyvi, skambantys lietuviški peizažai“ – taip apie dailininko Vinco Norkaus kūrinius kalbėjo parodos vedėjas. Pristatymo metu buvo galima išgirsti V. Norkaus balsą iš senų garso archyvų. Regina Janulaitienė, kuri yra V. Norkaus giminaitė (jos mama buvo kūrėjo sesuo), dėkojo organizatoriams: „Tiesiog jaudina širdį, kadangi tai yra jo gimtasis kraštas“.
– Skulptorius perteikė kūno ir judesių plastiką. Visa dailininko kūryba – tai individo likimas, kaip viso pasaulio misterija, – taip D. Stralkus pristatė Vytauto Kašubos skulptūras.
Vedėjas taip pat akcentavo, kad V. Kašuba palaikė labai gerus ryšius su Beatriče Kleizaite-Vasaris. Skulptoriaus eksponuojami dirbiniai ir yra iš B. Kleizaitės-Vasaris asmeninio fondo. Po jos mirties dukterys šias skulptūras padovanojo meno galerijai.
„Dvasinės tylos praktikavimas man leido pasiekti tokio laipsnio koncentraciją, kad jokia mirtis, jokia išorinė mirtis negali jos sudrumsti. Tada aš matau šviesos šaltinį ir nežinomą erdvę, mėginu vidinius vaizdus realizuoti, priartinti prie to, ką jaučiu. Gelbsti tik kūryba, šviesos ir tylos ieškojimas“, – Gabrieliaus Stanulio žodžius perskaitęs parodos vedėjas pridūrė, jog: „juos galima pabandyti atrasti mistiškai išplaukiančius iš jo paveikslų.“
Kadangi kūrėjas yra kilęs iš Kalvarijos krašto, pasidalinti savo mintimis atvyko Kalvarijos savivaldybės kultūros centro etninės kultūros specialistė Rasa Januškienė. Ji džiaugėsi garsiais išeiviais menininkais, kilusiais iš Kalvarijos krašto.
Ilgas kelias susigrąžinant meno kūrinius
– Ilgas kelias buvo, kol mes prisišaukėme ir susigrąžinome mūsų sūduviečius, garsius menininkus, kurie pasklidę po visą pasaulį, – pasakojo O. B. Surdokienė.
Didžiausią pagalbą suteikė Nacionalinio dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys. Pasak „Mūzos“ vadovės, R. Budrys apgailestavo, kad tiek daug nuostabių Sūduvos krašto menininkų kūrinių nepasiekia savo krašto galerijų. Todėl jau dvidešimt metų, bendradarbiaujant su Nacionaliniu dailės muziejumi, Suvalkijos krašto kūrėjų išeivių darbai grįžta į Marijampolę. „Tai padaryti buvo pareiga“, – sakė O. B. Surdokienė.
Šiai idėjai pritarė ir Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro direktorė Meilutė Apanavičienė. Pasak vadovės, galerija orientuojasi į išeivių meną, čia yra didžiausia Lietuvos išeivijos meno kolekcija. „Viskas labai paprasta – tai yra mūsų kraštiečiai“, – pabrėžė M. Apanavičienė.
Pakylėti jaučiasi ir parodos lankytojai. Juos žavi menininkų tapybos elementai, spalvos, idėjos. „Dinamika, judėjimas pačiame paveiksle ir skirtingos tekstūros“, – dalinosi savo mintimis švietimo centro darbuotoja Arūnė Vaičiūnaitė-Levuškinienė.
Tokiose parodose, pasak organizatorių, turėtų lankytis visi kraštiečiai, nes tai – paveldas, istorija ir menas. Tapytojo V. Norkaus giminaitė R. Janulaitienė pabrėžė, kad tokios parodos turėtų būti svarbios ir jaunimui. „Istorijos, dailės ar piešimo mokytojai galėtų jaunimą vestis į parodas, kad šie pamatytų gražius darbus, galbūt pajustų įkvėpimą.“
„Viliamės, kad ši bendra trijų iš Suvalkijos kilusių menininkų paroda, susijungusi į bendrą sintezę, tikrai pakvies tiek marijampoliečius, tiek miesto svečius atrasti iš naujo ir dailininkus, ir savo kraštą, tai bus proga įsigilinti į jų kūrybą“, – sakė parodos atidarymo vedėjas D. Stralkus.
B. Kleizaitės-Vasaris menų galerija kviečia visus aplankyti parodą ir sužinoti daugiau apie Suvalkijos krašto išeivius. Paroda veiks iki lapkričio mėnesio.
