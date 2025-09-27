Marijampolė nusilenkė kultūros šviesuliams
Antradienio popietę Marijampolėje vyko šventė, skirta išreikšti pagarbą ir padėką Marijampolės krašto kūrėjams, kultūros ir meno darbuotojams bei visiems, kurie reikšmingai prisideda prie regiono kultūrinės tapatybės puoselėjimo. Šia proga penki kultūrai nusipelnę nominantai buvo apdovanoti „Kultūros kačių“ statulėlėmis.
Naujoji kultūros diena pakeitė šventės datą
„Kultūros kačių“ įteikimo ceremonija šiemet vyko jau ketvirtąjį kartą. Anksčiau rengta pavasarį, šįsyk ji perkelta į rudenį – rugsėjo 22-ąją, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimimo dieną, kuri, Seimo nutarimu, nuo šiemet paskelbta Lietuvos kultūros diena. Penkioms „Kultūros kačių“ nominacijoms buvo pateikta po tris-šešis nominantus. Kurie iš jų labiausiai verti „Kultūros katės“ titulų, sprendė visuomenė.
Metų kultūros darbuotojas
Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad „2024 metų kultūros darbuotojo“ titulą laimėjo Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Lankytojų aptarnavimo centro vedėja Jūratė Pajaujienė.
– Labai dėkoju bibliotekos kolektyvui, Lankytojų aptarnavimo centrui. Linkiu daug skaityti, semtis išminties, žinių, jų ieškoti aplink save. Ir lai visi keliai veda į biblioteką“, – dėkodama už apdovanojimą sakė J. Pajaujienė.
Nugalėtoją paskelbęs Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis atkreipė dėmesį, kad įvertinti kultūros darbuotojus, kultūros svarbą savivaldybėje – svarbi pareiga:
– Kultūra yra sritis, kuri labiausiai atspindi Marijampolės potencialą. Tai – mūsų tautos bei valstybės paveldas, mūsų tradicijos, tapatybės požymis. Noriu padėkoti jums, kultūros darbuotojai, kad savo dėmesį skiriate darbams, kurie yra matomi ne tik Marijampolėje, bet ir visoje Lietuvoje, o dažnai net ir užsienyje.
Metų projektas – „Spindulio“ kinas po atviru dangumi“
„2024 metų sėkmingiausio kultūros projekto“ nominacijoje dėl „Kultūros katės“ apdovanojimo varžėsi net šeši nominantai.
– Kultūra visuomet yra mano ir, tikiu, visų miestelėnų širdyse.
Norisi Jums, kultūros darbuotojai, palinkėti stiprios sveikatos, neblėstančios energijos. Žmonėms, esantiems aplink Jus – kantrybės ir supratimo, kurių kartais labai reikia, – pristatydamas nugalėtoją kalbėjo Marijampolės savivaldybės vicemeras Ričardas Bagdanavičius. Jam praplėšus voką paaiškėjo, kad verčiausiu apdovanojimo buvo pripažintas VšĮ „Marijampolės telekino“ projektas „Spindulio“ kinas po atviru dangumi“. Ši iniciatyva suteikė galimybę įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms mėgautis kokybišku kinu po atviru dangumi. Projekto sumanytoja, „Marijampolės telekino“ vadybininkė, Aušrinė Šimaitienė, dėkodama už įvertinimą pripažino, kad apdovanojimas jai – labai netikėtas, bet be galo džiugina širdį.
– Ačiū kolektyvui, ačiū direktorei Kristinai Dobrovolskienei. Kultūra taip pat yra ir mano širdyje. Ir tegul visi keliai veda ne tik į biblioteką, bet ir į kiną, – šmaikščiai už apdovanojimą dėkojo A. Šimaitienė.
Įvertinimą pelnė „Gedimino pasažas“
Trečioji „Kultūros katė“ atiteko marijampoliečiui verslininkui Ramūnui Žemaičiui, kurio iniciatyva „Gedimino pasažas“ ir jame esanti inovatyvi viešosios erdvės galerija po atviru dangumi buvo pripažinta „2024 metų kultūros inovacija“. Skelbdamas šios nominacijos nugalėtoją, Marijampolės savivaldybės tarybos narys Alvydas Zdanys dėkojo už kultūros darbuotojų darbą, kuris praturtina mūsų gyvenimus, suteikia prasmingų akimirkų ir leidžia kiekvienam atrasti grožį bei įkvėpimą.
– Norime, kad menas būtų ten, kur žmonės dirba, ilsisi, pramogauja, kad jis būtų prieinamas. Pas mus langai atveria vis kitą meną, sienos pasakoja istorijas, skulptūros skatina atrasti, – sakė „Gedimino pasažo“ įkūrėjas ir sumanytojas.
E. Alenskaitė įvertinta „Kultūros kate“
„2024 metų etninės kultūros ir tradicijų puoselėtojo“ nominacija šiemet atiteko Marijampolės kultūros centro renginių organizavimo specialistei etnokultūrai Eglei Alenskaitei.
– Norisi sakyti ačiū už tai, kad esu ir kokia esu. Pirmiausiai, Tėvynei Lietuvai, mylimai Marijampolei, gimtajam Šunskų kraštui, šeimai, kolegoms, – dėkodama už apdovanojimą sakė E. Alenskaitė ir pridūrė, kad etninė kultūra nėra tai, kas buvo kažkada senaisiais amžiais. – Etninę kultūrą, šių laikų kultūrą, mes kuriame kasdien. Būkime išmintingi ir atsakingi tai darydami.
E. Alenskaitei įteikdamas „Kultūros katę“, Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis pripažino, kad jam Marijampolės kultūra asocijuojasi su Marijampolės geležinkelio stotimi.
– Tokia pat brandi, solidi ir ryškiai šviečianti. Ačiū Jums, kultūros darbuotojai, už visas veiklas, kurias vykdote Marijampolėje. Linkiu sėkmės ir sveikatos, – sveikindamas Marijampolės kultūros bendruomenę iškilmingai kalbėjo Savivaldybės administracijos direktorius.
Ledų gamintojai tapo „2024 metų kultūros mecenatais“
Į paskutiniąją, penktąją „Kultūros katę“ (nominacija „2024 metų kultūros mecenatas“), pretendavo trys nominantai. Iškilmingos ceremonijos metu paaiškėjo, kad apdovanojimas atitenka įmonei „Art Glacio“. Apdovanojimą priėmęs įmonės direktorius Arūnas Simutis tikino, kad didžiausią „ačiū“ reikia sakyti kultūros darbuotojams ir renginių organizatoriams.
– Jie labiausiai stengiasi, kad šventės būtų nuostabios. Jei paprašo, mes pavaišiname ledais, niekada neatsisakome“, – kalbėjo verslininkas A. Simutis.
Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Loreta Matusevičienė, įteikdama apdovanojimą „Art Glacio“ vadovui ir sveikindama Marijampolės kultūros darbuotojų bendruomenę, priminė, kad kultūra – ne vien muzika, knygos ar dailė.
– Kultūra – mūsų bendravimas, papročiai, tradicijos ir kasdienio gyvenimo spalvos. Pasak Justino Marcinkevičiaus, kultūra – tai žmogaus širdies šviesa. Sveikinu ir šviesos linkiu Jūsų namams, darbams, širdims, – kalbėjo L. Matusevičienė.