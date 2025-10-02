„Arabeskas“ naująjį sezoną pradėjo Palangoje
Vakarė PAVELČIKAITĖ
Nauji mokslo metai prasidėjo ne tik mokyklose, bet ir šokių salėse. 2025-ųjų sezoną pradėjo ir „Arabesko“ šokėjos, kurių pirmasis pasirodymas įvyko Palangoje. „Manau, kad tai buvo geras startas. Visos puikiai jautėmės ir pasirodėme. Gavome motyvacijos ateinančiam sezonui“, – sakė ilgametė kolektyvo narė Karilė Bielokrienickaja.
Pasak vienos iš kolektyvo vadovių Eglės Misiukevičiūtės, tokia išvyka buvo planuota dar vasaros pradžioje, tačiau nepavykus jos surengti, kelionė buvo perkelta į naujojo sezono atidarymą. „Rugsėjo mėnuo prie jūros dar būna šiltas, o ir vasaros nuotaikos netrūksta. Kadangi esame šokių kolektyvas, norėjome suderinti išvyką ir šokį. Mums pasisekė, kad rugsėjo mėnesį Palangoje vyko šokių festivalis“, – teigė E. Misiukevičiūtė.
„Palangos miestely“ – liaudiškų šokių festivalis, todėl kolektyvas atvyko su tautinių šokių programa. „Arabeskas“ jau daugelį metų yra Lietuvos dainų šventės dalyvis, todėl tautiniai šokiai visuomet išlieka repertuaro dalimi ir juos labai greitai prisiminėme. Šokome „Gyvatą“ ir „Upelę“, – sako K. Bielokrienickaja. „Arabesko“ naujokė Gustė Jasaitytė sakė, kad jai festivalis paliko gerus prisiminimus, nes labiau susipažino su kolektyvu, pabendravo.
Kelionėje kolektyvas ne tik pasirodė scenoje ir pristatė save Lietuvos žmonėms, bet ir labiau pažino viena kitą, sustiprino tarpusavio ryšį bei pasidžiaugė gražiais rudens orais.