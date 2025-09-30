Į raugą cukrų pylę policininkai nuteisti dėl daiktinių įrodymų klastojimo
Du dabar jau buvusius Šakių policijos pareigūnus Kauno apygardos teismas pripažino kaltais dėl įrodymų klastojimo ir skyrė jiems pinigines baudas.
Pirmadienį paskelbtu teismo nuosprendžiu buvusiam Šakių policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkui Česlovui Besarabovui skirta 13 tūkst. 750 eurų, o to paties komisariato buvusiam tyrėjui Ovidijui Banišauskui – 8 tūkst. 250 eurų bauda.
Abiejų ekspareigūnų veiksmus teismas įvertino kaip piktnaudžiavimą.
Bylos duomenims, 2024 m. sausio 31 d. Šakių policijos komisariato patalpose policininkai susitarė suklastoti išvakarėse iš moters sodybos paimto raugo ėminius tam, kad būtų apsunkinta jos teisinė padėtis ir ji sulauktų baudžiamosios atsakomybės.
Per tyrimą buvo nustatyta, kad Č. Besarabovas nurodė pavaldiniui O. Banišauskui į raugo mėginius įpilti karšto vandens su ištirpintu cukrumi. Taip buvo siekiama skatinti rūgimo procesą ir dirbtinai sukelti rauge esančio etilo alkoholio koncentraciją.
Anot teisėsaugos, O. Banišauskas mėginius užplombavo ir šiuos suterštus bei netinkamus tyrimams daiktinius įrodymus suruošė ekspertiniam tyrimui. Ėminiai buvo ištirti ir tokiu būdu buvo nepagrįstai nustatyta, kad tirti pateiktas skystis yra raugalas, kurioje tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra 10,8 – 12,1 proc., kitaip tariant, ji tinkama naminiams alkoholiniams gėrimams gaminti.
Pagal šį tyrimą, iš raugo būtų galima pagaminti daugiau kaip 50 litrų stiprių naminių gėrimų, dėl ko moters galima būtų teisti dėl apysunkio nusikaltimo padarymo.
Tyrėja bijojo sprogimo
Šioje byloje apklausta tyrėja S. B. pasakojo, jog matė, kaip jos kolega O. Banišauskas metaliniame inde maišė cukrų su virintu vandeniu, o vėliau tą mišinį supylė į raugo mėginius.
,,Ką tu čia užmacysi, nesprogs?“, – paklausė tyrėja kolegos.
Iš bendravimo tarp Č. Besarabovo ir O. Banišausko tyrėja suprato, kad jie tai daryti buvo susitarę jau iš anksto, nes veiksmas vyko labai greitai. Pasak liudytojos, Č. Besarabovas ją labai skubino, kad ji greičiau surašytų užduotis ekspertams dėl radinio tyrimo.
Baigiantis darbui, tyrėja darbo kabinete rado cukraus pakelį. Jame cukraus buvo likę mažiau nei pusė pakelio. Moteris teigė supratusi, kad kolega pylė ir maišė cukrų, o vėliau tą mišinį supilstė į raugo mėginius.
Socialiniame tinkle ,,Facebook“, kur uždaroje grupėje įrašus skelbia tik Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, Č. Besarabovas buvo paskelbęs įrašą, kuriame pasisakė radęs raugą ir esą bandys dėl radinio taikyti asmeniui griežtesnę atsakomybę – esą pritemps prie Baudžiamojo kodekso.
Bylos duomenimis, komisariate tarp Č. Besarabovo ir kolegų kilo ginčas dėl to pritempimo prie Baudžiamojo kodekso. Anot liudytojos, tuometiniam pareigūnui kolegos esą sakė, jog akivaizdu, kad asmeniui turi būti taikoma administracinė, o ne baudžiamoji atsakomybė, tačiau Č. Besarabovas į tokius pasakymus neva nereagavo.
Kaltinamieji parodymų nedavė
Č. Besarabovas ir O. Banišauskas atsisakė teismui duoti parodymus.
Abu jie dar buvo kaltinti kontrabandinių cigarečių ir žaidimo,,Pokeris“ pasisavinimu, tačiau dėl šių kaltinimų buvo išteisinti.
Šakių policijos komisariato viršininkas abu savo pavaldinius teismui charakterizavo itin teigiamai, nurodydamas, jog Č. Besarabovas buvo patyręs, iniciatyvus darbuotojas, o O. Banišauską laikė jaunu perspektyviu pareigūnu.
Po minėtų įvykių abu pareigūnai neteko darbo policijoje. O. Banišauskas Marijampolės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui įsipareigojo grąžinti 5,4 tūkst. eurų – per mokymosi atostogas išmokėtas lėšas.
Ingrida Steniulienė (ELTA)