Rengiamas efektyvesnis paveldo apsaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimo modelis
Aukštos kvalifikacijos specialistai – tvarios kultūros paveldo apsaugos pagrindas. Siekiant stiprinti šią sritį, Kultūros ministerijos iniciatyva pradėtas taikomasis mokslinis tyrimas „Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo analizė ir tobulinimo koncepcija“. Tyrimą įgyvendina Vilniaus universiteto suburta mokslininkų ir praktikų komanda.
Tyrimo tikslas – sukurti nekilnojamojo kultūros paveldo specialistų kvalifikacijos tobulinimo modelį, atitinkantį tvarumo principus ir stiprinantį paveldo apsaugos sistemos specialistų kompetencijas. Tyrimas apima archeologų, tvarkybos darbų projektuotojų, meistrų ir vadovų, techninių prižiūrėtojų, tyrėjų bei ekspertizę atliekančių specialistų kvalifikacijos analizę.
„Kultūros paveldo srityje dirbančių ir itin platų specializacijų spektrą apimančių specialistų kompetencijos tiesiogiai koreliuoja su paveldo apsaugos kokybe. Tad bene pirmą kartą nusprendėme detaliai išanalizuoti Lietuvoje įsivyravusią fragmentuotą atestavimo sistemą ir parengti nuoseklų kvalifikacijos tobulinimo modelį. Džiaugiuosi, jog tyrėjai nusiteikę į focus grupių tyrimus įtraukti įvairias įstaigas, paveldo bendruomenių organizacijas ir ekspertus iš užsienio. Nuoširdžiai tikiu, jog šis tyrimas prisidės prie socialiai atsakingos paveldosaugos kūrimo“, – teigia kultūros viceministrė dr. Ingrida Veliutė.
Tyrimo metu bus atliekama išsami Lietuvos ir užsienio šalių, kurių specialistų atestavimo procedūros, demografinė ir ekonominė situacija panaši į Lietuvos, teisinio reguliavimo ir praktinio taikymo analizė. Taip pat vertinami suinteresuotųjų institucijų ir visuomenės grupių požiūriai, poreikiai ir galimybės.
Koncepcijos pristatymo visuomenei renginys planuojamas lapkričio mėnesį, o tyrimo įgyvendinimo terminas – šių metų gruodžio mėn.
Tyrimas vykdomas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“ lėšomis.
