Kultūros ministras su profesinėmis sąjungomis pasirašė papildytą kolektyvinę sutartį dėl darbuotojų darbo sąlygų gerinimo
Laikinai einantis kultūros ministro pareigas Šarūnas Birutis ir kultūros srities profesinių sąjungų atstovai pasirašė susitarimą dėl Lietuvos kultūros šakos kolektyvinės sutarties, gerinančios darbo sąlygas, pakeitimo. Po derybų pasiektu susitarimu pratęstas sutarties galiojimas ir gerokai išplėstas kultūros įstaigų, kurių darbuotojams ji taikoma, sąrašas.
„Socialinis dialogas yra gyvybiškai svarbus mūsų sektoriui. Džiaugiuosi, kad konstruktyvių derybų keliu radome sprendimus, kurie užtikrina stabilumą ir aiškumą ilgesniam laikotarpiui. Išplėstas įstaigų sąrašas reiškia, kad papildomos garantijos pasieks dar daugiau kultūros darbuotojų, o tai yra bendras mūsų visų tikslas. Dėkodamas už bendradarbiavimą, linkiu, kad šis dialogas tęstųsi ir ateityje“, – teigia laikinasis kultūros ministras Šarūnas Birutis.
Po pasirašymo ministras ir profesinių sąjungų atstovai aptarė bendrą veiklą, pasidžiaugė nuveiktais darbais ir sėkmingu socialiniu dialogu, kurio metu buvo nuosekliai siekiama gerinti kultūros sektoriaus darbuotojų darbo sąlygas ir didinti atlyginimus.
Pakeitimais susitarta dėl šių esminių pakeitimų: atnaujintas ir papildytas kultūros įstaigų, kurių profesinių sąjungų nariams taikoma sutartis, sąrašas – jame dabar yra 130 įstaigų; sutarties galiojimas pratęstas iki 2026 m. gruodžio 31 dienos.
Susitarimo pakeitimą pasirašė laikinasis ministras Š. Birutis ir šių profesinių sąjungų atstovai: Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Mantas Stanžys, Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas ir Lietuvos kultūros darbuotojų profsąjungų federacijos įgaliotas atstovas Aleksandras Posochovas ir Lietuvos teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Laimis Roslekas.
Kultūros sektoriaus darbuotojams atstovauja keturios profesinės sąjungos: Lietuvos kultūros darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos kultūros darbuotojų profsąjungų federacija ir Lietuvos teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga. Šios organizacijos vienija 130 kultūros įstaigų visoje Lietuvoje, tarp jų – nacionaliniai, valstybiniai ir savivaldybių teatrai, muziejai, bibliotekos bei kultūros centrai. Atstovaujama tokioms svarbiausioms šalies kultūros institucijoms kaip Lietuvos nacionalinis dramos teatras, Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“, Lietuvos nacionalinis muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka ir kitos.
