Studentiška virtuvė: specialistė pataria, kaip ją protingai įsirengti
Artėjantis rugsėjis daugeliui studentų reiškia ne tik pirmuosius žingsnius universitete, bet ir pirmąsias patirtis virtuvėje. Vieni mėgins išsivirti sriubą virdulyje, kiti – kepti blynus skrudintuve. Tačiau ekspertų teigimu, maisto gamyba bendrabutyje ar pirmuosiuose namuose nebūtinai turi priminti sriubos virimą iš kirvio. Vos kelių principų laikymasis įsirengiant savo virtuvę leis išvengti situacijų, kai vakarienė baigiasi tik arbatos puodeliu.
Mažiau yra daugiau
Pirmasis ir svarbiausias principas, kuriuo patariama vadovautis įsirengiant studentišką virtuvę – minimalizmas. Studentiškas gyvenimas nėra laikas kolekcionuoti virtuvės įrankius, o metas išmokti gyventi racionaliai.
„Pradėję gyventi savarankiškai, studentai kartais intuityviai nori susikurti tokią virtuvę, kokią matė tėvų namuose. Deja, tam paprastai nėra nei vietos, nei poreikio. Kasmet matome studentus, kurie perka didžiules virykles ar šaldytuvus nedideliems namams ar kambariams, o paskui nežino, kaip juos ten įsprausti. Tokiais atvejais patariame investuoti į nedidelius arba universalius prietaisus, kurie tilptų, atliktų kelias funkcijas ir tikrai būtų naudojami kasdien“, – pataria elektronikos ir buities technikos prekybos tinklo „Elesen“ prekių kategorijos vadovė Eglė Boumezbeur.
Jai antrina ir Lukas Cikana, Mykolo Romerio Universiteto Studentų Atstovybės Sūduvos akademijos pirmininkas. Jo teigimu, studentams svarbiausia praktiški ir universalią naudą suteikiantys sprendimai. Vietoje tradicinės keptuvės ar sumuštinių keptuvės patogiau būtų naudoti kompaktišką mini orkaitę, galinčią atlikti kelias funkcijas vienu metu. Bendrabučiuose taip pat aktualus komforto klausimas – praverstų oro ventiliatoriai, galintys tiek šildyti, tiek vėsinti patalpas. Pastebima ir tai, kad daugelis studentų atsiveža kavos aparatus, nes kava jiems yra kasdienybės dalis. Todėl racionalu būtų bendrose erdvėse įrengti kavos aparatus, kurie užtikrintų galimybę visiems gyventojams greitai ir už prieinamą kainą pasiruošti kavos ar arbatos. Tai ne tik leistų atsisakyti papildomų virdulių kambariuose, bet ir prisidėtų prie patogesnės bei bendruomeniškesnės bendrabučio aplinkos.
Paprasta priežiūra – daugiau laiko sau
Antrasis principas – lengva virtuvės įrangos priežiūra ir praktiškumas. Vargu, ar yra studentų, kurie pramogas su draugais išmainytų į virtuvės kombaino plovimą, todėl, pasak E. Boumezbeur, bene geriausi prietaisai yra tie, kuriuos galima greitai išvalyti ir iš karto vėl naudoti. Naudojimo paprastumas ne mažiau svarbus – jei prietaisą sudėtinga valdyti, greičiausiai jis bus naudojamas retai.
„Įsirenginėjant savo pirmąją virtuvę labai pagelbėtų nuoširdumas. Reiktų savęs atvirai paklausti, ar tikrai ruošiuosi gaminti penkių patiekalų vakarienę, į pagalbą pasitelkęs visą virtuvės įrankių „komandą“, ar mano kulinarijos šedevrai visgi bus kuklesni. Jei, pavyzdžiui, studento meniu sudaro kava su bandele rytais ir makaronai su pomidorų padažu vakare, tai dideli prietaisai bus tik brangios, laiką gaišinančios ir dulkes renkančios dekoracijos“, – sako specialistė.
Studentiška mityba – nebūtinai nesveika
Trečiasis principas – studentiška virtuvė turi padėti sutrumpinti maisto ruošimo procesą, o ne jį pailginti. Studentai paprastai sukasi tarp paskaitų, seminarų, darbo ir socialinių veiklų, todėl maisto gaminimas turėtų būti kaip įmanoma efektyvesnis. Idealus studentiškas patiekalas – tas, kurį galima paruošti per 15–20 minučių, naudojant minimalų kiekį indų ir ingredientų.
Kita vertus, tai nereiškia, jog studento dieta turi apsiriboti greitai paruošiamais makaronais, sumuštiniais ir keptomis bulvėmis. Kaip teigia E. Boumezbeur, įsigijus net ir mini šaldytuvą, bendrabutyje gyvenantiems studentams tampa įmanoma saugiai laikyti šviežias daržoves ar tiesiog vienu kartu pasigaminti kelias sveiko maisto porcijas ateinančiai savaitei.
Savo virtuvės arsenalą papildžius tokiais daug vietos neužimančiais įrankiais, kaip universalus dubuo maišymui, sandarūs indai maisto laikymui, atsiveria galimybė pasigaminti daug vitaminų turinčias salotas, o su nedideliu smulkintuvu studentiškas stalas gali pasipildyti trinta sriuba, humusu ar net masitingu vaisių bei daržovių kokteiliu.
Pigiausius prietaisus geriau pamiršti
Pirmą kartą apsigyvenus bendrabutyje, studentams dažnai kyla natūralus noras pirkti pačius pigiausius prietaisus. E. Boumezbeur ragina nepasiduoti šiai pagundai.
„Kadangi studentų biudžetas paprastai ribotas, kur kas geriau nusipirkti vieną kokybišką prietaisą nei tris pigius, kurie suges po kelių mėnesių. Be to, kokybė dažnai reiškia ne tik ilgaamžiškumą, bet ir geresnį funkcionalumą“, – sako „Elesen“ atstovė.
Nors šiandien studentai virtuvės prietaisus gali laisvai išsirinkti pasitelkę į pagalbą „ChatGPT“, visgi E. Boumezbeur pataria, atlikus savo internetinį tyrimą, paskirti laiko ir apsilankyti fizinėje parduotuvėje, kur konsultantas per kelias minutes atsakys į pagrindinius klausimus, parodys prietaisų skirtumus ir, svarbiausia, leis išbandyti prekę patiems.
