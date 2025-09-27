Vaidas Slavickas: „Dabar tikrai nenorime paleisti tos „europinės“ vietos“
Sužaidus du trečdalius Lietuvos futbolo A lygos čempionato rungtynių, Marijampolės „Sūduva“ užima trečiąją vietą. Sezono pradžioje vargu ar kas nors marijampoliečiams būtų prognozavęs tokią vietą čempionato turnyrinėje lentelėje. Apie komandos aktualijas, ir ne tik, kalbame su „Sūduvos“ vyr. trenerio Donato Vencevičiaus asistentu ir VšĮ Marijampolės futbolo centro techniniu direktoriumi Vaidu SLAVICKU.
– Trys čempionato ratai ir trečia vieta. FPRO LFF taurėje žaista pusfinalyje. Ar komanda, treneriai patenkinti šiuo rezultatu?
– Lūkesčiai kilo prasidėjus čempionatui ir dabar tikrai nenorime paleisti tos „europinės“ vietos, nesvarbu, ar tai būtų trečia, ar ketvirta vieta. Laikas parodys, ar pavyks, nes šiuo metu net keturias komandas skiria tik keli taškai ir visos pasiryžusios kovoti dėl bronzos medalių. Visų pajėgumai panašūs. Labai įdomus čempionatas.
Taurės pusfinalyje žaidėme su „Panevėžiu“. „Sūduvai“ tai buvo antrosios rungtynės per keletą dienų su ta pačia komanda. Pirmose A lygos čempionato rungtynėse mūsų žaidimas buvo prastesnis, bet pasiekėme lygiąsias. Taurės pusfinalyje pirmas kėlinys buvo mūsų žaidėjų rankose, bet nepavyko įmušti įvarčio ir rungtynės pakrypo kitaip dėl nuo mūsų nepriklausančių priežasčių (teisėjo paskirtą 11 metrų baudinį į „Sūduvos“ vartus ekspertai ir sirgaliai vertina kaip skandalingą, – aut. pastaba).
– Kodėl nepasinaudota proga sustiprinti komandą?
– Viską lemia finansai, viskas kainuoja. Ir žaidėjo registracija, ir jo atlyginimas, ir būsto nuoma. Į komandą atvyko tik Titas Milašius, kurį vyr. treneris Donatas Vencevičius pažįsta asmeniškai. Tikimės, kad jis padės komandai kovojant paskutiniojo rato rungtynėse. Be to, į jūsų pateiktą klausimą galima atsakyti ir kitaip: nesinorėjo visko stipriai keisti, nes einame gera linkme, komanda draugiška ir gerai susižaidusi.
– Ar nekyla noro pačiam išbėgti į aikštę, juolab kad tik metais jaunesnis Aleksandras Živanovičius sėkmingai žaidžia?
– Noro nebėra nuo tos akimirkos, kai nusprendžiau, kad baigiu futbolininko karjerą. Tiesa, „Sūduvos“ žaidėjai dar pasako, kad galėčiau žaisti: „Treneri, eikit į aikštę ir galit mums padėti“. Bet tai – tik širdžiai malonūs žodžiai. Šiuo metu komandai padedu būdamas už linijos ir tikrai neturiu jokių minčių, kad štai grįžčiau, tai čia jau būtų! (pašnekovas šypsosi, – aut. pastaba). Manau, mano laikas praėjo ir duok, Dieve, Živai sveikatos, tegul tik žaidžia ir žaidžia mūsų komandoje.
– Ar jau pagalvojate apie vyriausiojo trenerio pareigas?
– Dirbti vyrų futbole pradėjau su treneriu Dovydu Lastausku. Jis buvo mano mentorius, iš kurio galėjau mokytis vadovavimo komandai įgūdžių. O dabar padedu ir mokausi iš Donato Vencevičiaus. Su juo teko dirbti, kai dar žaidžiau, ir tą laikotarpį prisimenu tik iš gerosios pusės. Ir dabar jausmas toks, kad į „Sūduvos“ komandą atėjo savas žmogus. Jis labai stiprus taktikas, todėl daug ko galima išmokti. Iki smulkiausių detalių išanalizuojame tiek savo, tiek priešininkų žaidimą. Paruošiame smulkų būsimų rungtynių planą ir matome, kad tai veikia. Man dar reikia laiko ir patirties, nes pradėjus dirbti vyr. treneriu privalai būti tikras, kad sugebėsi valdyti komandą, o tai sudėtingas procesas. Kol kas turiu puikų mokytoją ir kaupiu patirtį.
– Dirbote vaikų treneriu. Ką pasakytumėte būsimų futbolininkų (ių) tėvams? Ar dabartiniai vaikai labai skiriasi nuo tuometinių, kai pats pradėjote lankyti futbolo treniruotes?
– Lankyti futbolo treniruotes pradėjau aštuonerių metų pas trenerį Algimantą Gabrį. Tuomet mes jau žaidėme futbolą kiemuose, o dabar kiemų nebeliko, ir vaikai dabar kitokie, pradeda treniruotis be jokio pasirengimo. Mokyti juos – tarsi nuo pamatų statyti namą: kamuolio varymas, kontrolė, smūgis, koordinacija ir t. t. Dėl to šiais laikais lankyti futbolo treniruotes atėję berniukas ar mergaitė, jeigu bus darbštūs ir turės talentą, gali pasivyti ir aplenkti tuos, kurie jau treniruojasi dvejus ar trejus metus.
Tėvams galiu pasakyti: veskite vaikus sportuoti – nesvarbu, kokia tai sporto šaka. Svarbu, kad sportuotų. Sportas – tai aktyvi fizinė veikla, disciplina, komunikacija, laiko praleidimas su bendraamžiais. Tai sumažinta galimybę sėdėti prie išmaniųjų ekranų. Gal jūsų sūnus ar dukra ir netaps žvaigždėmis, bet bus geri žmonės ir futbolo ar kitos sporto šakos sirgaliai.
Kalbėjosi Arūnas KAPSEVIČIUS