Kaip skaniai „nudreskia“ liežuvį!
Marijampolės profesinio rengimo centro (MTEC) konditerio profesijos mokytoja Kristina Dembinskienė džiaugiasi savo mokiniais, ypač jei jie pagamina ką nors ypatingo iš įprastų ingredientų. Kas galėtų nemėgti šokolado? Ir kas galėtų būti abejingas mūsų mylimiems burokėliams? O jiedu, pasirodo, labai „susigroję“! Kaip teigia mokytojos Kristinos mokinė Laura Lepšytė, „daržoves aš labai mėgstu, bet pati netikėjau, kad šokoladiniame kekse jos gali šitaip „suskambėti“!
Laura dalinasi receptu ir su „Suvalkiečio“ skaitytojais.
Šokoladiniam keksui reikės:
- 300 g virtų burokėlių,
- 250 g juodojo šokolado,
- 200 g sviesto,
- 140 g kvietinių miltų,
- 1 šaukštelio kepimo miltelių,
- 3 šaukštų kakavos miltelių,
- 5 kiaušinių,
- 190 g cukraus,
- 1/3 šaukštelio aitriųjų paprikų (čili) miltelių.
Gaminame:
Šokoladą sulaužykime ir sudėkime į indelį. Indelį įstatykime į puodą su karštu vandeniu ir ištirpinkime šokoladą. Į ištirpusį šokoladą sudėkime smulkiai supjaustytą sviestą ir maišykime, kol ištirps. Įmaišykime čili miltelius. Atskirame inde sumaišykime miltus, kepimo miltelius ir kakavos miltelius. Kiaušinių baltymus atskirkime nuo trynių. Baltymus išplakime su cukrumi iki standumo. Trynius išsukime šokolado masėje. Tada įmaišykime burokine tarka sutarkuotus virtus burokėlius, gerai išmaišykime. Įmaišykime išplaktus baltymus.
Galiausiai suberkime sausųjų ingredientų mišinį (miltus, kepimo miltelius ir kakavą) ir išmaišykime iki vientisos masės. Supilkime tešlą į formą. Kepkime įkaitintoje orkaitėje 160 °C temperatūroje apie 45 min. (šį laiką reikėtų koreguoti pagal kepimo formą).