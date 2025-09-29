Rugsėjo 30 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:
Žaliosios atliekos turi keliauti į kompostą
Ruduo sodininkams ir daržininkams – intensyvus metas. Reikia pasirūpinti ne tik daržovių ir vaisių derliumi, bet ir sode susidariusiomis žaliosiomis atliekomis. Bulvių, pomidorų stiebai, agurkų, moliūgų virkščios, supuvę obuoliai, lapai turi būti kompostuojami arba pristatomi į žaliųjų atliekų surinkimo aikšteles. Nepaisant aiškių taisyklių, pasitaiko atvejų, kai gyventojai žaliąsias atliekas vis dar meta į buitinius konteinerius ar palieka šalia jų.
Sasnavos mokyklos pastatas bus parduodamas aukcione
Paskutinį rugsėjo penktadienį vykusiame eiliniame Savivaldybės tarybos posėdyje apsvarstyti 26 darbotvarkėje numatyti klausimai. Daugumą sprendimų Taryba priėmė bendru sutarimu. Daugiausia dėmesio sulaukė du klausimai – dėl Sasnavos miestelyje veikusios pagrindinės mokyklos pastato likimo ir papildomas klausimas dėl 2021 m. ankstesnės Tarybos priimto klausimo „Dėl mokesčio už pailgintos dienos grupę nustatymo“ pakeitimo.
Marijampolės laikinosios nakvynės namų modernizacija – pačiame įkarštyje
Marijampolės laikinosios nakvynės namų modernizacijos darbai vyksta jau daugiau nei mėnesį. Tai svarbus projektas. Jį įgyvendinus Laikinosios nakvynės namų lankytojams bus suteiktos geresnės gyvenimo sąlygos, o patalpos atitiks naujus reikalavimus. Nors darbai dar pačiame įkarštyje, Marijampolės socialinės pagalbos centro, kuriam ir priklauso Laikinosios nakvynės namai, direktorė Vilma Ratkevičienė pasakoja, kad modernizaciją čia planuojama baigti iki kitų metų pradžios.
Suaugusiųjų laisvalaikis: kur rasti mėgiamą veiklą ir kiek tai gali kainuoti?
Suaugusieji Marijampolės gyventojai vis drąsiau leidžiasi į naujų laisvalaikio veiklų paieškas: vieni mokosi groti ar tapyti, kiti renkasi pilateso užsiėmimus, treniruotes sporto klubuose ar aktyvų laiką padelio aikštyne. Veiklų pasiūla mieste nėra maža, todėl kiekvienas gali atrasti tai, kas artima širdžiai. Deja, ne vienam apsisprendimą, kuo užsiimti laisvalaikiu, nulemia ne tik noras, bet ir piniginės storis. Mat užsiėmimų abonementų kaina vieniems yra priimtina, o kitiems tampa stabdžiu.
Komentarai nepriimami.