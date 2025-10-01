Sasnavos mokyklos pastatas bus parduodamas aukcione
Paskutinį rugsėjo penktadienį vykusiame eiliniame Savivaldybės tarybos posėdyje apsvarstyti 26 darbotvarkėje numatyti klausimai. Daugumą sprendimų Taryba priėmė bendru sutarimu. Daugiausia dėmesio sulaukė du klausimai – dėl Sasnavos miestelyje veikusios pagrindinės mokyklos pastato likimo ir papildomas klausimas dėl 2021 m. ankstesnės Tarybos priimto klausimo „Dėl mokesčio už pailgintos dienos grupę nustatymo“ pakeitimo.
Svarstant sprendimo projektą dėl pernai uždarytos Sasnavos pagrindinės mokyklos pastato ir mokyklos katilinės įtraukimo į viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, posėdžiui pirmininkavęs Savivaldybės meras Povilas Isoda Tarybą tikino, kad Savivaldybės administracija ir Socialdemokratų frakcija Taryboje siūlo buvusioje mokykloje kviesti įsikurti švietimo, kultūros arba socialines paslaugas teikiančias įstaigas.
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas Edmundas Razvickas ironizavo, kad ilgai laukti šio sprendimo projekto neteko. Politikas išsakė nuomonę, kad Sasnavos miestelyje veikusi mokykla buvo „nuauginta“ dirbtinai. „Dar mokslo metams nepasibaigus, ten darbavosi statybininkai, remontavo patalpas ir rengė galimai kažkokioms socialinėms paslaugoms teikti. Ką matėme vėliau? Šis pastatas buvo išnuomotas socialinių paslaugų teikimui, galimai senelių namams“, – komentavo E. Razvickas. Šio politiko teigimu, iš dabartinio Socialdemokratų frakcijos pasiūlymo galima susidaryti nuomonę, kad pardavimo dokumentai buvo ruošti arba galimai yra ruošiami jau aiškiam pastato pirkėjui.
Savivaldybės mero pavaduotojas Artūras Visockis, reaguodamas į Demokratų sąjungos atstovo Taryboje komentarą, sakė jaučiantis atsakomybę dėl socialinių paslaugas ir nori jas apginti. „Jeigu pastatas stovi tuščias, tai jau geriau ten būtų teikiamos socialinės paslaugos. Visuomenė sensta, socialinių paslaugų poreikis didėja, tai, manau, sprendimas būtų tvarus“, – sakė Savivaldybės mero pavaduotojas.
Savivaldybės meras patvirtino, kad Savivaldybės turto pardavimo aukcionas – nėra korupcinis, jis viešas ir organizuojamas Registrų centro sistemoje. „Jeigu atsiranda susidomėjęs žmogus, kuris nori padaryti mūsų bendruomenei ką nors naudingo, tai reikia neapsimetinėti ir ignoruoti, o kaip tik bandyti kažką išspręsti“. P. Isoda akcentavo Socialdemokratų frakcijos poziciją, jog nenorima, kad buvusios Sasnavos mokyklos pastate būtų įkurti garažai ar siuvyklos, o norima, kad ten vyktų žmonėms naudinga veikla.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys Taryboje Kęstutis Tumelis teigė pritariantis, kad buvusios mokyklos pastate būtų teikiamos kultūrinės, švietimo ar socialinės paslaugos, tačiau, jo nuomone, atsižvelgiant į teisingumo principus, būtų priimtina duris atverti ir komercinei veiklai.
Kokia viešajame aukcione bus pastato kaina, dar neaišku, Tai, pasak Savivaldybės mero P. Isodos, priklausys nuo turto vertintojų, tačiau baimę esą kelia tai, kad suma gali būti nustatyta per didelė įstaigoms, kurios svarstytų įsigyti pastatą. Likutinė buvusios Sasnavos mokyklos pastato vertė – 756 tūkst. eurų. „Realios kainos šiai dienai prognozuoti negalime, nes nežinome, kokį sprendimą priims Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Dar neaišku, ar pastatas bus parduodamas su žeme, ar ne, viskas priklausys nuo to“, – paaiškino klausimą Tarybai pristačiusi Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja Birutė Domarkienė.
Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 26 politikai. Už sprendimą Sasnavos pagrindinės mokyklos pastatą ir mokyklos katilinę įtraukti į viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, balsavo 18 Tarybos narių, o kiti susilaikė.
Svarstydami papildomą klausimą „Dėl mokesčio už pailgintos dienos grupę nustatymo“ pakeitimo Tarybos nariai bendru sutarimu nusprendė, kad nuo šiol pailgintos dienos grupės Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose esant poreikiui veiks ne tik ugdymo proceso metu, bet ir per mokinių rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos bei pavasario (Velykų) atostogas. Tai – gera žinia dirbantiems tėvams, nes jų atžalos, net ir per atostogas galės būti saugioje aplinkoje. Grupės veiks pagal individualią mokyklų nustatytą tvarką, o papildomas mokestis taikomas nebus.