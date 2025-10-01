www.suvalkietis.lt
Į Marijampolę sugrįžta „Ekstremali naktis“

"Suvalkiečio" inf.

Marijampolėje ir vėl bus surengtas adrenalino ir nepamirštamų akimirkų kupinas vakaras – „Ekstremali naktis“. Tai susitikimas, kuris kasmet suburia vis daugiau automobilių entuziastų. Jau trečius metus iš eilės organizuojamas renginys kviečia susitikti jau spalio 3 d. 18 val. Marijampolės kultūros centro aikštelėje.

Pirmąjį spalio penktadienį kultūros centro aikštelėje svečius pasitiks unikalių ar tiesiog labai mylimų automobilių gerbėjai ir variklio griausmai. Čia visų lauks „Show off“ zona, kurioje ne tik bus galima pademonstruoti savo automobilį, tačiau ir pasigrožėti bendraminčių išpuoselėtomis transporto priemonėmis.

Vėliau visų renginio dalyvių lauks naktinis pasivažinėjimas miesto gatvėmis. Tikslas – pasimėgauti akimirka ir pasidžiaugti laiku kartu su žmonėmis, kurie vienodai vertina automobilių teikiamą malonumą. Dalyviai „Night ride“ metu privalo laikytis kelių eismo taisyklių, neatlikinėti pavojingų manevrų ar veiksmų, kurie yra pripažįstami chuliganiškais.

Tiesa, renginyje netruks ir naujovių – prie šių metų „Ekstremalios nakties“ jungiasi ir jaunieji mikroautomobilių vairuotojai! Šiuo žingsniu, prisidėti prie automobilių bendruomenės ir šios kultūros populiarinimo, kviečiami ir jaunesnio amžiaus eismo dalyviai.

Vėlų vakarą visos veiklos tampa įdomesnės, todėl registruokitės ir patirkite tai patys.

Registracijos forma (Show off ir Night ride dalims):

https://forms.gle/56Q86Mc7mczYH4Tc7

Renginio metu bus fotografuojama ir filmuojama.

Renginys dalinai finansuojamas Marijampolės savivaldybės lėšomis.

