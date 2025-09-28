Mokyklos renkasi: mažiau ekranų – daugiau gyvenimo
Jaunoji karta nebeįsivaizduoja savo kasdienybės be telefonų – išmaniuosiuose verda visas gyvenimas. Ekspertai vieningai sutaria – telefonai nėra tik nekalta pramoga. Ilgas laikas prie ekranų silpnina regėjimą, trikdo miegą, skatina nerimą bei priklausomybę, mažina dėmesio koncentraciją ir gyvo bendravimo įgūdžius. Tai suprasdamos mokyklos jau kurį laiką riboja mobiliųjų telefonų naudojimą ugdymo įstaigose. Rugpjūtį Švietimo, mokslo ir sporto ir Sveikatos apsaugos ministerijoms išplatinus rekomendaciją pasitvirtinti taisykles, ribojančias asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimą ugdymo įstaigose, kai kurios nuostatus nuo rugsėjo nusprendė sugriežtinti.
Skatina gyvą bendravimą
Marijampolės „Ryto“ progimnazijos direktorius Vladas Klasavičius „Suvalkiečiui“ sakė, kad jo vadovaujamoje ugdymo įstaigoje mobiliųjų telefonų naudojimo taisyklės taikomos jau kelerius metus. Apriboti išmaniųjų naudojimą buvo nuspręsta siekiant pagyvinti mokinių tarpusavio bendravimą ir pagerinti dėmesio koncentraciją. „Ryto“ mokyklos bendruomenė iki šiol buvo sutarusi, kad telefonai nepageidaujami tik pamokose – per pertraukas jie buvo toleruojami.
Tik valgykloje ir laisvalaikio zonose buvo prašoma nesinaudoti prietaisais. Praėjusią savaitę, atsižvelgdama į naująją rekomendaciją, Marijampolės „Ryto“ mokyklos bendruomenė sutarė, kad nuo šiol ir pertraukos vyks be išmaniųjų. „Atvykę į mokyklą moksleiviai savo įrenginius paliks asmeninėse spintelėse arba klasės vadovo kabinete. Prireikus susisiekti su artimaisiais, telefonais bus galima pasinaudoti“, – komentavo V. Klasavičius.
Laikytis susitarimo gali būti sunkiau nei atrodo. „Ryto“ mokyklos direktorius spėja, kad bus sudėtinga sukontroliuoti, kur telefonai iš tiesų yra – moksleivių spintelėse ar kišenėse.
„Tikimės supratingumo ir sąmoningumo, nes toks sprendimas – pačių vaikų labui. Aišku, jie yra gudrūs. Gali būti, kad atsiras norinčių sistemą apeiti su išmaniaisiais laikrodžiais ar kitais įrenginiais, galimai atsiras daugybė priežasčių ir pasiteisinimų, kodėl reikalinga pasinaudoti telefonu“, – svarsto pašnekovas. Viskas būtų daug paprasčiau, jei ministerijos būtų patvirtinusios ne rekomendaciją, o tvarką, visoms mokykloms vienodai apibrėžiančią išmaniųjų telefonų naudojimą – ją įgyvendinti būtų lengviau, nes neliktų vietos interpretacijoms.
Ribojamas naudojimasis telefonais – naudingas
Atsižvelgiant į ministerijų rekomendaciją, mobiliųjų naudojimo tvarką nuo rugsėjo pakoregavo ir Marijampolės Rimantos Stankevičiaus progimnazija. Jos direktorė Asta Skripkienė paaiškina, kad anksčiau moksleiviai telefonais nesinaudojo tik pamokų metu. Dabar išmanieji mokykloje turi būti atidėti į šalį visą laiką, įskaitant pertraukas. Naujas susitarimas galioja dar tik trys savaitės, bet naudos jau pradeda ryškėti. Per pertraukas vaikai labiau bendrauja ir žaidžia. Ypatingai džiugiai mokyklos bendruomenę nuteikė moksleivė, pertraukos metu ėmusi megzti.
„Į mokyklą atvykę moksleiviai telefonus palieka asmeninėse spintelėse. Į susitarimą žiūrime diplomatiškai. Jei yra poreikis paskambinti, atsiliepti ar parašyti tėvams žinutę, prašome. Pastebėjus, kad telefonas naudojamas kitais tikslais, moksleivis gali būti paprašytas jį padėti atgal į spintelę“, – paaiškino A. Skripkienė.
Gimnazijos renkasi švelnesnį kelią
Marijampolės „Sūduvos“ gimnazijoje taip pat jau kuris laikas galioja išmaniųjų įrenginių naudojimo tvarka. Prasidėjus rugsėjui jos griežtinti nesiimta. Per pertraukas mobiliaisiais telefonais mokiniai gali naudotis nevaržomai, bet pamokose jie nepriimtini. „Anksčiau atėję į pamoką mokiniai išmaniuosius palikdavo specialiose dėžutėse. Dabar nusprendėme leisti patiems nuspręsti, kur – asmeninėje spintelėje, kuprinėje ar kišenėje – prasidėjus pamokai palikti įrenginį“, – vienintelį pakeitimą įvardijo „Sūduvos“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Rudzevičienė. Toks sprendimas priimtas dėl patyčių prevencijos. Kadangi ne kiekvienas vaikas turi telefoną, reikalavimas palikti jį dėžėje gali būti suprastas kaip žeidžiantis ir menkinantis.
Paklausta, ar „Sūduvos“ gimnazija neketina sekti kitų mokyklų pavyzdžiu ir riboti telefonų naudojimą ne tik pamokų, bet ir pertraukų metu, K. Rudzevičienė sakė, jog kol kas apie tai nesvarstoma. „Gimnazistai – ne vaikai, dauguma yra atsakingi ir pareigingi. Draudimas telefonu naudotis per pertraukas, mano nuomone, nebūtų prasmingas, nes pernelyg griežtos taisyklės paprastai skatina bandymus jas apeiti“, – įsitikinusi pašnekovė.
Kalvarijos gimnazijos direktorius Evaldas Ulevičius paaiškino, kad jo vadovaujamoje ugdymo įstaigoje mobiliaisiais telefonais negalima naudotis tik ugdymo proceso metu. Pertraukų metu įrenginiais gimnazistai gali naudotis neribojamai. „Griežtinti taisyklių neketiname. Susitarimo nenaudoti išmaniųjų įrenginių pamokų metu visi paiso, kol kas to pakanka“, – įsitikinęs pašnekovas. E. Ulevičius pridūrė, kad tų mokinių, kurie taisyklių nepaiso, įrenginiai yra paimami. „Galima pasidžiaugti, kad tėvams atsiimti vaikų išmaniuosius tenka retai. Tai įrodo, kad susitarimo gimnazijos bendruomenė sąžiningai laikosi“, – dėmesį atkreipia pašnekovas.
Be telefonų – gyvesnė kasdienybė
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje mobilieji įrenginiai buvo pradėti riboti dar praėjusių metų pabaigoje. Šiuos mokslo metus ugdymo įstaiga pradėjo drausdama naudotis mobiliaisiais telefonais visų ugdymo pakopų mokiniams tiek pamokų, tiek pertraukų metu. „Telefonai surenkami prieš pamokas ir laikomi specialiose dėžutėse. Išimtys taikomos mokiniams, turintiems iššūkių, susijusių su sveikata“, – paaiškino gimnazijos direktorė dr.
Irma Spūdytė ir pridūrė, kad moksleiviai gali pasinaudoti telefonais, kai būtina susisiekti su tėvais, pagalbos tarnybomis. Ugdymo įstaigos vadovė pripažino, kad mokiniai į šią tvarką mokykloje reagavo įvairiai. „Reikia dar šiek tiek laiko ir pastangų, kol mobiliųjų telefonų ribojimas taptų nediskutuotina norma (…), tačiau galime pasidžiaugti geranorišku mokinių bendradarbiavimu“, – situaciją įvertino I. Spūdytė.
Praėjo nepilnas mėnuo nuo sprendimo riboti telefonų naudojimą mokykloje, tačiau pokyčiai jau pastebimi. „Gimnazija, sakytume, atgijo. Daugiau šypsomės, daugiau kalbamės. Labai tikime, kad nuo ekranų pakilę žvilgsniai moksleiviams leis pamatyti platesnes galimybes, ves didesnių siekių ir prasmingų pasirinkimų link“, – viltingai kalbėjo pašnekovė.