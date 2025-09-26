Turizmas mūsų krašte
Minint Pasaulinę turizmo dieną, Marijampolėje vyko Regiono funkcinės zonos turizmo forumas‘2025.
Jame buvo pristatytas regiono turizmo informacijos centrų įgyvendinamas ES bendrai finansuojamas projektas, diskutuota apie regioninės turizmo plėtros galimybes, viešojo sektoriaus paslaugų efektyvinimą bei praktinius bendradarbiavimo pavyzdžius.
Forumą organizavo VšĮ Marijampolės turizmo ir verslo informacinis centras „SMART Marijampolė“ kartu su Vilkaviškio, Šakių ir Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centrais bei Kalvarijos krašto muziejumi/informacijos centru.
Turizmo diena Marijampolėje – ypatinga patirtis!
Bendras Marijampolės turizmo ir verslo informacinio centro „SMART ir Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro projektas – kvietimas šeštadienį, rugsėjo 27 d., keliauti traukiniais per šimtmetį kartu. Gidai pasakos šimtametės Marijampolės stoties ir geležinkelio istorijas, vyks ekskursijos Marijampolėje ir Kazlų Rūdoje.
Dar vienas renginys – ekskursija-premjera „Moteriškoji Marijampolė: istorija ir dabartis“, pasakojanti apie moteris, palikusias ryškų pėdsaką Marijampolės istorijoje ir dabartyje.
Kalvarija turi unikalių statinių
Pasaulinės turizmo dienos proga Kalvarijos krašto muziejus vakar organizavo infoturą, kurio metu supažindino su vietos verslų teikiamomis paslaugomis bei edukacijomis. O rugsėjo 27 d. 10 val. Liubavo laisvalaikio salė organizuoja jaunimo pėsčiųjų žygį (12 km) partizano Juozo Lukšos-Daumanto atminimui. Tačiau ne tik šiomis dienomis atkreipiamas dėmesys į Kalvarijos unikalumą. Jį įvertinti galima nuolat – ir padedant Kalvarijos krašto muziejui/Informacijos centrui, ir savarankiškai.
Galbūt ne visi žino, kad Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčia – italų architekto dovana Lietuvai? Didinga klasicistinio stiliaus dvibokštė šventovė pastatyta 1838–1840 m. pagal italų architekto Henryko Markonės projektą. Jos vidus – trijų navų, kupinas ramybės ir sakralumo. Bažnyčia priklauso Kalvarijos senojo miesto komplekso daliai ir nuo 2005 m. yra įtraukta į Kultūros paveldo registrą. Šiandien bažnyčia tapo viena iš Šventojo Jokūbo kelio stočių Lietuvoje. Kas žino, gal ir jūs čia sustosite ieškodami daugiau nei tik architektūros grožio?
O štai trijų pastatų Kalvarijos sinagogų kompleksas – išskirtinis, vienintelis išlikęs Lietuvoje. Jis liudija kadaise čia klestėjusią žydų bendruomenę, įsikūrusią dar XVIII a. pradžioje. Barokinė (vasarinė) sinagoga (1803 m.), kurios storos sienos ir autentiška Toros ritinių laikymo vieta (aron kadešas), leidžia pajusti laiko svorį. Eklektinė (žieminė) sinagoga, pastatyta 1857 m., pagal architekto L. Salkovskio projektą. Ir Talmudo mokykla, dar žinoma kaip Rabino namas – XX a. pradžios statinys, kuris šiandien tyliai primena apie gyvą religinį ir intelektualinį žydų gyvenimą Kalvarijoje.
Kompleksas išliko nepaisant istorinių kataklizmų – karo, okupacijos, apleidimo laikotarpių. Tai – ne tik architektūrinis, bet ir moralinis paminklas Kalvarijos daugiakultūriškumui.
Dar vienas Kalvarijos istorinis akcentas – Evangelikų liuteronų bažnyčia, kuri vietinių iki šiol vadinama tiesiog „Kirche“. Šis pavadinimas mena laikotarpį, kai Kalvarija (1795–1807 m.) priklausė Prūsijai, o čia įsikūrė vokiečių tikėjimo bendruomenė.
Ir tai, patikėkite, ne viskas, ką galima pamatyti Kalvarijoje. Vien gamta čia verta ypatingo dėmesio.
Kazlų Rūda akcentuoja lėtąjį turizmą
Kazlų Rūda plėtoja lėtojo turizmo idėją: savivaldybėje įsikūrusios apgyvendinimo vietos jau teikia „apsaugos nuo socialinių tinklų“ paslaugą. Kadangi Kazlų Rūda yra miestas miške, jau savaime apsilankymas čia nuteikia ypatingam pasimatymui su gamta, ryšio su savimi kūrimu. Bet labai daug žmonių tokį poilsio planą užteršia nuolatiniu naudojimusi telefonais, o tai turi nemažai neigiamų poveikių: išsivysto nuolatinis prisirišimas bei priklausomybė nuo socialinių tinklų, emocinis nuovargis, stresas ir pan. Bet išeitis yra, tik jai reikės pastangų – sukurti naudojimosi socialiniais tinklais alternatyvas. Būtent tokią išeitį mums siūlo Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro projektas „Be socialinių tinklų“.
Prie projekto prisijungė šešios Kazlų Rūdos savivaldybėje esančios sodybos. Jose netrukdomą poilsį sau ras visi, o ypač daug dirbantys ir perdegimą jaučiantys žmonės. Jei būtinai būtinai reikės mobiliojo telefono (pavyzdžiui, atlikti savivaldybės turistinių objektų paiešką), „dėžutėje netrukdomam poilsiui“ lauks pakaitinis telefonas. Jis IT specialistų paruoštas taip, kad rodytų tik oficialų Kazlų Rūdos savivaldybės žemėlapį su visa naudinga informacija. Juo taip pat galima skambinti prireikus skubiai susisiekti.
Dėžutėje taip pat visada bus įdėtas instrukcijos su žemėlapiu, keletas lankstinukų su informacija. Nakvynės nameliai taip pat pasirūpins jūsų užimtumu, jei pritrūktų idėjų veikloms – juose lankytojai ras knygų, stalo žaidimų, žiūronus gamtai stebėti, kai kurie pasirūpins meno priemonėmis, kiti – grybavimo rinkinukais. Svarbiausia – netrukdomas, kokybiškas poilsis, kurį rekomenduojama rinktis mažiausiai trims dienoms. Moksliškai įrodyta, jog per tris dienas, kokybiškai praleistas gamtoje, žmogaus vidinės ramybės lygiai atsistato ir sumažėja stresas. Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centras kviečia mesti iššūkį skaitmeninei detoksikacijai ir patirti poilsį kitaip.
Ir tai – dar ne viskas
Kada buvome, pavyzdžiui, Jono Basanavičiaus gimtinėje-muziejuje Ožkabalių kaime? Tada, kai sodinome ąžuoliukus? Tai, žinokite, nuo to laiko ši unikali sodyba taip pasikeitė, kad atvažiavę išvažiuoti nenorėsite – tiek čia visko galima pamatyti, pajusti, sužinoti, paskanauti. O išnykę ne(pamiršti) dvarai Kalvarijos savivaldybėje? Dar Akmenynai ar Liubavas… O gal nudžiugintų ramus pasivaikščiojimas Kazlų Rūdos ar Buktos miškų pažintiniais takais?
Ir visai nereikia laukti Pasaulinės turizmo dienos, kad pamatytume, patirtume, užuostume ir paskanautume tai, kas visai mūsų panosėje. Net ne visada automobilio, traukinio ar dviračio reikia. Reikia tik noro ir patogios avalynės.
Parengta naudojantis welovelithuania.com, „visitkazluruda.lt“ ir marijampole.lt informacija
