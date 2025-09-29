Marijampolės vizitinė kortelė – gatvės meno tema
Marijampolės miestas išsiskiria lankytinų vietų gausa. Visgi kai kurie turistai ieško ne tik objektų, bet ir patirčių. Apie vyraujančias turizmo tendencijas Pasaulinės turizmo dienos išvakarėse „Suvalkiečiui“ pasakojo VšĮ Marijampolės turizmo ir verslo informacinio centro „SMART Marijampolė“ vadovė Ieva VIZGIRDIENĖ.
Gabija JANUŠAUSKAITĖ
– Kurios vietos ar objektai Marijampolėje yra populiariausi, labiausiai pritraukiantys turistus?
– Meno tema yra mūsų miesto vizitinė kortelė. Marijampolės gatvės meno populiarumas išlikęs ir nesumažėjęs. Dabar yra ne tik „Malonny“ – mes turime naują maršrutą „Neatrastos Marijampolės spalvos“. Kol kas jis dar mažiau žinomas, tačiau prisijungia miesto bendruomenė, vietiniai menininkai, įvairios įstaigos, organizacijos ir taip puoselėja meninį miesto įvaizdį.
Į šią miesto ir gatvės meno temą labai gražiai įsilieja „Gedimino pasažas“, turintis atvirą galeriją. Žmonės, kuriems įdomu, lanko ir kačių skulptūras, taip pamatydami ir kitus objektus.
Istorinė tema irgi nenublėsta – žmonės atvyksta ir lanko muziejus. Ypač populiarūs Bulotų namai, labai įdomi ir nauja ekspozicija. Čia vyksta ir edukacijos, kurių metu rengiamos rekonstruotų tarpukario saldumynų degustacijos. Marijampolėje turistai taip pat lanko parkus, sinagogą, kitus muziejus, jų ekspozicijas bei religinės paskirties objektus.
– Iš kokių miestų Marijampolė dažniausiai sulaukia turistų?
– Šiuo metu pastebime, kad pas mus dažnai lankosi Kauno gyventojai. Kauniečiai čia atvyksta praleisti, pavyzdžiui, šeštadienio arba sekmadienio, kadangi patogu greitai grįžti namo. Taip pat žmonės dažnai atvažiuoja iš Vilniaus. Sulaukiame turistų ir iš Klaipėdos, ir iš kitų Lietuvos miestų – Telšių, Plungės, Molėtų, Utenos, Kėdainių, Ukmergės.
– Ar atvyksta turistų iš užsienio?
– Užsienio turistų skaičiaus augimą irgi pastebime, kadangi vykstame į užsienio ir mūsų šalyje organizuojamas tarptautines turizmo parodas, kuriose pristatome Marijampolę. Kai kurias šalis, iš kurių Marijampolėje sulaukiame turistų, jau galime vadinti tradicinėmis. Tarkime, jau antri metai netrūksta turistų iš Lenkijos. Atvyksta ir iš Vokietijos. Jie vertina tai, kad pas mus galima atvažiuoti kemperiais, atsivežti dviračius. Pasitaiko ir tokių, kurie keliauja tik dviračiais, traukiniais, viešuoju transportu ir vežasi atskirai dviračius. Taip keliauti dažniausiai mėgsta vokiečiai, olandai, ir tikrai jų pas mus netrūksta. Būna, kad mus aplanko ir egzotiškesnių kraštų, pavyzdžiui, Pietų Amerikos, Japonijos, gyventojai.
– Gal galėtumėte apibūdinti tipinį turistą?
– Į Marijampolę dažniausiai atvyksta šeimos, suplanavusios vienos dienos keliones, kurių metu aplankomas dar vienas regiono miestas ar miesto savivaldybė. Kelionė gali būti ir su viena nakvyne – tokiais atvejais šeimos keliauja savaitgaliais ir dažnai aplanko kaimyninius miestus – Vilkaviškį, Kalvariją, Kazlų Rūdą. Pasitaiko ir organizuotų turistų grupių, atvykstančių per kelionių agentūras su jas lydinčiais gidais. Tokie turistai įprastai Marijampolėje nenakvoja.
– Kokia sritis Marijampolėje labiausiai domina turistus – gamtos objektai, kultūra, istorija? Gal galima išskirti tam tikrą tendenciją?
– Turistai stengiasi pamatyti kuo platesnį miesto ir savivaldybės paveikslą. Pavyzdžiui, grupės atvažiuoja siekdamos būtinai pamatyti miestą, kuris pats yra gražus. Net jeigu tu niekur neužeisi ir viskas bus uždaryta, tu vis tiek turėsi ką pamatyti.
Turistų grupės apžiūri gatvės meno kūrinius, aplanko paminklus, skulptūras, „Gedimino pasažą“, bažnyčias, traukinių stotį, ir miesto paveikslas jau nutapytas. Gamtos objektai mažiau patrauklūs, nes jų grožį lemia ir besikeičiantys metų laikai. Tačiau turime Buktos pažintinį taką, kurį žmonės lanko visais metų laikais.
Turistiniais tikslais atvykę mūsų miesto svečiai taip pat labai domisi degustacijomis, edukacijomis. Jų populiarumas neblėsta, o pasiūla tik auga. Maistas, patirtis, emocijos turistui yra labai svarbu, todėl organizuotų turistų grupės visada renkasi edukacijas ar degustacijas. Džiaugiamės, kad dabar jau turime nemažai ką pasiūlyti, užauginome šią rinką. Pavieniai turistai irgi įprasta, kad ieško, kur pavalgyti ir visada teiraujasi apie centre veikiančias kavines.
– Ar per pastaruosius metus turizmo sektoriuje pastebėjote pokyčių? Galbūt pasikeitė žmonių poreikiai, interesai?
– Turbūt nėra tokių turizmo rinkos produktų, kurie neturėtų savo tikslinės grupės ir būtų nevartojami. Labai smagu, kad ir mūsų, ir aplinkiniuose miestuose yra pakankama įvairovė – žmonės gali pamatyti skirtingų dalykų.
Anksčiau turėjome keblumų dėl mūsų regiono patiekalų degustacijų. Jų buvo mažai, o rengėjai sunkiai išsilaikydavo, tad turistams dažniausiai galėdavome pasiūlyti įprastus pietus ir patiekalus be specifinio, mūsų kraštui būdingo meniu. Dabar, kai turime Sūduvos krašto patiekalų degustacijų, atsirado poreikis būtinai jas išbandyti, o kai kurie turistai čia atvyksta net dar kartą. Taigi, – yra tendencija rinktis tokias pramogas.
Iš tiesų, pasiūlą turistams diktuojame, pristatydami, kas mes esame, koks mūsų miestas, kas pas mus vyrauja, ir tai turistus pritraukia.
– Jūsų nuomone, kas ateityje labiau trauks ar atstums turistus vykti į Marijampolę?
– Atsiliepimai apie Marijampolę geri ir žmonės čia sugrįžta. Visi, kurie atvyksta turėdami mažų lūkesčių, nustemba, kad mūsų miestas toks gražus. Turistai akcentuoja, kad Marijampolė – švarus, prižiūrėtas, neapleistas, kompaktiškas, saugus miestas, kad matyti, jog žmonės yra miesto šeimininkai.
Mūsų noras – išplėsti paslaugų spektrą, geografiją, kad kaimai ir jų bendruomenės turėtų galimybę turistams pasiūlyti po kokį nors savo produktą. Džiugu, kad šiuo klausimu jau turime gerų pavyzdžių. Štai „Sūduvos“ bendruomenė rengia teatralizuotas edukacijas „Sūduvos virtuvė“, Sasnavos kaimo bendruomenė turistus kviečia į vienintelį pasaulyje Zuikių muziejų ir jame rengiamą „Zuikio mokyklos“ edukaciją, o Daukšiuose neseniai duris atvėrė Runų muziejus. Tad norisi plėsti geografiją ir parodyti visą savivaldybę, ne tik miestą, kad žmonės čia pabūtų ilgiau.