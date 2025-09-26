Visuomenei pirmąkart atverta „Rail Baltica“ tilto per Nerį statybų aikštelė
Geležinkelininkų dienos proga LTG grupė kasmet atveria įprastai visuomenei nepasiekiamus geležinkelių infrastruktūros objektus. Šiemet tarp jų – būsimo ilgiausio „Rail Baltica“ geležinkelio tilto per Nerį statybų aikštelė, kurią praėjusį savaitgalį aplankė trys ekskursijos.
Tai – pirmasis renginys, kurio metu visuomenei iš arti pristatyti sudėtingi inžineriniai sprendiniai, naujausios statybų technologijos ir tai, kaip progresuoja vienas svarbiausių infrastruktūros projektų Lietuvoje.
„Paprastai statybų aikštelės būna uždaros ar netgi saugomos. Esame dėkingi rangovui „Rizzani de Eccher“, atvėrusiam duris ir sudariusiam sąlygas plačiajai visuomenei saugiai aplankyti vieną įdomiausių „Rail Baltica“ statinių. Norime, kad statybos būtų matomos ne tik nuotraukose ar įrašuose, bet kad Jonavos ir visos Lietuvos gyventojai galėtų iš arti susipažinti su projektu, jo progresu ir mastu. Iš lankytojų susidomėjimo ir aktyvumo sprendžiame, kad ir jiems šis projektas yra svarbus“, – sako LTG grupės generalinis direktorius Egidijus Lazauskas.
40 metrų aukštyje virš Neries upės ir jos slėnio iškilsiančio tilto ilgis sieks 1,51 km, o plotis – 14 m. Tiltas bus remiamas net 376 po žeme išgręžtų betoninių polių. Jo statybai planuojama sunaudoti beveik 67 tūkst. m³ betono ir per 11 tūkst. tonų armatūros.
Ekskursijų lankytojai taip pat sužinojo apie pernai atliktus didžiausius infrastruktūros bandymus – rekordinį polių testavimą, perdangos statybų technologijas, rekonstruotą „Litgrid“ liniją, naujausių aplinkosauginių tyrimų rezultatus ir vandens keliamus iššūkius statytojams. Taip pat – „Rail Baltica“ projekto eigą Lietuvoje, kur jau statoma 77 km ruožų sankasos su inžineriniais statiniais.
Iki rugsėjo 15 d. visuomenė kviečiama apsilankyti kituose paprastai uždaruose objektuose – Kauno ir Vilniaus intermodaliniuose terminaluose, Radviliškio geležinkelio mazge, elektrinių traukinių depe Naujojoje Vilnioje. Taip pat siūlomos išskirtinės kelionės specialiais traukinių maršrutais bei įvairios veiklos Geležinkelių muziejuje.
„Rail Baltica“ – strateginis LTG grupės ir Europos Sąjungos bei didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalių istorijoje, kurį įgyvendinant bus nutiestas elektrifikuotas europinio standarto geležinkelis, sujungsiantis Lietuvą, Latviją ir Estiją su Vidurio bei Vakarų Europa, užtikrinsiantis regiono integraciją, civilinį ir karinį mobilumą, transporto sistemos atsparumą.
Už šį turinį atsakingas tik autorius. Europos Sąjunga neatsako už galimą jame pateiktos informacijos naudojimą.
Daugiau skaitytike: www.ltg.lt
Komentarai nepriimami.